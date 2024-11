Rosa / Atlas Architectes | ArchQuotidien

© Max Hart Nibbrig

+ 23

© Max Hart Nibbrig

Description textuelle fournie par les architectes. Rosa est une rénovation réfléchie et une extension du rez-de-chaussée d’une maison en rangée des années 1960 à Bussum, aux Pays-Bas. Conçu par Atlas Architects, le projet intègre des éléments architecturaux contemporains tout en respectant le caractère de la structure originale en brique brune. Une palette rose chaude, utilisée de manière cohérente dans tout l’extérieur et le jardin, définit l’identité visuelle du projet et inspire son nom, « Rosa ». Au cœur de l’extension se trouve un grand bloc de maçonnerie en béton rose frappant qui sert non seulement de point focal esthétique mais également d’objet multifonctionnel. Le bloc intègre des éléments pratiques tels que des armoires et un foyer extérieur, créant un mélange homogène de forme et de fonction. Les briques en béton sont disposées selon un motif vertical qui renforce encore l’aspect moderne et cohérent, assurant l’harmonie avec le bâtiment existant.

© Max Hart Nibbrig

L’extension agrandit la cuisine et la salle à manger, tout en créant simultanément de nouveaux espaces extérieurs qui privilégient l’ouverture et la connexion avec le jardin. La terrasse, finie avec des briques roses assorties, relie la maison et le jardin, tandis que les cadres de fenêtres en aluminium, assortis à la même teinte, maintiennent une continuité raffinée. En ouvrant les grandes portes pliantes, la frontière entre l’intérieur et l’extérieur s’estompe tandis que le bloc de béton continue sans interruption. Un écran solaire caché, intelligemment caché derrière le cadre en aluminium, ajoute une élégance fonctionnelle au design, offrant ombre et confort sans nuire à l’esthétique minimaliste. L’ensemble du projet a été réalisé avec une grande attention aux détails, y compris l’installation méticuleuse des briques de béton collées verticalement, alliant savoir-faire et innovation.

© Max Hart Nibbrig

Rosa est un bel exemple de la façon dont une palette de couleurs sobre, un aménagement spatial intelligent et une conception multifonctionnelle peuvent élever une extension modeste en un espace de vie cohérent et accueillant, équilibrant le confort moderne et le respect du contexte historique de la maison.