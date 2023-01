Rose Ayling-Ellis de Strictly est horrifiée alors qu’un homme interrompt sa performance sur scène avec une diatribe vile

ROSE Ayling-Ellis a été horrifiée hier lorsqu’elle a été interrompue sur scène par un amateur de théâtre très en colère.

Le gagnant de Strictly jouait dans Comme vous l’aimez de Shakespeare lorsque le membre du public s’est lancé dans une diatribe vile, affirmant que la production était « discriminatoire à l’égard des entendants ».

Cette version de la pièce classique inclut la langue des signes britannique via des écrans autour du Soho Place Theatre.

Rose, qui défend la communauté de la mort, a rappelé ce qui s’était passé – révélant qu’elle était la cible de l’homme.

Elle a partagé: “Pendant la matinée hier. Un homme en colère dans le public a interrompu le spectacle avec une diatribe intitulée criant que nous faisions de la « discrimination contre les entendants ! ». Il me regarde directement. C’était choquant.

“La vidéo est la réaction quand nous sommes revenus sur scène après qu’il ait été expulsé. Nous reprenons la ligne de Touchstone, “Plus il est dommage que les imbéciles ne disent pas sagement ce que les sages font bêtement”.

Rose a poursuivi: «Dans le même public, une petite fille sourde était assise au premier rang avec ses parents qui lui signaient.

« Les spectateurs sourds peuvent s’asseoir où ils veulent et quand ils veulent.

«Entendre les gens lire les légendes, rire et réagir à notre signature sur scène, entrer dans notre monde et comprendre Shakespeare à cause de cela. Il y a deux jours, nous avons eu un spectacle de performance BSL, et 106 personnes sourdes se sont présentées.

Elle a ajouté: “C’est pourquoi nous faisons du théâtre accessible.”

Rose a été inondée de messages de soutien de ses amis et followers célèbres.

L’actrice, qui est devenue un nom familier sur EastEnders avant de faire Strictly, a brisé de nombreuses barrières et est incroyablement fière de faire du théâtre accessible.