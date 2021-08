Rose Ladies Series : Gemma Dryburgh remporte la victoire en play-off contre Becky Brewerton dans l’épreuve sept | Actualités golfiques

Gemma Dryburgh (à gauche) a battu Becky Brewerton (à droite) en barrage

Gemma Dryburgh a remporté sa troisième victoire dans la série Rose Ladies et la première de la saison après une fin spectaculaire au dernier événement au JCB Golf and Country Club.

La fusillade de 18 trous sur le tracé du Staffordshire est le troisième de quatre tournois sur une période de six jours dans le cadre d’une campagne exceptionnelle en 2021, offrant des opportunités de jeu accrues et des bourses aux golfeuses à travers le Royaume-Uni.

Dryburgh – un vainqueur consécutif lors de la saison inaugurale 2020 – a accordé un brevet de moins de 71 ans pour occuper la première place du classement aux côtés de Becky Brewerton, la championne de Brockenhurst Manor lors de l’épreuve trois, avant de remporter la victoire avec un birdie-two à le deuxième trou de play-off supplémentaire.

Nous avons un gagnant!! 🏆 @gemmadryburgh, deux fois vainqueurs consécutifs de la Rose Series en 2020, a de nouveau gagné sur #RoseLadiesSérie 2021 après son retour du 🇺🇸 pour concourir à @JCBGolfCC avec un birdie 2 sur le deuxième trou des playoffs contre Becky Brewerton. – La série Rose Ladies (@RoseLadiesGolf) 5 août 2021

La série se rendra en Écosse pour la première fois au Scotscraig Golf Club samedi, les deux derniers événements ayant lieu le mois prochain avant la grande finale à Bearwood Lakes le 25 septembre.

Dryburgh a réussi un birdie dans son trou d’ouverture et a réussi d’autres tirs aux sixième et 11e, seulement pour bogey les 14e et 17e au cours d’un dernier tronçon difficile pour revenir à un sous.

Rose Mesdames Série Vivre de

Brewerton était à deux points de la tête jusqu’à ce qu’elle enregistre des gains consécutifs à partir du 15e et annule un tir abandonné au 17e par trois en profitant du dernier par cinq, tandis que Katrina Gillum a raté le barrage. par un tir après un bogey du dernier trou.

Caroline Inglis a laissé tomber trois coups sur ses trois derniers trous et Aprichaya Yuboi a fait des bogeys successifs à partir du 16e, voyant la paire redescendre au troisième rang aux côtés de Gillum et Emily Price.

Jae Bowers, vainqueur à Hillside mardi, a affiché un score de cinq sur 77 pour remporter une part de 22e, tandis que la championne de Royal Birkdale Gemma Clews a encore tiré en arrière en 25e à égalité.

Les temps forts de chaque événement Rose Ladies Series seront diffusés sur Sky Sports Golf et sur la chaîne YouTube de Sky Sports Golf, avec 30 minutes d’action du JCB Golf and Country Club disponibles à partir de lundi.