Rose Ayling-Ellis de Strictly Come Dancing rend les fans fous alors qu’elle pose dans un haut transparent

La star de STRICTLY Come Dancing, Rose Ayling-Ellis, a séduit ses fans en posant dans un haut transparent ce week-end.

L’actrice, 27 ans, avait l’air incroyable dans sa tenue d’Halloween – portant une paire de bas en résille.

Elle a complété son look rock avec une veste en cuir, une paire de lunettes de soleil et un filet de sang effrayant.

Les fans de Rose se sont précipités pour commenter son apparence, une personne écrivant : « Joyeux Halloween Rose, tu es magnifique xxx ”

Un deuxième a ajouté: “Tu es incroyable !! Ouah! Joyeux Halloween Rose .”

Tandis qu’un troisième écrivait : “J’adore cette nouvelle confiance en moi !! Vous êtes très belle!! .”

Pendant ce temps, Rose se prépare à monter sur scène – après avoir décroché un rôle de théâtre après avoir quitté EastEnders.

Expliquant qu’elle ferait partie d’une production de As You Like It, Rose s’est extasiée : “Tellement excitée d’enfin partager cette nouvelle !

«Je suis ravi de retourner au théâtre avec ce groupe de personnes talentueuses. Scary pensait interpréter Shakespeare pour la toute première fois en jouant Celia.

“Je me sens privilégié de pouvoir faire cela dans ce nouvel espace incroyable. J’ai hâte d’être créatif @sohoplace.





Rose a quitté Albert Square le mois dernier après avoir rejoint en 2020 en tant que Frankie Lewis.

Le gagnant de Stricly 2021 a été le premier acteur sourd à jouer un personnage sourd régulier sur le feuilleton BBC One.

Elle a fait partie d’un certain nombre de grands scénarios, y compris la découverte qu’elle est la fille de Mick après qu’il ait été abusé dans son enfance par son aide-soignante Katy Lewis.

Rose se prépare à monter sur scène – après avoir décroché un rôle de théâtre après avoir quitté EastEnders