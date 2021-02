Rosamund Pike est ravi de vous épater

«Marla est comme une combattante de rue décousue dans des vêtements de créateurs», a déclaré Pike dans une récente interview vidéo de Prague. «C’était une plongée profonde pour trouver un endroit où je pourrais posséder la soif d’argent, la soif de gagner, la conviction que votre propre objectif est plus important que toute autre chose.»

Pike, l’actrice britannique surtout connue pour sa performance nominée aux Oscars dans «Gone Girl», est la vedette flamboyante de «I Care a Lot», écrit et réalisé par J. Blakeson, arrivant vendredi sur Netflix. Pike a déjà remporté une nomination aux Golden Globes pour le rôle, dans lequel elle est à la fois terriblement méchante et intrépide, une véritable anti-héros qui fait de très mauvaises choses avec délectation.

Dès la première photo du dos du bob blond tranchant comme un rasoir de Marla, il est clair à quelle catégorie elle appartient. Escroc impitoyablement amorale et glaciale, elle joue parfaitement le rôle d’une tutrice consciencieuse mandatée par le tribunal, tout en séparant habilement les quartiers âgés sous sa garde de leur famille et de leurs comptes bancaires.

«Il y a deux types de personnes dans ce monde», dit la voix froidement assurée de Rosamund Pike, jouant Marla Grayson, dans la voix off d’ouverture de «I Care a Lot» alors que la caméra se penche lentement sur les habitants étourdis de une infirmerie. «Les gens qui prennent et ceux qui se font prendre.»

Pike, qui a trouvé la vedette à 21 ans en tant que Bond girl dans «Die Another Day», a eu une carrière d’actrice réussie pendant plus de deux décennies, mais elle n’a jamais acquis – ou apparemment aspiré à – la méga-renommée de certaines d’entre elle pairs.

Le brochet, 42 ans, est d’une beauté désarmante avec une peau de pêche et de crème impeccable et des cheveux blonds lisses. Articulée et réfléchie lors de l’entretien, elle a réfléchi aux questions avec soin, faisant parfois du hors-piste: «J’aimerais pouvoir demander tu quelques questions », dit-elle à un moment donné.

Focus Features, via Everett Collection

Crédit… Focus Features, via Everett Collection

Dans «Orgueil et préjugés», Pike, deuxième à gauche, a joué la douce Jane Bennet.

«Je pense qu’elle est parfois un peu contournée parce qu’elle est rarement voyante dans ses rôles», a déclaré Blakeson. «Cela me confond qu’elle n’a pas remporté l’Oscar pour ‘Gone Girl’.»

C’est peut-être parce que, bien qu’elle se soit spécialisée avec succès en jouant de la rose anglaise (voyez son tour en tant que Jane Bennett dans « Pride and Prejudice » de Joe Wright en 2005), Pike ne s’est jamais laissée pigeonner par la beauté. Elle a usurpé le film d’espionnage britannique dans «Johnny English Reborn», a joué aux côtés de Tom Cruise dans le thriller d’action «Jack Reacher» et a joué une mondaine hilarante et ignorante dans «An Education», la journaliste acharnée Marie Colvin dans «A Private War »et l’énigmatique Amy de« Gone Girl ».

Blakeson a ajouté qu’il voulait depuis longtemps travailler avec Pike. «Elle est différente dans chaque partie; on ne sait jamais ce que l’on va obtenir », dit-il. «Dans ‘I Care a Lot’, en jouant un personnage qui ne pourrait pas être plus différent d’elle en tant que personne, on vous rappelle à quel point elle est bonne.»

Pike a grandi à Londres, le seul enfant de deux chanteurs d’opéra qui ont passé beaucoup de temps sur la route pendant qu’ils voyageaient d’un travail à l’autre. Elle a dit qu’elle savait qu’elle allait devenir actrice à partir de l’âge de 4 ans environ. «Vous grandissez dans un foyer créatif et vous assimilez cela», dit-elle. «Les adultes pour moi étaient des gens qui pouvaient jouer et raconter des histoires de manière convaincante. Je passais des heures à répéter des opéras et je découvrais pourquoi je croyais aux choses ou pourquoi je ne le faisais pas. J’ai trouvé une sorte de magie dans le théâtre; c’était comme un bon endroit à ma place.

Elle n’a pas fait grand-chose à ce sujet, a-t-elle dit, jusqu’à l’âge de 16 ans, lorsqu’elle a vu un dépliant à son école pour le Théâtre national de la jeunesse, une institution britannique qui s’est bâtie une réputation pour produire des acteurs comme Daniel Craig, Colin Firth et Helen Mirren. Pike a auditionné, a été accepté et a passé les deux années suivantes à jouer avec le groupe, jouant finalement l’héroïne dans «Roméo et Juliette».

Sa performance en tant que Juliette a valu à Pike un agent (avec qui elle est toujours), un fait qu’elle a gardé silencieux lorsqu’elle est allée à l’Université d’Oxford. «J’allais secrètement à Londres pour auditionner pour des choses que je n’obtiendrais généralement pas, et je me demandais: ‘Est-ce qu’il va m’abandonner? Pike a également agi à l’université – «un foyer d’opportunités d’échec», dit-elle sèchement.