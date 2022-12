Rory McIlroy fera le retour de l’Irish Open au K Club en 2023 | Nouvelles du golf

Rory McIlroy fera son retour sur le site de sa première victoire professionnelle sur le sol irlandais

Rory McIlroy participera à l’Open d’Irlande 2023, cela a été confirmé.

Le n°1 mondial revient sur le site de sa première victoire professionnelle sur le sol irlandais lorsque l’événement débutera au K Club à partir du 7 septembre prochain.

Le quadruple champion majeur a remporté une victoire célèbre sur le site du comté de Kildare en 2016 en réalisant un superbe birdie-par-eagle pour remporter l’open national de l’île d’Irlande par trois coups.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

L’événement, que McIlroy a manqué l’année dernière, fera partie de ses préparatifs pour la Ryder Cup de l’année prochaine à Rome – avec McIlroy espérant conserver sa forme stellaire de 2022 l’année prochaine.

“L’Irish Open est un tournoi que j’ai grandi non seulement en regardant à la télévision, mais aussi en y participant quand j’étais enfant, en y voyant tous mes joueurs préférés au fil des ans”, a déclaré McIlroy.

“Cela a toujours été un événement si bien soutenu. J’ai eu ma juste part de soutien et de bons souvenirs lors de ce tournoi et en revenant au K Club, c’est là que j’ai eu le plus de succès et je suis évidemment ravi de y retourner.

“L’atmosphère était électrique lors de cette finale en 2016 et j’ai hâte de revoir les fans en force au K Club.”

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

L’histoire a été écrite à l’Irish Open de l’année dernière alors qu’Adrian Meronk est devenu le premier vainqueur polonais du DP World Tour lorsqu’il a remporté le titre à Mount Juliet.

Disputé pour la première fois en 1927, l’Irish Open est l’un des open nationaux les plus célèbres au monde, Meronk ajoutant son nom à une liste d’anciens champions qui comprend Seve Ballesteros, Sir Nick Faldo, Pádraig Harrington, Colin Montgomerie, José María Olazábal et Jon Rahm. .

Norman : Je ne fais « aucune attention » à Rory McIlroy et Tiger Woods

Greg Norman dit qu’il n’est pas le moins du monde dérangé par les critiques des golfeurs du PGA Tour Tiger Woods et Rory McIlroy et insiste sur le fait qu’il va rester en tant que PDG de LIV pendant “très longtemps”.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Rory McIlroy dit que Greg Norman doit démissionner de son poste de directeur général de LIV Golf immédiatement parce que les circuits de golf ont besoin d’un «adulte dans la salle» pour aider à mettre fin à leur querelle. Rory McIlroy dit que Greg Norman doit démissionner de son poste de directeur général de LIV Golf immédiatement parce que les circuits de golf ont besoin d’un «adulte dans la salle» pour aider à mettre fin à leur querelle.

Alors que la querelle acrimonieuse entre les deux tournées se réchauffe, Norman a déclaré samedi qu’il ne prêtait aucune attention à ce que disaient Woods et McIlroy.

“Je ne prête aucune attention à McIlroy et Woods, n’est-ce pas?” Norman a déclaré au golfeur d’aujourd’hui. “Ils ont leur ordre du jour pour une raison quelconque. Ils disent ce qu’ils veulent dire. Cela n’a aucune incidence ni aucun effet sur moi. Je vais être avec LIV pendant très, très longtemps.”

La nouvelle tournée, soutenue par les Saoudiens, a fait fuir de nombreux golfeurs de la PGA en raison de paiements financiers plus élevés.

Pendant ce temps, les golfeurs fidèles au PGA Tour ont été contrariés par le fonctionnement de LIV, dirigé par Norman.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Tiger Woods a appelé Greg Norman à quitter son poste de PDG de LIV Golf pour permettre la négociation d’un accord de paix dans la guerre civile du golf. Tiger Woods a appelé Greg Norman à quitter son poste de PDG de LIV Golf pour permettre la négociation d’un accord de paix dans la guerre civile du golf.

Il y a aussi la question des deux parties qui intentent une action contre l’autre. Woods a déclaré que les deux tournées ne peuvent pas trouver la paix tant que Norman n’est pas démis de ses fonctions de leader.

“Je vois qu’il y a une opportunité si les deux organisations suspendent leur litige”, a déclaré Woods lors du Hero World Challenge, où il est l’hôte de l’événement. “Mais c’est le problème … ils doivent suspendre cela. Et qu’ils le fassent ou non, il n’y a aucune volonté de négocier si vous avez un litige contre vous.

“Donc, s’ils ont tous les deux un séjour, puis une pause et ensuite ils peuvent se rencontrer et trouver quelque chose, alors peut-être qu’il y a quelque chose à avoir. Mais je pense que Greg doit d’abord partir, puis évidemment intenter un procès contre nous et puis notre contre-poursuite contre eux, ceux-là devraient alors être suspendus également. Alors nous pouvons parler, nous pouvons tous parler librement.