Faits saillants d’un tour final dramatique alors que Rory McIlroy a remporté une victoire spectaculaire sur Robert MacIntyre à l’Open d’Écosse

Rory McIlroy suivra-t-il la victoire du Genesis Scottish Open avec un succès majeur à The Open? Andrew Coltart revient sur son impressionnante victoire et ses espoirs pour le Royal Liverpool…

Cette performance de McIlroy était pour le moins spéciale et cela signifiera beaucoup pour lui de franchir enfin la ligne et de gagner en Écosse, ce qui signifie qu’il a maintenant 16 victoires sur le DP World Tour et 24 sur le PGA Tour.

McIlroy a remporté de plus gros tournois dans sa carrière, bien qu’il n’ait pas gagné un tournoi mieux qu’il n’a joué ces derniers trous. Il a superbement joué le neuf de retour, puis a terminé deux, trois sur deux des trous les plus difficiles du parcours de golf pour conclure l’affaire avec style.

McIlroy a célébré une victoire d’un coup au Genesis Scottish Open

Il a obtenu sa carte en Écosse en 2007, il a des souvenirs particuliers en jouant ici, mais il en a maintenant un autre après cette finition incroyable pour faire le travail.

Il y a eu des signes formidables ces dernières semaines et, au lieu de petits craquements et fissures commençant à apparaître vers la fin, il a tenu bon jusqu’à la fin et a remporté une victoire fantastique.

Malgré des conditions difficiles lors du tour final, McIlroy était ravi de la résilience dont il a fait preuve pour l'emporter à l'Open d'Écosse.

Je pense avoir été frustré par la façon dont tout s’est passé avec le PIF, le PGA Tour et le DP World Tour. Il avait été le porte-parole d’une pléthore de joueurs et avait décidé d’en être le représentant, il était donc naturellement un peu en colère contre la façon dont tout s’est déroulé.

Il a laissé son golf parler et il sera fier de cette performance. Il a prouvé avec sa performance qu’il y a un peu plus dans ce jeu de golf que ce que nous lui avons peut-être attribué.

McIlroy a frappé un coup de départ incroyable au septième trou lors de son dernier tour de l'Open d'Écosse, propulsant son entraînement sur 400 mètres !

Il a déclaré publiquement qu’il ne voulait pas changer son vol de balle pendant une ou deux semaines de l’année, mais nous l’avons vu l’utiliser superbement à certains moments au cours de ce tour final pour faire le travail.

Il sera fier de cette victoire et cela lui donnera plus de confiance pour la semaine prochaine. Nous avons attendu neuf ans pour voir McIlroy remporter un autre championnat majeur et je ne pense pas que nous en attendrons 10 !

Magie de MacIntyre

C’était une porte qui s’ouvrait presque sur le placard de la Ryder Cup pour Bob MacIntyre. Il est connu pour se mettre un peu trop de pression, mais cela a presque scellé l’accord pour sa place dans Team Europe plus tard cette année.

La blessure et la tristesse initiales de manquer la victoire seront difficiles à supporter, surtout après la façon dont il est courageusement allé là-bas pour essayer de la réclamer, bien qu’il puisse tirer énormément de confiance de sa performance.

Frapper cette qualité de tir sur le dernier trou devant ses fans locaux, alors que tous les yeux et les espoirs de votre nation sont sur vos épaules, était exceptionnel. Quand il frappe dans ce birdie, je pense que la plupart d’entre nous pensaient qu’il en avait fait assez.

MacIntyre a réussi le coup du tournoi en réussissant un birdie au 18e tour final

À moins de 14 ans, vous ne pouviez voir personne d’autre le battre à ce moment-là, car personne n’aurait prédit cette finition de McIlroy. Il y avait des larmes d’exaltation et cela vous montrait ce que cela signifiait pour lui et ce qu’il pensait avoir accompli.

Quand il s’assoit et pense à cela, il va tirer une immense fierté. Il a rendu l’Écosse fière et fière de lui-même, il peut donc maintenant passer à la semaine prochaine et, espérons-le, essayer de lutter à l’Open.

