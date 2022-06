Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’ancien numéro un mondial Rory McIlroy se dit surpris par la décision de Brooks Koepka de rejoindre la série LIV Invitational soutenue par l’Arabie saoudite

Rory McIlroy dit qu’il a été surpris par le comportement « duplicité » de certains des golfeurs qui ont rejoint la série LIV Golf Invitational soutenue par l’Arabie saoudite.

Le quadruple vainqueur majeur Brooks Koepka semble être le dernier grand joueur à quitter le PGA Tour pour rejoindre la série controversée d’échappées.

Koepka s’est retiré de l’événement PGA Tour de jeudi, le Travelers Championship dans le Connecticut, et devrait jouer dans le deuxième événement LIV à Portland la semaine prochaine.

Il rejoindra Dustin Johnson, Bryson DeChambeau et Phil Mickelson pour passer à la série LIV.

« Suis-je surpris ? » a demandé McIlroy avant le championnat des voyageurs.

« Oui, à cause de ce qu’il a dit précédemment. Je pense que c’est pourquoi je suis surpris par beaucoup de ces gars parce qu’ils disent une chose et puis ils en font une autre, et je ne comprends pas cela et je ne sais pas si c’est pour des raisons juridiques ou s’ils ne le peuvent pas – je n’en ai aucune idée.

« Mais c’est assez fourbe de leur part de dire une chose et d’en faire une autre… tout du long, en public et en privé, tout ça. »

Le n ° 4 mondial Collin Morikawa a nié avoir dit qu’il était sur le point de suivre Koepka dans la série LIV, tout comme Justin Thomas, qui est absent du championnat des voyageurs en raison d’une blessure.

« Avant que les rumeurs ne commencent à voler, j’ai décidé de WD pour soigner et reposer mon dos que j’ai peaufiné plus tôt cette semaine », a-t-il écrit sur Twitter.

« Je m’assure juste que tout est pris en charge et prêt pour le reste de la saison PGA comme prévu. Je déteste manquer l’un des meilleurs / mes événements préférés @TravelersChamp! »

Le commissaire de la PGA, Jay Monahan, devrait parler des plans de refonte du PGA Tour lors d’une conférence de presse mercredi.

McIlory a été dans une forme fantastique au cours du dernier mois, remportant l’Open canadien, puis s’est rapproché à l’US Open, qui a été remporté par Matt Fitzpatrick.

Il dit qu’il y a un peu de « fatigue qui s’installe » alors qu’il se prépare à jouer pour la quatrième semaine consécutive, mais qu’il est « excité » d’essayer de continuer son haut niveau de jeu.

« J’ai passé une nuit dans mon propre lit en Floride lundi soir, ce qui était vraiment sympa. Mais, oui, je suis revenu ici hier et j’ai joué le pro-am aujourd’hui et je vais me coucher tôt ce soir. J’ai j’ai recommencé tôt demain.

Matt Fitzpatrick dit avoir reçu un appel téléphonique de félicitations de Jack Nicklaus après avoir remporté l'US Open à Brookline. Matt Fitzpatrick dit avoir reçu un appel téléphonique de félicitations de Jack Nicklaus après avoir remporté l'US Open à Brookline.

« Mais excité de commencer et surtout de continuer la forme sur laquelle je suis. Je joue du très bon golf et je veux continuer à essayer de le faire.

« Je pense que les trois semaines que j’ai jouées, comme Memorial, sont un terrain de golf très exigeant. Le Canada n’était pas si exigeant, mais quand vous vous mettez en lice et que vous jouez un week-end comme ça, cela vous demande beaucoup. Et puis vous enchaînez avec un US Open, donc je pense que c’est une combinaison de tout.

« Mentalement, je vais très bien, mais je suis, vous savez, ce sera bien de se reposer cet après-midi et de passer une autre bonne nuit de sommeil et de se préparer à jouer demain. Mais quatre semaines de suite, c’est assez rare pour moi ces jours-ci. Je n’ai pas joué quatre d’affilée depuis un moment et vous commencez à vous rappeler pourquoi ! »