Rosary Royal Parents organisera une soirée-questionnaire « Retour aux années 80 » – Shaw Local

Rosary Royal Parents organise une soirée-questionnaire « Retour aux années 80 » en janvier au profit de l’organisation et de ses initiatives.

La soirée jeu-questionnaire aura lieu à 19 h le 14 janvier. Tous les adultes âgés de 21 ans et plus sont les bienvenus, selon un communiqué de presse.

Rosary est situé au 901 N. Edgelawn Drive à Aurora, juste au sud de l’Interstate-88. L’événement aura lieu dans le gymnase.

Le coût est de 30 $ par personne. Inscrivez-vous individuellement, en couple ou en équipe jusqu’à six. Nommez votre équipe et décorez votre table sur le thème des années 80. Des prix seront décernés aux gagnants du jeu-questionnaire et à la meilleure table thématique. Des tombolas seront également disponibles.

Des collations et un dessert seront fournis et les équipes pourront apporter leurs propres amuse-gueules. Des cocktails, de l’eau de Seltz et de la bière seront disponibles moyennant un don. Commandez un plateau de charcuterie créé par Murray Cheese pour Mariano’s à récupérer lors de l’événement. Le plateau comprendra une sélection de viandes, de fromages et de craquelins assortis pour servir 4 à 6 personnes.

Achetez vos billets avant le 11 janvier sur www.rosaryhs.com/trivia. Les bénéfices profitent aux activités des parents royaux du Rosaire pour soutenir les étudiants du Rosaire, telles que les gestes joyeux, les brunchs d’examen, les cadeaux pour les seniors et bien plus encore.

Trouvez plus d’informations sur www.rosaryhs.com ou appelez l’école au 630-896-0831.