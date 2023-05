Rory McIlroy reste en lice pour l’US PGA derrière le leader Brooks Koepka

Alors que Bryson DeChambeau a été victime de huées, Rory McIlroy a reculé les années et a suscité les acclamations. Le comportement de McIlroy après un premier tour de 71 à ce championnat de la PGA des États-Unis était si pessimiste que la perspective qu’il remporte le trophée Wanamaker pour la troisième fois semblait aussi probable qu’il s’inscrivait à LIV Golf. Comme il était facile d’oublier que personne au sommet de ce sport ne peut actionner son interrupteur comme Rory McIlroy.

Ce fut un curieux après-midi majeur. Oak Hill s’est transformé en Soak Hill alors que la pluie s’abattait sur le nord de l’État de New York. DeChambeau, l’un des affiches de LIV, a été chahuté de manière audible alors qu’il se dirigeait vers le premier tee aux côtés de son compatriote rebelle Brooks Koepka. Les foules dans cette partie des États-Unis ne sont pas réputées pour leur retenue, mais cela s’écarte tout de même de l’ambiance générale. Le quatrième jour pourrait être intéressant; DeChambeau reste très présent dans la chasse aux États-Unis PGA. Koepka, cherchant à expier son chagrin lors du Masters du mois dernier, est en tête du peloton à six sous le par. Koepka a soutenu un 72 avec deux 66. Viktor Hovland et Corey Conners se partagent la deuxième place à moins cinq, deux d’avance sur DeChambeau.

McIlroy veut se concentrer sur son travail dans les cordes plutôt que sur son rôle principal contre la menace LIV. C’est assez juste; le golf et McIlroy profitent mutuellement lorsque l’Irlandais du Nord est à son meilleur. Le joueur de 34 ans, qui a raté la coupe au championnat des joueurs et au Masters, luttait contre des démons techniques plus tôt dans cette semaine majeure.

Ces défauts semblaient hanter à nouveau McIlroy alors qu’il laissait tomber des tirs aux 6e, 8e et 9e pour contrer les birdies aux 3e et 5e. La réponse a été celle d’un homme qui croit pouvoir mettre fin à l’attente d’un cinquième majeur qui remonte à ce tournoi en 2014. McIlroy a réussi un birdie les 12e, 13e et 16e. Il a courageusement sauvé le par après avoir raté le green au par trois 15e. L’avant-dernier trou a provoqué une aberration après que McIlroy ait dépassé le green depuis un bunker du fairway, mais a sauvé un quatre au dernier malgré son coup de départ qui fuyait dans le droit rugueux.

McIlroy a signé pour un 69, son deuxième en autant de rounds, ce qui lui laisse un sous la normale au total. Plus intéressant que l’apparence de son tableau de bord était le sourire sur son visage. Il sent l’opportunité.

« Si vous m’aviez dit jeudi soir que j’aborderais dimanche avec une chance réaliste de gagner ce tournoi de golf, je l’aurais prise », a déclaré McIlroy. «Je n’ai toujours pas l’impression que mon jeu est en pleine forme. J’ai bien tenu le coup. J’ai réussi de bons putts. J’ai bien marqué. Je l’ai probablement un peu mieux frappé sur le tee aujourd’hui que je ne l’ai fait les deux premiers jours, mais je pense qu’à ce tournoi et surtout dans ces conditions sur ce terrain de golf, les parties non physiques du jeu sont bien plus importantes que le physique parties du jeu. Je pense que j’ai bien fait ceux-là et c’est la raison pour laquelle je suis dans une position décente.

Il en va de même pour Justin Rose. Les 69 de l’Anglais renaissant l’ont déplacé à deux sous. Une deuxième victoire majeure, une décennie après le numéro un, est faisable. Rose a Scottie Scheffler pour la société de notation de 54 trous après que ce dernier a glissé à 73.

Justin Rose en route pour un troisième tour 69. Photographie : Andy Lyons/Getty Images

Tommy Fleetwood a défilé sur le terrain grâce à un 68, posté dans les pires conditions de la journée. Il siège maintenant dans le top 10 à un sur. « Je suis incroyablement satisfait », a déclaré Fleetwood.

«C’était vraiment implacable depuis le début de l’échauffement jusqu’au moment où nous nous sommes lancés sur le dernier green. Il y avait très peu de vent mais cela ne l’empêche pas de jouer froid, long et humide.

Une matinée folle au bureau de Padraig Harrington a vu le champion 2008 jouer les neuf premiers en 43 et récupérer de 11 coups après le virage. « J’essayais juste de briser 80 », a déclaré l’Irlandais à propos de ses pensées en se dirigeant vers le 10e tee. «Un jour normal, j’aurais joué les neuf premiers en deux et j’aurais gémi à ce sujet.

Contrairement à DeChambeau, Phil Mickelson de LIV a reçu une chaleureuse ovation alors qu’il marchait sur le tee d’ouverture au troisième tour d’un tournoi majeur pour la 100e fois. « Jouer dans ces tournois est quelque chose que j’apprécie beaucoup », a déclaré Mickelson après ses 75 ans. « Je veux dire, cela montre juste mon âge, je suppose, et depuis combien d’années je joue. Mais c’était vraiment amusant de participer à tant d’excellents événements et de bien y jouer.

La gloire ultime de Mickelson dans cet événement est survenue il y a deux ans, à l’âge de 50 ans. McIlroy fait soudainement appel à l’esprit de ses 20 ans.