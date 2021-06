Rory McIlroy serait heureux de voir les livres de lecture verts interdits sur le PGA Tour | Actualités golfiques

1:34



Rory McIlroy est en faveur de l’interdiction des livres de lecture verte par le PGA Tour pour le « plus grand bien du jeu »

Rory McIlroy veut que les livres de lecture verts soient interdits au golf et a laissé entendre qu’il aimerait également voir des changements dans les règlements pour le putting.

Des rapports aux États-Unis ont suggéré que le PGA Tour se prépare à suivre l’exemple d’Augusta National et à interdire aux joueurs d’utiliser les livres pour aider à juger les ondulations sur les greens pendant le tournoi.

McIlroy utilise les livres sur les verts, mais il ne compte pas trop sur eux et préférerait les voir bannis car il pense qu’ils ont rendu les joueurs « paresseux » lorsqu’il s’agit de lire les pauses sur les surfaces de putting.

McIlroy pense que les joueurs sont devenus « paresseux » lorsqu’il s’agit de lire les greens

La question aurait été discutée au sein du comité consultatif des joueurs, dont McIlroy est actuellement président, bien qu’il n’ait pas pu entrer dans les détails de la réunion.

« Tout ce dont on parle lors de ces réunions est quelque peu confidentiel », a déclaré McIlroy avant l’US Open. « Mais ce que je peux dire, je pense, c’est que j’utilise un livre sur les verts, et j’aimerais m’en débarrasser.

« Je pense que tout le monde est dans le même bateau, la plupart des gars du Tour sont dans le même bateau, que si cela doit être disponible pour nous et que cela nous aide, les gens vont l’utiliser, mais je pense que pour le plus grand bien de la jeu, j’aimerais qu’ils soient interdits et qu’ils ne soient plus utilisés.

« C’est juste enlever une compétence qui prend du temps et de la pratique pour être maîtrisée. Je pense que la lecture des verts est une vraie compétence dans laquelle certaines personnes sont meilleures que d’autres, et cela annule simplement cela. Cela annule cet avantage que les gens ont.

« Honnêtement, je pense que cela a rendu tout le monde plus paresseux. Les gens ne prennent pas le temps de se préparer comme avant, et c’est pourquoi vous voyez tellement plus de joueurs à Augusta, par exemple, prendre leur temps autour des greens, frapper donc beaucoup plus de putts, c’est parce qu’il le faut, c’est parce qu’il n’y a pas de green book à Augusta.

« Cela pourrait allonger un peu les tours d’entraînement et vous devrez peut-être faire un peu plus de travail, mais je pense qu’une fois que nous serons arrivés aux tours du tournoi, cela accélérera le jeu, et je pense que cela aidera les gars qui vraiment ont fait leurs devoirs, cela les aidera à se démarquer un peu plus. »

McIlroy a également remis en question la technique de mise en verrou de bras

McIlroy a également suggéré que les modifications apportées aux règles concernant les techniques de putting pourraient être revues, le stratagème consistant à ancrer la poignée à l’avant-bras étant peut-être interdit – ce qui obligerait Bryson DeChambeau et Matt Kuchar à faire des ajustements.

« C’est certainement quelque chose que j’aimerais voir abordé également, et je pense qu’il y a un consensus commun avec les joueurs sur ce point aussi », a-t-il ajouté. « Écoutez, le golf est dans un endroit formidable. Je pense que nous avons toujours ces conversations sur ce que nous pouvons faire pour améliorer le jeu, le développer ou l’étendre.

« Je pense que c’est dans un assez bon endroit. Oui, il y a quelques petites choses que nous, les nerds de golf, voulons changer, que ce soit des livres de lecture verts ou un putting de bras ou quoi que ce soit, mais dans l’ensemble et en regardant le jeu à partir de l’intégralité de celui-ci, je pense que c’est dans un très bon endroit. »