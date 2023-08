Rory McIlroy: Tiger Woods « s’est engagé pour nous tous » en rejoignant le PGA Tour Policy Board | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Rory McIlroy fait l’éloge de Tiger Woods après qu’il a été annoncé qu’il rejoindrait le conseil d’administration du PGA Tour

Rory McIlroy pense que Tiger Woods s’est engagé pour le reste des membres du PGA Tour après l’annonce qu’il rejoindra le conseil d’administration du circuit.

Il a été confirmé début août que le champion majeur à 15 reprises rejoindra McIlroy, Patrick Cantlay, Charley Hoffman, Peter Malnati et Webb Simpson au conseil d’administration.

Cette décision fait partie des nouvelles mesures de gouvernance et de transparence introduites par le PGA Tour, aucune modification ne pouvant être apportée sans le consentement des joueurs, et McIlroy est ravi que Woods les ait rejoints.

« C’est un excellent ajout », a déclaré McIlroy. « Le joueur au cours des 20 dernières années qui a laissé le plus grand héritage au jeu, pour lui d’être impliqué dans les discussions sur l’avenir du golf professionnel et à quoi cela pourrait ressembler, je pense que c’est très important.

« Tiger s’est mobilisé pour nous tous en tournée, et je pense qu’il se rend compte que les joueurs qui font partie du conseil d’administration essayaient de jouer au golf régulièrement, et en même temps essayaient de naviguer dans toutes ces différentes choses également.

« Il a peut-être un peu plus de temps libre que nous. Le fait qu’il intervienne et qu’il nous soulage un peu de la charge est très apprécié.

« Il a un vote. Tout ce qui passe par le Tour doit être voté et ratifié, et il a en fait un vote sur ce qui se passe. »

McIlroy parlait avant le championnat FexEx St.Jude de cette semaine, qui marque le premier tournoi des éliminatoires de la FedExCup et est en direct sur Sky Sports Golf du jeudi.

L’Irlandais du Nord est le détenteur en titre de la FedExCup après sa victoire lors du Tour Championship de l’année dernière et participe au premier tournoi du TPC Southwind en sachant qu’il a déjà assuré sa place dans l’équipe européenne de la Ryder Cup de cette année avec le champion des Masters Jon Rahm.

La Ryder Cup à Rome est l’aboutissement d’une période bien remplie de deux mois pour McIlroy, mais il visera avant tout à devenir le premier joueur à défendre avec succès la FedEx Cup.

Rahm détient une légère avance sur Scottie Scheffler au classement, avec McIlroy fermement en lice également, et le triple vainqueur pense que c’est une combinaison de bon golf et de timing, ce qui signifie qu’il a fait une course vers le titre dans le passé.

« Je dirais un peu des deux », a déclaré McIlroy. « Vous devez vous mettre là-haut. Je pense que j’ai remporté la FedExCup trois fois, j’ai terminé deuxième une fois et j’ai terminé troisième une autre fois.

« Considérer simplement que c’est un bon timing semble injuste de ma part. Je pense que j’aimerais penser que j’ai joué assez bien au golf au fil des ans pour me donner une chance plusieurs fois.

« J’ai eu chaud au bon moment, c’est aussi adapté au parcours. East Lake est un parcours que j’ai apprécié au fil des ans, et c’est toujours agréable de savoir que lorsque vous y retournez, vous aurez toujours un bon coup gagner. »

