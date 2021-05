Rory McIlroy remporte le Wells Fargo Championship pour la troisième fois, sa première victoire depuis novembre 2019 | Actualités du golf

5:16



Faits saillants du tour final en Caroline du Nord alors que Rory McIlroy a mis fin à une course sans victoire datant de 18 mois

Rory McIlroy a surmonté une peur du dernier trou pour mettre fin à sa course sans victoire de 554 jours avec une victoire d’un coup au championnat Wells Fargo.

De retour sur les lieux de sa mémorable percée sur le PGA Tour il y a 11 ans, la troisième victoire de McIlroy à Quail Hollow était le résultat de la mise à l’embrayage et de l’efficacité globale plutôt que d’un score spectaculaire, car un 68 de clôture était suffisant pour le faire franchir la ligne.

À mi-chemin du tournoi, McIlroy était ravi de simplement faire le week-end pour la première fois depuis l’Arnold Palmer Invitational en mars, et il s’est appuyé sur son encourageant au deuxième tour 66 pour mettre sur pied un week-end gagnant sur une mise en page ferme et rapide.

Bien qu’il ait de nouveau été incohérent sur le tee le dernier jour, son jeu de fer contrôlé et l’une des meilleures démonstrations de putting de sa carrière l’ont ramené dans le cercle des vainqueurs, bien que ce ne soit pas sans incident car il a introduit une série éliminatoire dans l’équation. avec un mauvais swing au 72e trou.

McIlroy a réussi un certain nombre de putts d’embrayage tout au long de la semaine

McIlroy n’a pas paniqué lorsque le leader et partenaire de jeu du jour au lendemain, Keith Mitchell, a étendu son avantage à trois avec un birdie d’ouverture, répondant avec son premier de la journée au troisième suivi d’un autre à sept ans, clouant un putt glissant de gauche à droite de juste à l’intérieur de 25 pieds.

Le joueur de 32 ans s’est soudainement retrouvé à égalité pour la tête non pas avec Mitchell, qui a bogué les cinquième et sixième, mais Gary Woodland, lui-même à la recherche de sa première victoire depuis son triomphe à l’US Open à Pebble Beach en 2019.

McIlroy s’est contenté de rectifier les pars et de garder les erreurs à distance, ce que Woodland n’a pas pu faire car il a laissé tomber des tirs aux 12e et 13e, mais Mitchell s’est ensuite remis à égalité pour la tête avec un oiseau rare au 13e court. .

Mais le séjour de Mitchell au sommet a été de courte durée alors que McIlroy a répondu avec un exquis de haut en bas d’un bunker sur le greenside pour birdie à 14 ans, et il l’a répété sur la normale cinq suivante pour ouvrir une avance de deux coups sur le terrain avec trois à jouer.

Après des pars en fonte à 16 et 17, McIlroy a ensuite mis la sonnette d’alarme en sonnant quand il a tiré son chemin à gauche au 18e, sa balle prenant un gros saut sur une rive mais évitant d’une manière ou d’une autre le ruisseau et niché dans l’épais rugueux, à l’intérieur ligne de danger rouge.

McIlroy a estimé que tenter de remettre sa balle en jeu était entaché d’incertitude et, après une longue délibération avec le cadet, Harry Diamond, l’équipe a décidé de faire un penalty pour lui donner la chance optimale d’atteindre le green après un mensonge plus amical.

Et la décision s’est avérée judicieuse quand il est tombé dans un mensonge plus amical et a martelé un fer à huit à juste à l’intérieur de 45 pieds, et il a traîné à quelques centimètres pour se laisser un tap-in relativement sans stress pour bogey et la victoire sur 10 sous par.

McIlroy a survécu à une grosse frayeur à la fin

Abraham Ancer est apparu comme un véritable prétendant tardif quand il s’est moqué de la difficulté du Green Mile, faisant trois birdies consécutifs du 15 au saut à neuf sous, et il est venu à un pouce de poster 10 sous dans le clubhouse lorsque son birdie putt au dernier tiré vers le haut à côté de la tasse.

La récompense du Mexicain était carrément la deuxième place devant Mitchell, qui a bogeyé 17 pour glisser à huit sous avec Viktor Hovland, qui a raté une série d’occasions d’améliorer son 67 final, avec ses quatre birdies un mauvais retour d’un jeu étincelant du tee au vert.

Woodland a boité avec un 71 pour terminer sur sept sous, tandis que Matt Wallace a terminé parmi les six premiers sur cinq sous après qu’un solide un sous 70 l’ait transporté aux côtés de Patrick Reed (70) et Bryson DeChambeau (68).