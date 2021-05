Rory McIlroy parmi les stars rejetant la «  prise d’argent  » de la Super League de golf

Rory McIlroy a rejeté mercredi les discussions relancées sur une Super League de golf comme une «prise d’argent» alors que le PGA Tour aurait averti les joueurs qu’ils pourraient faire face à une interdiction à vie s’ils s’inscrivaient à la tournée lucrative de l’échappée.

La star d’Irlande du Nord, âgée de 32 ans, a comparé cette notion à l’échec du programme de football de la Super League européenne et a déclaré que gagner des majors était plus une force motrice pour les meilleurs golfeurs que de rechercher de l’argent dans un circuit rebelle.

« Revenez à ce qui s’est passé la semaine dernière en Europe avec la Super League européenne de football », a déclaré McIlroy.

«Les gens peuvent le voir pour ce que c’est, c’est-à-dire une saisie d’argent, ce qui est bien si c’est pour ça que vous jouez au golf, c’est gagner le plus d’argent possible. Tout à fait bien, alors allez-y et faites-le si c’est ce qui vous rend heureux.

«Mais je pense que les meilleurs joueurs du jeu, je ne fais que parler de mes propres convictions personnelles, comme je joue à ce jeu pour essayer de consolider ma place dans l’histoire et mon héritage et de gagner des championnats majeurs et de gagner les plus grands tournois. dans le monde.

«Je suis tout à fait contre. Je ne vois pas ce que quelqu’un en ferait. «

Le commissaire de la tournée américaine de la PGA, Jay Monahan, aurait déclaré mardi aux joueurs lors du tournoi de cette semaine à Charlotte, en Caroline du Nord, que tout joueur rejoignant une série rivale pourrait faire face à une interdiction à vie immédiate de la PGA.

Keith Pelley, directeur général de l’European Tour, a déclaré que son circuit était uni à l’US PGA Tour pour s’opposer à toute ligue de golf alternative «dans les termes les plus forts possibles» et que cela inclurait l’inéligibilité à la Ryder Cup.

McIlroy a déclaré qu’il n’aurait aucun problème avec une punition extrême pour les déserteurs des tournées de golf établies.

«Vous devez protéger votre produit, non? Vous devez protéger ce que vous avez « , a déclaré McIlroy. » C’est une menace concurrentielle. Et Jay nous a fait face hier soir. C’est dans les règlements qui ont été rédigés par les membres.

« Si j’étais en charge du PGA Tour, je ferais la même chose. »

Selon plusieurs rapports, Super League Golf, la dernière version de l’ancienne Premier Golf League, prévoit d’organiser cinq événements avec 16 joueurs répartis en quatre équipes de quatre joueurs jouant pour des titres par équipe et individuels avec 20 à 30 millions de dollars rien que pour la participation.

Parmi les cibles annoncées de la ligue figurent Dustin Johnson, le numéro deux mondial Justin Thomas, le champion olympique en titre Justin Rose d’Angleterre, le quadruple vainqueur majeur Brooks Koepka, le triple vainqueur majeur Jordan Spieth et le vainqueur du Masters du mois dernier, le Japonais Hideki Matsuyama. .

« Je n’ai pas beaucoup d’intérêt », a déclaré Thomas. « J’adore ça ici sur le PGA Tour et nous sommes très chanceux d’aller dans des endroits incroyables et de jouer pour beaucoup d’argent. Je suis très content. et très content de tout comment ça se passe ici.

«Personnellement, je veux être numéro un mondial et gagner autant de majors que possible, gagner autant de tournois que possible et faire des choses historiques sur le PGA Tour.

«Si je devais faire ça, alors toutes ces choses tomberaient à l’eau et je ne peux pas faire ça.»

Webb Simpson, le vainqueur de l’US Open 2012, a déclaré que la ligue rebelle semblait «tirée par les cheveux» dès le début.

« Il est difficile pour moi de croire que cela va vraiment arriver et que les gars vont vraiment quitter le navire », a déclaré Simpson. « Il y a trop d’inconnues et de choses qu’ils devraient comprendre pour que cette chose fonctionne réellement.

«La plupart de ces gars, ils sont financièrement prêts. Ils veulent battre des records. Ils veulent gagner. Je ne pense pas que jeter X sommes d’argent sur des gars soit aussi attrayant maintenant qu’il l’était peut-être autrefois. «

« Si je suis un gars qui est sur le point d’écrire l’histoire comme Dustin ou quelques autres gars de haut niveau, je veux aller chercher des disques, pas un dollar. »

McIlroy, classé 15e, a déclaré que la PGA et les circuits européens étaient le meilleur système possible pour le golf.

« Je ne pense pas qu’il y ait une meilleure structure en place et je ne pense pas qu’il y en aura », a déclaré McIlroy.

« Mouvement très prudent »

McIlroy a également souligné un nouveau programme de bonus de la PGA américaine fournissant plus d’argent aux joueurs les plus populaires comme méthode de lutte contre l’argent garanti de la Super League.

« Tout le monde sait que c’était un peu conçu pour essayer d’apaiser certaines personnes qui avaient la tête tournée par différentes ligues », a déclaré McIlroy. « Je pense que c’est une décision très prudente de la part de la tournée. »

McIlroy ne voit pas une tournée échappée attirer suffisamment de soutien des joueurs pour devenir réelle.

« Je ne peux tout simplement pas voir comment cela se passe », a déclaré McIlroy. « Et la possibilité que les gens, s’ils vont dans cette direction, ne peuvent pas jouer dans les plus grands tournois du jeu?

«Le golf est ancré dans l’histoire et… si vous vous en éloignez, vous perdez fondamentalement l’essence de ce qu’est le golf compétitif.»

