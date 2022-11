Rory McIlroy vise un double succès à Dubaï lors du DP World Tour Championship de fin de saison | Nouvelles du golf

Rory McIlroy est actuellement en tête du classement du DP World Tour

Le n ° 1 mondial Rory McIlroy vise plus de succès à Dubaï alors qu’il vise à terminer une année 2022 mémorable avec la victoire du DP World Tour Championship.

Jumeirah Golf Estates a été un terrain de chasse heureux pour l’Irlandais du Nord, qui a déjà remporté deux victoires sur le Earth Course et détient un mince avantage de 128,1 points sur Ryan Fox dans le DP World Tour Rankings d’une saison.

McIlroy mène la course pour remporter le trophée Harry Vardon pour la quatrième fois, après avoir dominé le classement de la saison en 2012, 2014 et 2015, le quadruple vainqueur majeur cherchant à s’appuyer sur une série de résultats dominants et à revendiquer un quatrième mondial. victoire de l’année.

“J’ai eu du succès ici et j’ai eu de bons souvenirs à Dubaï en général”, a déclaré McIlroy lors de sa conférence de presse avant le tournoi. “J’ai gagné quatre fois dans ce tournoi et le Desert Classic. C’est un sentiment agréable de revenir ici et d’avoir une chance de remporter le titre de la saison.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Rory McIlroy dit que Greg Norman doit démissionner de son poste de directeur général de LIV Golf immédiatement parce que les circuits de golf doivent travailler ensemble Rory McIlroy dit que Greg Norman doit démissionner de son poste de directeur général de LIV Golf immédiatement parce que les circuits de golf doivent travailler ensemble

« Cela fait quelques années [since a last win in Dubai] mais avec mon jeu constant cette année et évidemment dans les tournois majeurs et certains des plus gros événements, je me trouve dans une belle position. C’est bien d’arriver avec non pas une, mais deux choses en jeu. J’ai hâte d’y aller.

“Ce serait une très belle façon de terminer l’année. C’est mon dernier événement de la saison. Je sais que certains des autres gars joueront aux Bahamas dans quelques semaines lors de l’événement de Tiger. Je pense que la façon dont j’ai joué tout au long de l’année, j’ai été si constant, surtout les six ou sept derniers mois après Augusta.”

Rory McIlroy n’a terminé qu’à la 12e place lors de ses neuf départs sur le DP World Tour cette saison

Qui peut encore rattraper McIlroy ?

Fox commence la semaine deuxième du classement après deux victoires et quatre deuxièmes places en 2022, le plus récemment lors du Nedbank Golf Challenge de la semaine dernière, tandis que le champion de l’US Open, Matt Fitzpatrick, occupe la troisième place alors qu’il poursuit une troisième victoire au DP World Tour Championship.

“J’adore cet endroit”, a déclaré Fitzpatrick. “C’est le meilleur parcours de golf sur lequel j’ai joué toute l’année du point de vue de la performance par rapport à tous les autres parcours de golf que j’ai jamais joués en tournée.

DP World Tour Golf en direct Vivre de

“J’adore être de retour ici. J’ai tellement de souvenirs positifs, et j’ai juste la confiance, sachant que les coups que j’ai frappés ici, et évidemment gagnés deux fois aussi, donc c’est un endroit où j’aime venir. “

Six joueurs se dirigent vers la semaine avec toujours une chance mathématique de dépasser McIlroy au classement, avec Tommy Fleetwood parmi ceux après avoir mis fin à sa sécheresse de trois ans sans victoire avec une défense de titre réussie à Sun City dimanche.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’Anglais Tommy Fleetwood sent que son jeu est presque revenu à son meilleur alors qu’il se dirige vers la finale de la saison du DP World Tour Championship après une victoire au Nedbank Golf Challenge L’Anglais Tommy Fleetwood sent que son jeu est presque revenu à son meilleur alors qu’il se dirige vers la finale de la saison du DP World Tour Championship après une victoire au Nedbank Golf Challenge

“Je dis depuis un moment que j’ai l’impression que mon jeu est sur la bonne voie et que j’ai fait beaucoup de bonnes choses”, a déclaré Fleetwood. “Je l’ai tellement mieux piloté et s’il y a jamais un exemple où il faut bien le conduire, c’est la semaine dernière.”

Adrian Meronk et Viktor Hovland pourraient également terminer n ° 1 du classement du DP World Tour avec une victoire, avec Shane Lowry également en lice après son succès au championnat BMW PGA en septembre.

DP World Tour Golf en direct Vivre de

“C’est formidable d’avoir cette chance”, a déclaré Lowry. “Pour être honnête, je n’étais pas sûr à 100% de ce que je devais faire. De toute évidence, vous venez ici et vous voulez simplement bien faire dans le tournoi, vous donner une chance dimanche de gagner le tournoi.

“Si tout le reste se déroule comme j’en ai besoin, ce sera génial aussi. Ça a été une bonne année. Je ne joue évidemment plus trop d’événements sur le DP World Tour. Je joue autant que je peux, et être ici en me donnant une chance de gagner, c’est plutôt sympa.”

Qui remportera le DP World Tour Championship ? Regardez tout au long de la semaine en direct sur Sky Sports. La couverture en direct commence jeudi avec les groupes en vedette à partir de 5 heures du matin sur Sky Sports Golf, avant une couverture complète à partir de 7 heures du matin.