Rory McIlroy rebondit au Memorial Tournament pour tirer au deuxième tour 68 | Nouvelles du golf

Rory McIlroy s’est remis d’un jeudi difficile pour se remettre dans la chasse vendredi

Rory McIlroy a rebondi de l’arrivée cauchemardesque à son premier tour lors de la deuxième journée du prestigieux Memorial Tournament à Muirfield Village.

Deux jours seulement après que l’hôte du tournoi, Jack Nicklaus, eut déploré les manquements occasionnels de concentration de McIlroy, le quadruple vainqueur majeur a réussi un triple bogey le 18 pour un niveau de 72, mais vendredi a apporté un deuxième tour 68 pour un score global de quatre. sous à mi-parcours.

« Je ne sais pas si c’est un manque constant de pouvoir garder cette concentration pendant tout le match ou non, parce que parfois il (va) par, par, par, double, huit », a déclaré Nicklaus dans son pré-événement conférence de presse.

« Il fait ça parfois. »

Ce n’était pas un huit jeudi mais un sept néanmoins destructeur sur le 18e par quatre, où son entraînement s’est terminé en profondeur sur une pente raide.

McIlroy ne pouvait que pirater sa balle presque latéralement en plus rugueux et il a attrapé un dépliant avec son troisième avant de prendre quatre coups pour descendre du fond du green.

« Je me sentais bien dans tout ce que j’ai fait hier », a déclaré McIlroy après avoir réussi six oiselets et deux bogeys à son deuxième tour.

« J’ai eu une mauvaise pause sur 18 avec cette balle qui a fini sur la rive du bunker. J’ai donc vraiment l’impression d’être à un coup de tête de ce tournoi de golf.

« (Si) cela roule dans le bunker, j’espère que je pourrai le frapper sur le green et faire un quatre et au lieu de rester ici à quatre sous, je serais à sept sous et je me sentirais vraiment bien dans tout.

« J’avais l’impression d’avoir fait beaucoup de très bonnes choses hier et j’ai fait beaucoup de bonnes choses, donc je ne peux pas laisser cette sorte de pause malchanceuse cacher le fait que tout le reste fonctionnait plutôt bien. »

À quatre sous la normale, McIlroy était à trois coups de la première tête du club détenue par Hideki Matsuyama, l’ancien champion des Masters cardant un superbe 65 sans bogey pour mener par un de Patrick Cantlay et David Lipsky.

Regardez le troisième jour du Memorial Tournament en direct sur Sky Sports Golf à partir de 20h15 le samedi, avec une couverture anticipée à partir de 16h30.