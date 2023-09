Rory Sutherland et Chris Harris reviennent du côté écossais alors que Gregor Townsend effectue quatre changements pour le choc des Tonga | Actualités du rugby à XV

L’entraîneur-chef de l’Écosse, Gregor Townsend, a apporté quatre changements à son équipe pour le match de Coupe du monde de rugby de dimanche contre les Tonga.

La paire des Lions britanniques et irlandais Rory Sutherland et Chris Harris a été réintégrée au XV d’Écosse pour le match de la poule B de la Coupe du monde dimanche contre les Tonga.

L’entraîneur-chef Gregor Townsend a apporté quatre changements au total à sa formation de départ pour la rencontre incontournable à Nice, avec également l’ajout de Scott Cummings et Kyle Steyn.

Prop Sutherland fera seulement son deuxième départ pour l’équipe nationale en 19 mois après avoir glissé dans la hiérarchie depuis son implication avec les Lions il y a deux ans. Le joueur de 31 ans prend la place de Pierre Schoeman, qui descend sur le banc.

De même, le centre Harris, qui a également effectué une tournée en Afrique du Sud avec les Lions en 2021, ne fera que sa deuxième titularisation internationale en 2023 après avoir perdu sa place au profit de Huw Jones en début d’année. Jones tombe sur le banc.

Wing Steyn est de retour dans l’équipe à la place de Darcy Graham après s’être déclaré « absolument vidé » d’être exclu des 23 pour le match contre l’Afrique du Sud.

L’autre changement dans la formation de départ voit le verrou Scott Cummings remplacer Grant Gilchrist, qui abandonne l’équipe de la journée. Le demi de mêlée George Horne et le talonneur Ewan Ashman sont tous deux sur le banc après avoir raté la défaite 18-3 contre les Springboks en raison d’une commotion cérébrale.

XV de départ : 15. Blair Kinghorn, 14. Kyle Steyn, 13. Chris Harris, 12. Sione Tuipulotu, 11. Duhan van der Merwe, 10. Finn Russell, 9. Ben White, 1. Rory Sutherland, 2. George Turner, 3. Zander Fagerson, 4. Richie Gray, 5. Scott Cummings, 6. Jamie Ritchie, 7. Rory Darge, 8. Jack Dempsey

Remplaçants: 16. Ewan Ashman, 17 ans, Pierre Schoeman, 18 ans. WP Nel, 19 ans. Sam Skinner, 20 ans. Matt Fagerson, 21 ans. George Horne, 22 ans. Huw Jones, 23 ans. Darcy Graham

