Rose Ladies Series: Gabriella Cowley passe par un barrage à quatre pour gagner au Berkshire | Actualités du golf

Gabriella Cowley n’a pas terminé pire que la 11e place dans les quatre événements de la Rose Ladies Series cette saison

Gabriella Cowley a remporté son troisième titre de la Rose Ladies Series et sa deuxième victoire de la saison après avoir traversé un barrage gigantesque pour gagner au Berkshire.

Cowley, qui a terminé cinquième de l’Ordre du mérite de l’année dernière et a remporté l’événement d’ouverture de la saison de cette campagne à West Lancs, a cardé un un plus de 72 dans des conditions humides et venteuses pour terminer dans une égalité à quatre en tête du classement. .

Whitney Hillier et la gagnante de la semaine dernière Becky Brewerton ont toutes deux été éliminées au premier trou supplémentaire, laissant Cowley et Alice Hewson – gagnante de la grande finale de l’année dernière – se battre pour le premier prix de 10000 £ lors du quatrième événement d’une saison prolongée.

Les deux joueurs ont bogeyé le deuxième trou supplémentaire et ont échangé des pars lors de leur prochaine visite au 18e trou, avant que Cowley ne réussisse un 10 pieds au quatrième trou supplémentaire pour remporter la victoire et se hisser au sommet du classement de la saison.

Cowley avait couru sans faute plus tôt dans la journée après avoir posté des birdies consécutifs à partir du cinquième, mais a ensuite cardé trois bogeys dans cinq trous à partir du 11e, tandis que Hewson avait l’occasion de la victoire pure et simple jusqu’à ce qu’elle bogeye son dernier trou.

Hillier a mélangé trois birdies avec quatre bogeys dans sa ronde de 72 et Brewerton n’a réussi qu’un birdie lors d’une journée difficile pour marquer, tandis que Rachel Drummond a terminé un tir en cinquième après avoir perdu un tir à la normale quatre.

L’amatrice de quatorze ans, Maggie Whitehead, a doublé la 16e et triple la dernière pour terminer à trois points et à égalité avec Felicity Johnson, tandis que Liz Young – gagnante à Woburn dans la deuxième épreuve de la campagne – en a perdu trois. quatre derniers trous pour afficher un 79 de huit en plus.

La Rose Ladies Series prend maintenant une pause de trois mois pour coïncider avec le début de la saison du Ladies European Tour, les prochains événements se déroulant au Hillside Golf Club le 2 août et au Royal Birkdale le lendemain.

Le JCB Golf and Country Club accueillera ensuite un tournoi le 5 août, où les joueurs auront l’opportunité de s’assurer une place en qualification finale pour l’Open féminin AIG plus tard dans le mois.

