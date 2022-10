Rory McIlroy prend les devants dans la défense du titre de la Coupe CJ alors qu’il se rapproche du retour du n ° 1 mondial | Nouvelles du golf

Rory McIlroy vise une troisième victoire de l’année sur le PGA Tour

Rory McIlroy a fait un début sans bogey pour sa défense du titre de la Coupe CJ pour se rapprocher d’un coup de tête en Caroline du Sud.

McIlroy, qui pourrait revenir au numéro 1 mondial cette semaine en fonction de ses résultats et de ceux de Scottie Scheffler, a tiré cinq oiselets en route vers un premier tour 67 au Congaree Golf Club.

L’Irlandais du Nord a suivi trois birdies consécutifs à partir du quatrième en profitant du 12e par cinq et deux en mettant le 15e trou par-4 carrossable, le portant au troisième à égalité sur cinq sous et en contact avec les premiers meneurs Gary Woodland et Trey Mullinax.

Scottie Scheffler pourrait quitter la première place mondiale pour la première fois depuis avril et être remplacé par Rory McIlroy

“J’ai bien conduit le ballon aujourd’hui”, a déclaré McIlroy. “J’ai profité des par-cinq, le par-quatre pilotable sur le neuf arrière là-bas, 15. Ouais, si je peux continuer à conduire comme ça au cours des prochains jours, je serai dans une bonne position.”

Mullinax a fixé l’objectif du club-house lorsqu’il a réussi un birdie sur sept de ses 12 premiers trous sur le chemin d’un six moins de 66 ans, avec son seul bogey à venir lorsqu’il a raté de cinq pieds au par trois 14e, seulement pour Woodland pour birdie ses deux derniers trous et prendre une part de la première avance.

Gary Woodland a mélangé sept birdies avec un bogey solitaire le jour de l’ouverture

“Jouer depuis le fairway ici est un énorme avantage et j’ai également pu attaquer un peu à partir de là”, a déclaré Woodland. “Dans l’ensemble, j’ai eu les trois aspects de la conduite, de la frappe de balle, de la mise en marche et ce fut une bonne journée.”

Le partenaire de jeu de McIlroy, Tom Kim, qui a remporté son deuxième titre sur le circuit PGA au Shriners Children’s Open plus tôt ce mois-ci, a également détenu une part de la tête jusqu’à ce qu’un bogey au dernier trou le ramène à cinq sous.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Cam Davis s’est remis d’un birdie au premier trou pour prendre également la tête, tandis que le trio américain Wyndham Clark, Kurt Kitayama et Aaron Wise ont tous mélangé sept birdies avec deux bogeys pour compléter le groupe à égalité au troisième rang.

L’Anglais Tyrrell Hatton est à deux pas du rythme et dans un groupe comprenant son coéquipier de la Ryder Cup Viktor Hovland et l’Irlandais Seamus Power, tandis que Shane Lowry a fait un départ sans bogey pour rejoindre Justin Thomas à trois sous.

Tour de golf PGA en direct Vivre de

Jon Rahm a réussi un birdie sur trois de ses cinq derniers trous pour sauver un deux moins de 70 ans et le champion de l’US Open, Matt Fitzpatrick, est un autre tir en arrière, alors que Scheffler – en danger de perdre son statut de n ° 1 mondial – ouvre avec un niveau de 72.

Regardez la CJ Cup tout au long de la semaine en direct sur Sky Sports. La couverture en direct se poursuit vendredi à partir de 20h sur Sky Sports Golf.