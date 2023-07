Rory McIlroy vise un succès majeur à l’Open après une victoire impressionnante à l’Open d’Écosse | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Malgré des conditions difficiles lors du dernier tour, Rory McIlroy était ravi de la résilience dont il a fait preuve pour l’emporter à l’Open d’Écosse.

Rory McIlroy a pour objectif de mettre fin à sa sécheresse majeure au 151e Open après avoir arraché une victoire impressionnante au Genesis Scottish Open.

McIlroy a réussi un birdie sur quatre de ses huit derniers trous dans des conditions venteuses pour afficher un score de deux sous 68 et remporter une victoire d’un coup sur le favori local Robert MacIntyre, avec la victoire sa première depuis le Hero Dubai Desert Classic en février.

Le premier titre de l’Irlandais du Nord en Écosse fait suite à des classements parmi les 10 premiers lors de ses cinq départs mondiaux précédents, donnant confiance à McIlroy avant de retourner au Royal Liverpool – le lieu où il a remporté le Claret Jug en 2014 – pour la dernière majeure masculine de l’année.

« Pour jouer ce dos neuf en quatre sous la normale pour gagner le tournoi, vraiment fier de la façon dont je suis resté là-bas », a déclaré McIlroy. « Il a réussi des coups incroyables dans le tronçon et a réussi à le terminer avec un très beau putt là-bas.

« C’est incroyable. Je ressens une sorte de longs six mois depuis que j’ai gagné à Dubaï. Je me suis donné des tonnes de chances, et j’espère que cette victoire brisera le sceau pour moi, surtout la semaine prochaine également. «

McIlroy a suivi MacIntyre par un tir avec deux trous restants, après le dernier tour 64 de l’Écossais, pour suivre un birdie au 17e en perçant un autre de 10 pieds au dernier pour assurer un autre titre Rolex Series.

« Je pensais que si je pouvais faire un birdie sur l’un des deux derniers et participer à un barrage, ce serait un bonus », a ajouté McIlroy. « Pour terminer deux, trois dans ces conditions, le fer cinq en 17 et le fer deux en dernier sont probablement deux des meilleurs coups que j’ai frappés de toute l’année, puis les terminer avec les putts.

« C’est absolument incroyable. J’ai eu quelques appels serrés récemment, donc pour franchir la ligne et obtenir ce peu de confiance pour la semaine prochaine et le reste de la saison est énorme. »

MacIntyre a monté le classement lors de la dernière journée, mélangeant un aigle et cinq oiselets avec un seul bogey, l’Écossais portant son attention sur l’Open après avoir raté de peu une victoire à domicile.

« Il [the Scottish Open] est celui que je rêvais de gagner depuis que je l’ai regardé à la maison, et je pensais qu’aujourd’hui, une fois que j’en ai réussi 18, j’ai pensé que ce pourrait être celui-là « , a expliqué MacIntyre. » .

« La semaine dernière, j’avais l’impression d’avoir deux mains sur le trophée et je l’ai laissé tomber. Cette semaine, je n’en étais pas loin. Je n’étais même pas à portée de main du trophée et je suis allé là-bas et j’ai fait une performance.

« Rory McIlroy est potentiellement le meilleur au monde, et il a montré pourquoi aujourd’hui. Je lui tire mon chapeau. J’ai hâte d’être à la semaine prochaine. Allez-y et jouez au golf de la même manière. »

