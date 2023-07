Rory McIlroy remporte une victoire spectaculaire d’un coup sur Robert MacIntyre au Genesis Scottish Open | Nouvelles du golf

Rory McIlroy a remporté une victoire d’un coup au Genesis Scottish Open

Rory McIlroy a produit une course sensationnelle de back-nine birdie pour arracher une victoire spectaculaire sur Robert MacIntyre au Genesis Scottish Open.

McIlroy a surmonté une oscillation à mi-parcours pour faire un birdie sur quatre de ses huit derniers trous et afficher un deux sous 68 dans des conditions venteuses au Renaissance Club, avec une finition birdie-birdie le portant à 15 sous et un tir dégagé de MacIntyre.

La victoire est la deuxième de McIlroy de l’année et la première depuis le Hero Dubai Desert Classic en février, avec le dernier succès sa première victoire en carrière en Écosse et lui donnant confiance avant le 151e Open la semaine prochaine au Royal Liverpool.

MacIntyre est tombé juste en deçà d’une célèbre victoire à domicile malgré la montée au classement le dernier jour avec un six moins de 64 ans, le n ° 1 mondial Scottie Scheffler terminant quatre coups en troisième à égalité aux côtés de Byeong Hun An et David Lingmerth.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Robert MacIntyre a frappé l’un des coups du tournoi alors qu’il a réussi un birdie le 18 lors de son dernier tour pour prendre la tête du club à l’Open d’Écosse Robert MacIntyre a frappé l’un des coups du tournoi alors qu’il a réussi un birdie le 18 lors de son dernier tour pour prendre la tête du club à l’Open d’Écosse

Plus à venir…

Qui remportera le dernier tournoi majeur masculin de l’année ? Regardez le 151e Open en direct jeudi à partir de 6h30 sur Sky Sports Golf.