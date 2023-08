Rory McIlroy « moins investi » dans les affaires hors parcours alors qu’il vise la gloire de la FedExCup au Tour Championship | Nouvelles du golf

Rory McIlroy était le porte-parole non officiel du PGA Tour dans la rivalité avec LIV Golf, mais il est désormais « moins investi » dans les affaires hors parcours.

Rory McIlroy dit qu’il est désormais moins « impliqué émotionnellement » dans les affaires hors parcours alors qu’il cherche à remporter les lucratives Playoffs de la FedExCup pour la quatrième fois et la deuxième en autant de saisons.

Le champion en titre McIlroy débutera le Tour Championship de fin de série à Atlanta, trois coups derrière Scottie Scheffler dans la bataille pour le premier prix de 18 millions de dollars.

La victoire de l’Ulsterman en 2022 est intervenue dans le cadre de son rôle de porte-parole non officiel du PGA Tour dans sa bataille avec LIV Golf – une rivalité qui s’est atténuée avec la fusion du circuit américain et du DP World Tour avec le Fonds d’investissement public d’Arabie Saoudite.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le commissaire du PGA Tour, Jay Monahan, a déclaré qu’il n’y avait aucune raison pour que la fusion entre le PGA Tour, le DP World Tour et le LIV Golf ne soit pas finalisée avant la fin de l’année. Le commissaire du PGA Tour, Jay Monahan, a déclaré qu’il n’y avait aucune raison pour que la fusion entre le PGA Tour, le DP World Tour et le LIV Golf ne soit pas finalisée avant la fin de l’année.

Avant le Tour Championship, qui est en direct Sky Sports Golf à partir de 17 heures jeudi, McIlroy a déclaré : « (Je suis) peut-être moins impliqué émotionnellement. L’année dernière, il s’agissait de savoir comment améliorer le produit du PGA Tour et je pense que j’étais vraiment investi là-dedans.

« Quand il s’agit de gouvernance et d’investissement et tout ça, ce n’est pas que je m’en fiche, mais cela ne m’excite pas autant que d’améliorer le produit et de savoir comment pouvons-nous en faire le paysage le plus compétitif pour jouer en professionnel. le golf et comment pouvons-nous rassembler tous les meilleurs joueurs.

« Je suis membre du conseil d’administration et je dois être impliqué et chaque fois que quelque chose est proposé, je voterai oui ou non. Mais, oui, peut-être que je ne suis peut-être pas aussi engagé émotionnellement sur toutes ces autres choses.

Tournée de golf de la PGA en direct Vivre de

« Je pense que l’année dernière, j’étais probablement stimulé par tout ce qui se passait dans le monde du golf.

« J’avais l’impression que nous étions peut-être dans un état un peu plus changeant. Je me suis assis ici à cette table ce jour-là l’année dernière pour parler d’événements désignés et de faire jouer tous les meilleurs joueurs ensemble et tout ça.

« Je me souviens de cette période de l’année dernière, lors d’une réunion du conseil d’administration à 7h30 le mardi matin, pour essayer de faire ratifier tout cela et de le faire adopter par le conseil d’administration.

McIlroy cherche à remporter la FedExCup pour la quatrième fois et la deuxième en autant de saisons

« J’ai pu me concentrer un peu plus uniquement sur le golf et mon jeu et même pouvoir passer deux jours à la maison entre Chicago et ici, pour passer du temps avec les filles. C’est vraiment sympa. »

Scheffler : le format du Tour Championship « un peu bizarre »

En tant que joueur avec le plus de points FedExCup de la saison régulière, Scheffler débute le Tour Championship avec 10 sous le par.

Viktor Hovland débutera à la deuxième place avec huit sous après avoir grimpé au classement en remportant le championnat BMW dimanche après une série de sept birdies sur ses neuf derniers.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Viktor Hovland a remporté la victoire au Championnat BMW avec sept birdies sur ses neuf derniers Viktor Hovland a remporté la victoire au Championnat BMW avec sept birdies sur ses neuf derniers

Concernant le format du Tour Championship, Scheffler a déclaré : « Ce tournoi est un peu bizarre car il y a des coups de départ et je ne dirais pas que c’est le meilleur format pour identifier le meilleur golfeur de l’année.

« Jon Rahm a joué l’un des meilleurs golfeurs de tous cette année et il arrive quatrième dans ce tournoi et il est à quatre coups de retard.

« En théorie, il aurait pu gagner 20 fois cette année et il n’aurait que deux coups d’avance.

« J’ai l’impression d’avoir beaucoup plaisanté sur le fait d’être le n°1 (mondial), ce qui signifie que vous n’avez pas de coups supplémentaires et que vous vous présentez cette semaine et que j’obtiens quelques coups supplémentaires. C’est un peu étrange, mais ça devrait l’être. une semaine amusante.

Regardez le Tour Championship en direct sur Sky Sports Golf à partir de 17 heures jeudi, avec une couverture qui se poursuivra jusqu’à dimanche. Diffusez le PGA Tour et plus encore pour 26 £ par mois pendant 12 mois avec MAINTENANT.