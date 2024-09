Rose Barbie ou titane désert ? Un aperçu des iPhone 16 et 16 Pro Max d’Apple (VIDÉO)

KUALA LUMPUR, 19 septembre — Cela a pris du temps, mais oui, Malaisiens, cette personne ennuyeuse que vous connaissez (nous connaissons tous cette personne) ne se plaindra plus du retard des iPhones.

Les derniers iPhones seront officiellement en vente en Malaisie le 20 septembre (demain) et j’ai pu essayer l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Pro Max dans les teintes de lancement « chaudes ».

iPhone 16 de près

La gamme iPhone 16 propose cette fois-ci des choix de couleurs agréables, les publicités Google me montrant immédiatement le modèle rose, donc je suppose que ce sera un grand favori.

Vous avez le choix entre le noir, le blanc, l’aigue-marine, le bleu sarcelle et oui, le rose. Je suis plutôt fan des couleurs du spectre bleu-vert, donc j’ai apprécié la version d’Apple, mais cette nuance de rose plus épicée, bien qu’un peu en retard à la fête de Barbie, semble destinée à plaire à la foule.

Je n’ai pas le rose rosé de l’année dernière pour le comparer, mais j’ai l’iPhone 13 en rose et bien que celui-ci ait un joli charme pastel discret, c’est un rose fort et accentué.

Le nouveau rose est la teinte la plus audacieuse d’Apple à ce jour, même si on le compare à la précédente série (Product) Red d’Apple et au jaune vif de l’iPhone XR.

La « couleur vedette » de la gamme iPhone 16 est probablement le nouveau rose plus vif. – Photo par Erna Mahyuni

en main, je dirais qu’il est aussi confortable à tenir que les précédents iPhones grand public, mais à l’arrière, c’est une autre histoire.

Les capteurs sont placés verticalement, l’un sur l’autre, ce qui constitue une rupture par rapport aux iPhones de base des dernières années.

Esthétiquement, c’est agréable, mais bien sûr, c’est plus une question de ce que les caméras peuvent faire.

En parlant de l’appareil photo, le bouton de l’appareil photo semble idiot sur le papier, mais en utilisation réelle, c’est… amusant.

Oui, il y a une courbe d’apprentissage et cela peut être plus délicat pour les personnes les moins familiarisées avec la technologie, mais je vous promets que cela vaut la peine de consacrer quelques minutes supplémentaires à apprendre à utiliser la fonction d’appui sur le bouton lumineux et la double pression sur le bouton lumineux.

Si vous souhaitez simplement prendre une photo rapidement, vous pouvez simplement appuyer sur le bouton. Vous pouvez également mapper le bouton pour ouvrir des applications tierces telles que la très appréciée Halide.

L’iPhone Pro – l’écran l’a

Vous vous souvenez de l’époque où Apple cherchait à réduire la taille de ses bordures ? Pendant un temps, il y avait une compétition téléphonique pour voir quel fabricant de téléphones pouvait gagner la course aux bordures fines des top-modèles ?

Eh bien, Apple a recommencé cela en ajoutant encore plus d’espace d’écran sur les nouveaux Apple iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max.

L’espace d’affichage supplémentaire signifie que vous obtenez des écrans de 6,7 et 6,9 pouces presque bord à bord.

La teinte Desert Titanium de l’iPhone 16 Pro Max est plutôt beige jaune pâle. – Photo par Erna Mahyuni

J’ai des sentiments mitigés à propos de la nouvelle teinte Desert Titanium car si je devais fabriquer un téléphone marron, je voudrais qu’il ait le ton le plus profond et le plus riche possible, mais je suppose que c’est pour cela que les coques de téléphone existent.

Selon l’éclairage, le téléphone apparaît parfois d’un or pâle, d’un beige jaunâtre très clair ou d’une teinte similaire aux précédents modèles dorés d’Apple.

J’aimerais néanmoins voir Apple trouver un moyen d’obtenir des nuances plus foncées sur ses modèles Pro ou au moins trouver quelque chose de plus excitant, que la gamme mérite.

Ce qui est vraiment passionnant pour moi, c’est de découvrir si je peux adapter mes accessoires de manette portable actuels au nouvel iPhone Pro et voir à quel point il fonctionne bien comme appareil de lecture à distance pour ma Playstation 5.

Réflexions finales

Les capteurs photo de l’iPhone 16 placés verticalement me donnent la nostalgie de la gamme de téléphones X ; récemment, j’ai chargé mon vieil iPhone XS Max et j’ai pensé que, même s’il est désormais en retard en termes de fonctionnalités, c’est toujours un téléphone auquel je pense avec tendresse et l’un des meilleurs iPhones jamais fabriqués.

Le saut du 15 au 16 n’est pas grand pour être franc, mais en ce qui concerne les mises à jour progressives, au lieu d’un pas en avant, il s’agit d’un pas et demi en avant, donc les fidèles utilisateurs de mises à niveau annuelles pourraient encore trouver des raisons d’aimer les nouveaux changements, en particulier dans toute l’expérience de prise de photos

Est-ce que je vais avoir le même sentiment à propos de cette gamme ? Il est trop tôt pour le dire, mais je vais passer la semaine prochaine à comparer l’expérience sur les nouveaux iPhones avec les précédents pour voir si Apple parvient toujours à respecter son dernier slogan : « Conçu pour être aimé ».

Demain aura lieu l’iPhone Day. Le nouvel Apple Store TRX va-t-il connaître une ruée vers les commandes ? Il faudra attendre pour voir.

Les prix des nouveaux iPhones commencent à partir de 3 999 RM pour l’iPhone 16 et de 4 999 RM pour l’iPhone 16 Pro.