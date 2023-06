Rory McIlroy tombe terriblement court alors que Wyndham Clark garde le courage de remporter l’US Open 2023

Huit ans, 10 mois et neuf jours. Trente-trois championnats majeurs. La longue, parfois douloureuse, attente de Rory McIlroy pour prendre livraison d’un cinquième titre majeur semblait destinée à se terminer dimanche au LA Country Club. Au lieu de cela, Wyndham Clark – jusqu’ici avec une seule victoire sur le circuit grand public à son nom – a prévalu à l’US Open.

Les collines d’Hollywood ont formé la toile de fond d’une histoire épique d’outsider. L’homme de Holywood a été refusé une fois de plus. Il était impossible de ne pas ressentir de la sympathie pour McIlroy, qui a tout fait dans ce sport depuis août 2014 sauf remporter un autre des trophées dont il rêve tant. S’il y a justice sportive, il franchira la barrière bien assez tôt.

Pour McIlroy, qui a raté Clark d’un seul et maigre coup, celui-ci piquera. C’est l’espoir qui tue. Lors de l’Open Championship de l’été dernier, McIlroy a finalement été dominé le quatrième jour par Cameron Smith. Puis, comme ici, le putter de l’Irlandais du Nord est tombé aussi froid qu’un matin de janvier à Reykjavik. Ce qui blessera McIlroy après une réflexion plus approfondie, c’est un sentiment d’opportunité manquée et, pour être franc, la nature indéfinissable du champion. Si McIlroy avait cassé la normale même d’un point, il aurait forcé les séries éliminatoires. Un niveau par 70 l’a laissé deuxième.

« Je me rapproche », a déclaré McIlroy. « Plus je continue à me mettre dans ces positions, tôt ou tard ça va arriver pour moi. Quand je gagnerai enfin ce prochain majeur, ça va être vraiment, vraiment sympa. Je passerais 100 dimanches comme celui-ci pour mettre la main sur un autre championnat majeur. Cet entrain était admirable. Prochain arrêt, l’Open au Royal Liverpool. McIlroy y a soulevé le Claret Jug en 2014.

Clark est bien sûr digne d’un immense crédit. C’est un golfeur qui, en une demi-douzaine d’apparitions majeures précédentes, avait raté le cut quatre fois. Son meilleur résultat était une égalité au 75e rang. Désormais plus riche de 3,6 millions de dollars, la vie de Clark a changé pour toujours. Il a montré des nerfs d’acier lorsqu’il a ébréché la mort d’un mensonge délicat sur le côté du 17e green. Clark a de nouveau besoin de courage à la fin; deux putts de 60 pieds scelleraient la victoire. Le joueur de 29 ans a pleuré de joie après avoir tapé pour un par quatre.

« J’ai rêvé de ce moment pendant si longtemps », a déclaré Clark. « J’ai travaillé si dur pour être ici, j’ai imaginé gagner ce championnat. J’ai juste l’impression que c’était mon heure. »

Rory McIlroy réagit à son putt sur le 17ème green. Photographie : Richard Heathcote/Getty Images

McIlroy a atteint le virage en un sous le par 34. Un birdie par de 5 pieds au 8e, qui a tiré directement à gauche, était la clé de l’aberration. Pourtant, McIlroy était à une distance de frappe de Clark dans ce qui était rapidement devenu une course à deux chevaux. Cela a changé le 14. McIlroy s’est trouvé profondément rugueux en gardant un bunker au bord du green lorsque son approche de tir en coin vers le par cinq a été frappée par une rafale. Alors qu’une balle encastrée signifiait que McIlroy recevait un drop gratuit, il n’a pas pu sauver le par. McIlroy secoua la tête en évaluant ce qui s’était passé. Il connaissait l’étendue des dégâts. Jouant dans le groupe immédiatement derrière, Clark a réussi un birdie quatre. L’avantage était soudain de trois.

Clark a fait tomber des tirs aux 15e et 16e pour laisser la porte ouverte à McIlroy. Cependant, ce dernier avait besoin d’un birdie qui n’était pas apparu depuis le 1er. « Je dois être plus efficace avec mes opportunités », a ajouté McIlroy. Une finition quatre-quatre a devancé Clark sur la ligne.

Alors que les leaders partaient, Tommy Fleetwood était en train de terminer son deuxième tour final de 63 à un US Open. Il est le premier joueur de l’histoire à y parvenir. L’héroïsme de Fleetwood l’a catapulté à une part de cinquième. Encore plus frappant a été le fait que Fleetwood a raté des putts de birdie à l’intérieur de 6 pieds les 1er et 18e. « Tout entre les deux était vraiment, vraiment bon », a déclaré Fleetwood. « J’ai juste besoin d’être plus haut dans le classement avant dimanche, puis d’avoir un autre jour comme aujourd’hui. »

Les Australiens Min Woo Lee et Rickie Fowler, qui se sont effondrés à un quatrième tour 75, à égalité avec Fleetwood. Les six sous la normale de Smith ont scellé la quatrième place, un derrière Scottie Scheffler, troisième. Tom Kim et Harris English complètent le top 10.

Ceci, cependant, était le jour de Clark. A l’ombre du manoir de Lionel Ritchie, il allait faire la fête. Toute la nuit.