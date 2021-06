Rory McIlroy pense qu’un changement d’horaire de dernière minute pourrait profiter à ses espoirs d’Open | Actualités golfiques

Rory McIlroy joue cinq événements en six semaines

Rory McIlroy se prépare pour cinq grands tournois dans une course punitive de six semaines et a expliqué comment les complications de voyage l’ont incité à ajouter le Scottish Open à son programme.

McIlroy prévoyait de passer une semaine à jongler avec du temps en famille dans la préparation du 149e Open au Royal St George’s, mais les réglementations strictes sur les coronavirus annoncées par le R&A pour la dernière majeure de l’année l’ont forcé à un changement tardif de plans.

Le R&A a insisté sur le fait que les joueurs qui sont sur le terrain à Sandwich et séjournant dans un logement loué pourraient partager une maison avec un maximum de quatre personnes, à condition qu’ils soient enregistrés dans le cadre de leur équipe en coulisses, et les conseils ont suscité des rumeurs selon lesquelles certains joueurs américains évitera de faire la traversée de l’Atlantique.

McIlroy a récemment ajouté le Scottish Open à son calendrier

Les diverses complications logistiques ont persuadé McIlroy de laisser sa femme Erica et sa fille Poppy à la maison aux États-Unis avant de se rendre en Irlande avant son retour au Dubai Duty Free Irish Open à Mount Juliet.

Après avoir pris sa décision familiale difficile, McIlroy a choisi de confirmer son entrée pour le Scottish Open de la semaine prochaine au Renaissance Club, où le champion de l’US Open Jon Rahm sera également au départ.

« Tout a eu un impact », a déclaré McIlroy. « Jusqu’à la semaine dernière, ma famille allait voyager avec moi et nous allions rester ici pendant trois semaines. Mon plan initial était de jouer ici, de prendre une semaine de congé, puis de jouer à l’Open.

« Mais avec les restrictions de voyage et évidemment avec moi étant exempté en tant que sportif et les restrictions n’étant peut-être pas aussi lourdes qu’elles le seraient pour Erica et Poppy, j’avais juste l’impression qu’il n’était pas juste de leur faire subir ce qu’ils devraient subir passer pour être ici avec moi, donc les plans ont changé très rapidement.

« Nous avons décidé que je voyagerais seul, et parce que je n’allais pas retourner aux États-Unis pendant une semaine entre l’Irish et l’Open, j’ai pensé que je pourrais aussi bien jouer contre l’Écossais. rapidement d’eux venant à eux ne venant pas, puis moi jouant trois événements d’affilée. »

McIlroy a admis que le changement d’horaire pourrait améliorer ses chances de décrocher un deuxième titre Open au Royal St George’s, car sa décision de jouer le Scottish Open lui donne une préparation compétitive utile sur un parcours de liens.

McIlroy a abandonné son projet d’amener sa famille au Royaume-Uni et en Irlande

« C’est bien d’avoir un tournoi sur un parcours de liens avant d’aller à Sandwich, donc, si quoi que ce soit, tout s’est probablement bien passé », a ajouté McIlroy, qui est arrivé à Mount Juliet avec des ondes positives après sa performance encourageante à l’US Open, quand il était à égalité en tête jusqu’à ce qu’il perde trois coups dans deux trous à 11 et 12 le dernier jour.

« J’étais très encouragé à m’éloigner de Torrey Pines, et pour avoir une part de l’avance le dernier jour à travers quelques trous, je me suis donné une bonne chance.

« Avec le recul, la seule chose qui m’a donné un coup de pied était le trois putts sur 11 qui a arrêté l’élan. J’ai fait un très bon putt pour la normale sur 10, puis j’ai probablement réussi mon meilleur coup de la journée en 11 – un excellent cinq -fer au milieu du green.

« Mais ce trois putts était assez bâclé, et cela a tué l’élan pour continuer à partir de là. Mais j’ai pensé que la semaine était vraiment positive dans l’ensemble et j’attends avec impatience ces trois prochaines semaines. »

McIlroy est également un peu rouillé, ayant mis sa famille avant l’entraînement en sachant qu’il sera sur la route pendant la majeure partie des six prochaines semaines, il a donc hâte de reprendre ses activités chez lui cette semaine.

« Je n’ai pas fait grand-chose la semaine dernière en termes d’entraînement, sachant que je suis loin de ma famille cinq des six prochaines semaines », a-t-il déclaré. « J’ai donc essayé de passer autant de temps avec eux que possible, alors je n’ai frappé des balles qu’un jour.

« Ce sera donc une bonne semaine pour me remettre dedans et mettre la tête baissée et m’entraîner. Il y a d’excellentes installations ici pour faire ce que je dois faire et faire du bon travail et me sentir prêt à partir, pas seulement pour ça tournoi, mais pour les prochaines semaines à venir. »