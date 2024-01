Rory McIlroy lance une bombe de 4 mots et appelle à l’unité avec LIV Golf

Rory McIlroy a complètement changé son discours à propos de LIV Golf, affirmant que le golf professionnel ne peut avancer qu’ensemble.

Ses commentaires transformateurs interviennent quelques jours avant ses débuts sur le PGA Tour au AT&T Pebble Beach Pro-Am, le deuxième événement signature de la saison 2024.

LIV Golf débutera ce week-end sa saison 2024 à Mayakoba au Mexique, ce qui signifie que les meilleurs joueurs du monde ne s’affronteront pas les uns à côté des autres.

« Les gars ont fait le choix d’aller jouer à LIV ; les gars ont fait le choix de rester [on the PGA Tour]», a déclaré McIlroy mardi.

“Si des gens sont encore éligibles pour cette tournée et veulent revenir jouer, ou si vous voulez essayer de faire quelque chose, laissez-les revenir.”

Ces quatre derniers mots constituent un changement radical par rapport à la position que McIlroy semblait avoir sur la question il n’y a pas si longtemps.

Depuis que le Fonds d’investissement public saoudien (PIF) a lancé LIV en 2022, le PIF a recruté des dizaines d’acteurs de premier plan pour des millions de dollars afin de contribuer à créer du prestige et de la notoriété. Il voulait également rivaliser avec le PGA Tour.

Phil Mickelson, Brooks Koepka et Dustin Johnson se sont initialement rendus à LIV, tandis que Cameron Smith et d’autres ont ensuite emboîté le pas.

Puis, en décembre dernier, Jon Rahm a signé un accord bouleversant avec LIV pour un montant de 400 millions de dollars. Tyrell Hatton l’a ensuite suivi et a rejoint cette semaine le circuit soutenu par l’Arabie Saoudite pour 63 millions de dollars.

En réponse, le PGA Tour a immédiatement suspendu et banni tout joueur ayant rejoint le circuit soutenu par l’Arabie Saoudite. Depuis, ils n’ont pas été autorisés à revenir sur le PGA Tour.

Pendant ce temps, les joueurs du LIV ont vu leurs salaires augmenter de façon exponentielle, puisqu’ils n’ont dû jouer que 14 événements par an. Certains golfeurs LIV sont également toujours éligibles aux tournois majeurs. Depuis sa création, LIV a utilisé un programme international avec un format de départ au fusil de chasse de 54 trous.

Les critiques l’ont qualifié d’« exposition », tandis qu’Ernie Els l’a même qualifié de « golf de cirque ».

En juin dernier, McIlroy a fait écho à ces sentiments, admettant qu’il « détestait LIV ».

Un mois plus tard, McIlroy a doublé sa mise en déclarant : « Si LIV Golf était le dernier endroit sur Terre pour jouer au golf, je prendrais ma retraite. » Il l’a déclaré avant le Genesis Scottish Open de l’année dernière en juillet, un tournoi qu’il a ensuite remporté.

Avance rapide de sept mois et McIlroy a inversé sa position. Il l’a également admis.

« Je pense qu’il est difficile de punir les gens. Je ne pense pas qu’il devrait y avoir une punition pour [going to LIV]», a ajouté McIlroy mardi.

« J’ai changé d’avis là-dessus parce que je vois où en est le golf. Avoir un PGA Tour diminué et un LIV Tour diminué ou quoi que ce soit d’autre est mauvais pour les deux parties. Ce serait bien mieux d’être ensemble et d’avancer ensemble pour le bien du jeu. C’est mon opinion.

L’AT&T Pebble Beach Pro-Am de cette semaine présente 10 des 11 meilleurs joueurs du classement officiel mondial du golf, Rahm étant la valeur aberrante.

Malgré cela, LIV Golf a décimé le produit du PGA Tour, car le sport n’a jamais été aussi fracturé.

McIlroy le sait. Il a même admis que gagner cette semaine n’aurait plus autant de poids qu’avant.

“J’aimerais gagner ici et remporter un trophée sur le green 18 et savoir que j’ai battu tous les meilleurs joueurs du monde”, a déclaré McIlroy.

“Pour moi, plus vite nous pourrons tous nous remettre ensemble, commencer à jouer et commencer à avoir les terrains les plus solides possibles, ce serait formidable pour le golf.”

Bien entendu, le PGA Tour, le DP World Tour et le Saudi PIF discutent de ce à quoi ressemblera l’avenir du golf.

Pourtant, le PGA Tour a récemment accepté un investissement de 3 milliards de dollars de la part d’un consortium de propriétaires de sports professionnels américains. Cet accord pourrait mettre en péril tout accord avec le PIF, ce qui pourrait maintenir le golf divisé.

« Nous sommes dans une situation différente [spot] il y a plus d’un an parce que nous sommes potentiellement sur le point de conclure un accord avec PIF, qui détient la grande majorité de LIV, et j’espère que nous verrons les choses se remettre en place ici à un moment donné », a déclaré McIlroy.

“Je pense que la nature de la conversation est probablement différente de ce qu’elle aurait été il y a un an.”

Jack Milko est rédacteur de golf pour Playing Through de SB Nation. Assurez-vous de vérifier @_PlayingThrough pour une plus grande couverture du golf. Vous pouvez le suivre sur Twitter @jack_milko aussi.