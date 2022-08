Rosalynn Carter fête son 95e anniversaire avec des papillons

Rosalynn Carter, la deuxième plus ancienne première dame des États-Unis, aura 95 ans jeudi pour un anniversaire qui sera marqué non seulement par des cartes et des meilleurs vœux, mais aussi par des papillons.

L’épouse de l’ancien président Jimmy Carter, 97 ans, est fascinée par les papillons depuis son enfance, lorsqu’elle a été fascinée par les insectes colorés qui voltigent autour des fleurs de sa mère à Plains, en Géorgie, a déclaré Annette Wise, amie de longue date et voisine.

Cet intérêt a conduit à la formation du Rosalynn Carter Butterfly Trail, qui a été établi dans la ville du sud-ouest de la Géorgie après que l’ancienne première dame se soit inquiétée de l’avenir des papillons, qui sont cruciaux pour la pollinisation des plantes à fleurs.

“Elle a lu un article en 2013 sur le déclin des monarques et a décidé qu’elle voulait faire quelque chose à ce sujet”, a déclaré Wise.

Wise a déclaré qu’elle avait aidé Carter à établir un jardin avec des asclépiades indigènes, un habitat de choix pour les papillons monarques, dans la maison qu’elle partage avec l’ancien président, son mari depuis 76 ans, mais le public ne peut pas le visiter en raison de problèmes de sécurité des services secrets. So Wise a planté un autre jardin à proximité qui pourrait être ouvert aux visiteurs, et cela a contribué à mener au sentier des papillons, qui comprend 76 jardins publics et privés autour des plaines rurales.

Le sentier des papillons utilisera l’anniversaire de Carter pour promouvoir un décompte annuel des papillons dans tout l’État, le recensement des pollinisateurs de la Grande Géorgie, prévu pour vendredi et samedi, a déclaré Wise.

Samedi dernier, lors d’un événement organisé en l’honneur de l’anniversaire de l’ancienne première dame, Rosalynn et Jimmy Carter ont fait l’une de leurs premières sorties publiques depuis un certain temps pour la dédicace d’une nouvelle sculpture de papillon qui fait partie du sentier et se trouve sur la propriété voisine de l’endroit où elle a grandi. L’ancienne première dame, à l’aide d’un déambulateur, a actionné un interrupteur pour éclairer l’œuvre à la tombée de la nuit.

« Ils ne sortent pas trop. COVID est une véritable préoccupation, et leur âge aussi », a déclaré Wise.

Bess Truman, l’épouse du président Harry Truman, est la seule première dame à avoir survécu à Rosalynn Carter, selon la National First Ladies Library. Truman, première dame de 1943 à 1953, est décédée en 1982 à l’âge de 97 ans.

Jimmy Carter, qui aura 98 ans le 1er octobre, est l’ancien président américain vivant le plus âgé. Des photos le montraient assis dans un fauteuil roulant et souriant lors de l’inauguration de la sculpture.

Jay Reeves, l’Associated Press