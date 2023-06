Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la quatrième manche du championnat des voyageurs où Keegan Bradley a remporté son sixième titre du circuit PGA avec une victoire en trois temps.

Rory McIlroy pense que le TPC River Highlands pourrait être « obsolète » dans le jeu moderne après une semaine de faibles scores au Travelers Championship.

McIlroy a affiché un dernier tour 64 dans le Connecticut pour terminer la semaine avec une part de septième place sur 18 sous, cinq coups derrière le vainqueur Keegan Bradley.

La disposition par-70 a produit huit tours de 62 ou moins lors du dernier événement surélevé du PGA Tour, McIlroy admettant que des conditions douces facilitaient les conditions de notation.

« Je n’aime pas particulièrement quand un tournoi est comme ça », a déclaré McIlroy. « Malheureusement, la technologie a dépassé ce cap, n’est-ce pas? Cela l’a en quelque sorte rendu obsolète, d’autant plus qu’il a été doux avec un peu de pluie que nous avons eu.

« Encore une fois, comme les conversations qui remontent à, vous savez, limiter la balle de golf et des trucs comme ça, quand nous arrivons à des parcours comme celui-ci, ils ne présentent tout simplement pas le défi qu’ils avaient l’habitude de faire.

« Vous pouvez développer le rough et espérer obtenir des conditions fermes pour que cela devienne difficile. Je pense que le plan d’un très bon parcours de golf n’est pas de développer le rough et de rendre les fairways serrés. Cela rassemble tout le monde.

Rory McIlroy a remis en question le défi du TPC River Highlands après un tournoi à faible score

« Le plan est quelque chose comme le Los Angeles Country Club, où vous avez de larges objectifs, mais si vous le manquez, c’est pénal. Ce n’est pas ce genre de terrain de golf. Ce n’est pas ce genre d’aménagement. Il n’a pas le terrain à faire ce.

« Malheureusement, lorsque vous obtenez des conditions molles comme celle-ci et que vous avez les meilleurs joueurs du monde, c’est ce qui va se passer. »

Comment McIlroy a impressionné dans le Connecticut

McIlroy a fait un birdie à bout portant au deuxième et a suivi des gains consécutifs du quatrième en mettant deux coups à partir de 30 pieds pour profiter du sixième par cinq.

Le n ° 3 mondial s’est converti de six pieds au septième pour passer cinq sous pour son tour, bien qu’il ait boguey le neuvième après qu’un entraînement capricieux l’ait obligé à prendre une goutte.

McIlroy a inscrit un birdie de six pieds au 11e mais a raté une occasion à une distance similaire au suivant, puis a décroché un tir au 13e par cinq avant de fermer un neuf arrière sans tache avec une série de cinq normales consécutives.

« J’ai pris un bon départ, ce qui était bien et ce dont j’avais besoin », a déclaré McIlroy. « Puis, oui, j’ai frappé un disque sur neuf que je ne pensais pas si mauvais. Je me suis retrouvé contre la clôture et j’ai fait un boguey là-bas, ce qui a stoppé l’élan que j’avais.

Rory McIlroy a terminé la semaine sur 18 sous

« J’ai bien rebondi avec un birdie au 11, mais j’ai ensuite raté une chance au 12. Birdie 13 et puis je n’ai rien pu faire tomber sur ces derniers trous. Je savais que je n’allais jamais gagner avec la façon dont Keegan [Bradley] jouait, mais j’avais l’impression que j’avais probablement besoin de quelques birdies supplémentaires.

« Cela aurait été bien de terminer un peu plus haut. Pourtant, c’est une autre bonne semaine et une solide performance après une longue course et j’attends avec impatience quelques semaines de congé. »

McIlroy participera ensuite au Genesis Scottish Open co-sanctionné au Renaissance Club du 13 au 16 juillet – un événement qu’il a sauté en 2022 – avant de le lancer au 151e Open la semaine suivante.

Le dernier majeur de l’année a lieu au Royal Liverpool pour la première fois depuis 2014, lorsqu’il a remporté une victoire en deux coups, McIlroy espérant une nouvelle performance alors qu’il cherche à soulever le Claret Jug pour la deuxième fois.

Le PGA Tour se rendra ensuite à Detroit pour le Rocket Mortgage Classic. La couverture en direct commence jeudi à partir de 17 heures sur Sky Sports Golf.