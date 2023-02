Rose Day 2023 Memes tient compagnie aux célibataires alors que la semaine de la Saint-Valentin démarre

La semaine de la Saint-Valentin commence de manière festive avec Rose Day. Quelle que soit la couleur de votre cœur actuellement, c’est une bonne journée pour apporter une rose à un être cher, qu’elle soit rouge en passion, jaune en amitié ou blanche en paix. Cependant, si, comme Naina et Rohit de cette scène de “Kal Ho Na Ho”, le rouge n’est vraiment pas votre couleur en ce moment et que le jaune et le blanc sont également une passe difficile, peut-être que les mèmes pourraient être votre truc.

La semaine de la Saint-Valentin sera une affaire à part entière avec Propose Day, Chocolate Day, Teddy Day, Promise Day, Hug Day, Kiss Day et enfin la Saint-Valentin. Comme le veut le rituel, les célibataires du monde entier se préparent pour une semaine sans incident avec des mèmes.

Que ce soit avec une rose ou non, aujourd’hui est définitivement un bon moyen de dire à quelqu’un que vous tenez à lui ! Si vous n’êtes pas près de vos proches aujourd’hui, vous pouvez leur envoyer une rose numérique avec un message. Cliquez ici pour vous inspirer des messages Rose Day que vous pourriez envoyer à quelqu’un.

En fin de compte, l’amour n’a pas besoin d’un emballage capitaliste et vous pourriez bien éviter tous ces rituels de la semaine de la Saint-Valentin. Si vous préférez avoir le nom de votre ex sur une litière pour chat, un refuge pour animaux de l’Ohio aux États-Unis offre aux particuliers une occasion unique de venger leur ex dans le cadre de sa campagne de la Saint-Valentin. Pour un don de 5 $ à l’Animal Friend Humane Society, les gens peuvent écrire le nom de leur ex dans un bac à litière pour chat. Les chats recevront alors la litière dans laquelle faire leurs besoins. Les dons seront acceptés jusqu’au 12 février.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici