Rory McIlroy revient au n ° 1 mondial après avoir commencé la saison du PGA Tour avec une impressionnante victoire en CJ Cup | Nouvelles du golf

Rory McIlroy remplacera Scottie Scheffler en tant que n ° 1 mondial après sa victoire en CJ Cup

Rory McIlroy reviendra au n ° 1 mondial pour la première fois depuis 2020 après avoir terminé une impressionnante défense de titre à la CJ Cup en Caroline du Sud.

McIlroy a réussi un brillant quatre moins de 67 ans lors de la dernière journée au Congaree Golf Club, avec quatre birdies dans un tronçon de cinq trous sur son dos neuf l’aidant à se dégager du peloton de chasse.

Le quadruple champion majeur a terminé à un tir de son partenaire de jeu Kurt Kitayama, malgré un bogey lors de ses deux derniers trous, KH Lee revendiquant la troisième place devant Jon Rahm et Tommy Fleetwood.

McIlroy avait déjà remporté l’Omnium canadien RBC et le Tour Championship lors d’une impressionnante saison 2022

La troisième victoire de McIlroy de l’année et le 23e titre du PGA Tour le voient devenir le premier champion de la FedExCup à commencer sa saison du PGA Tour avec une victoire depuis Tiger Woods en 2008, avec son dernier succès le dépassant également Scottie Scheffler au sommet du classement mondial .

