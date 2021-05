Rory McIlroy révèle une peur des blessures qui l’a presque forcé à manquer le championnat Wells Fargo | Actualités du golf

1h30



Un Rory McIlroy ému a célébré sa première victoire en 18 mois et son troisième titre à Quail Hollow, et il a admis que se nourrir de l’énergie des fans l’avait aidé à franchir la ligne.

Rory McIlroy a affronté les médias en tant que vainqueur du PGA Tour pour la première fois en 18 mois et a révélé qu’il avait presque dû se retirer du championnat Wells Fargo de cette semaine en raison d’une blessure.

McIlroy a admis qu’il « se serait probablement retiré » s’il avait eu un départ tôt jeudi matin après s’être blessé au cou lors de ses derniers préparatifs à la veille du tournoi à Quail Hollow.

Heureusement, il a pu subir le traitement requis pour atténuer le problème et lui permettre de jouer peu après l’heure du déjeuner au premier tour, bien qu’il n’ait donné que peu d’indications sur un possible défi pour le titre alors qu’il ouvrait avec un un sur 72.

McIlroy avait son cou scotché pour le premier tour

Mais un 66e tour au deuxième tour l’a propulsé en lice et, après un 68 samedi, l’a gardé à deux coups de la tête, il a clôturé avec un autre 68 le dernier jour pour amener Abraham Ancer au titre, la troisième victoire de McIlroy dans l’événement – 11 ans après sa percée mémorable du PGA Tour dans son lieu le plus réussi.

« Je ne pensais même pas que j’allais prendre le départ de ce tournoi mercredi soir », a déclaré McIlroy. «Si j’avais eu une heure de départ le matin jeudi, je me serais probablement retiré parce que je me suis fait mal au cou mercredi après-midi et que je ne pouvais pas faire un backswing.

« Mais tout était en quelque sorte aligné. J’étais parti jeudi après-midi, j’ai reçu suffisamment de traitement pour pouvoir jouer et je me suis progressivement amélioré au fil de la semaine. C’est donc incroyable de voir comment ces petites choses, elles ajoutent toutes. en haut. »

Faits saillants de la ronde finale en Caroline du Nord alors que Rory McIlroy a mis fin à une course sans victoire datant de 18 mois.

McIlroy a laissé entendre que la célébration de son 32e anniversaire mardi pourrait avoir été un facteur contributif à sa peur des blessures en expliquant comment le problème est apparu pendant l’entraînement.

« Ce n’est pas un hasard si j’ai eu 32 ans la veille », a-t-il ajouté avec un sourire ironique. «J’ai eu une très bonne séance d’entraînement sur le champ de tir, j’ai frappé un fer à trois, je l’ai rincé et je me suis retourné pour parler à Harry. Et alors que je me tournais, le côté gauche de mon cou était complètement verrouillé et je ne pouvais pas bouger C’était vraiment, vraiment étrange.

«Alors j’ai arrêté ce que je faisais et je suis allé me ​​faire soigner. J’ai tout glacé mercredi après-midi et mercredi soir. Quand je me suis réveillé jeudi, je n’avais pas beaucoup de mouvement. J’essayais de faire un mouvement arrière et je pouvais seulement peut-être le prendre à moitié avant qu’il ne commence à attraper.

« Comme je l’ai dit, si j’avais joué tôt jeudi matin, je me serais probablement retiré, mais j’ai eu suffisamment de temps pour me faire soigner jeudi matin et le relâcher. Cela me dérangeait toujours jeudi après-midi, et les gens ont probablement vu la bande qui était sur mon cou, mais elle s’est en quelque sorte relâchée au fil de la semaine.

« Encore une fois, juste toutes ces petites choses dont vous avez besoin pour gagner des tournois de golf et, heureusement, j’ai eu une heure de départ l’après-midi jeudi qui m’a permis au moins de jouer. »

McIlroy se dirige maintenant vers le championnat PGA à Kiawah Island avec une confiance renouvelée pour mettre fin à sa sécheresse majeure, et il a hâte de revenir sur l’Ocean Course – le lieu de sa victoire record de huit coups dans la PGA il y a neuf ans.

« Cette victoire est très importante pour Kiawah dans quelques semaines », a déclaré McIlroy. «Évidemment, j’ai très bien joué là-bas la dernière fois. Honnêtement, je ne suis pas sûr qu’ils aient apporté des modifications au terrain de golf depuis, mais je vais y aller et essayer de faire mes devoirs et de me familiariser à nouveau avec le tracé. un peu.

« Mais c’est certainement un bon timing. C’est évidemment un énorme regain de confiance en sachant que mon jeu est plus proche qu’il ne l’a été. Je serai en mesure de faire des trous dans tout ce que j’ai fait aujourd’hui, c’est certainement loin d’être parfait, mais celui-ci confirme que je suis sur la bonne voie. «