Rory McIlroy fait l’éloge des entraîneurs Pete Cowen et Michael Bannon, et du cadet Harry Diamond après la victoire de Quail Hollow | Actualités du golf

Rory McIlroy a réservé des éloges particuliers au cadet Harry Diamond pour son rôle influent dans sa première victoire pendant 18 mois au Wells Fargo Championship à Quail Hollow.

Rory McIlroy a rendu hommage à son équipe d’entraîneurs ainsi qu’au cadet Harry Diamond alors qu’il réfléchissait à sa troisième victoire au Wells Fargo Championship.

McIlroy est arrivé à Quail Hollow avec des attentes limitées après avoir raté la coupe lors de ses deux précédents départs en stroke play au Players Championship et au Masters, alors qu’il n’a pas non plus progressé depuis les phases de groupes du WGC-Dell Technologies Match Play.

Le joueur de 32 ans était clairement mal à l’aise au TPC Sawgrass et a raté la mi-course de 10 tirs avant de révéler qu’il luttait contre des problèmes de swing causés par un « entraînement à la vitesse », admettant que sa quête de vitesse et de distance supplémentaires avait été influencée par la manière de la victoire de Bryson DeChambeau à l’US Open en septembre.

La victoire de McIlroy était sa première en plus de 18 mois

McIlroy a ensuite annoncé qu’il s’était associé au célèbre entraîneur de swing Pete Cowen, tout en retenant les services du conseiller de longue date Michael Bannon, et son travail acharné sur le practice a été récompensé plus tôt que prévu suite à sa victoire d’un coup à Quail Hollow – sa première victoire en 18 mois.

« Il y a un soulagement que j’ai gagné à nouveau, un soulagement que ma saison soit en quelque sorte de retour sur les rails, et plus de satisfaction équitable pour le voyage que je suis et le processus que j’ai traversé pour essayer d’y revenir. point », a déclaré McIlroy, qui est entré dans la semaine en tant que n ° 15 mondial, son plus bas classement depuis 2009.

«Il y a eu beaucoup de travail acharné, mais j’ai baissé la tête et je n’ai pas vraiment trop regardé dans les deux sens, j’ai juste essayé de faire ce que j’avais à faire. tout ce travail acharné semblait ne pas aller vraiment nulle part, ne m’apportait pas grand-chose.

1:29 Paul McGinley réfléchit à une victoire bienvenue pour Rory McIlroy qui lui donnera une grande confiance avant le championnat de la PGA à Kiawah Island plus tard ce mois-ci. Paul McGinley réfléchit à une victoire bienvenue pour Rory McIlroy qui lui donnera une grande confiance avant le championnat de la PGA à Kiawah Island plus tard ce mois-ci.

« Mais ensuite, sachant que mon jeu était plutôt bon en arrivant ici et que mon cou me bloquait complètement sur le champ de tir mercredi après-midi, je ne pensais même pas que j’allais jouer jeudi, et puis je suis assis ici sur Dimanche soir avec un trophée.

«Ça a été une semaine plutôt amusante d’une certaine manière. Je suis juste content de l’avoir traversée et d’avoir joué du très bon golf ce week-end.

« Pete mérite un bon crédit pour cela, c’est sûr. De toute évidence, Michael Bannon est celui qui m’a conduit jusqu’à présent, donc je ne mentionnerai jamais Pete sans Michael parce que Michael mérite beaucoup de crédit, trop.

« Mais le travail que Pete et moi avons fait au cours des dernières semaines a aidé aujourd’hui. J’avais deux ou trois choses sur lesquelles me rabattre, ce qui était vraiment important, surtout sous la pression d’avoir besoin de réussir de bons tirs dans la dernière ligne droite. quelques réflexions swing très jouables que j’ai eues toute la semaine.

« Pete et moi avons fait du bon travail la semaine dernière en Floride et je me sentais bien à propos de mon match à venir ici, mais évidemment je ne m’attendais pas à venir et gagner la première semaine à nouveau. C’est satisfaisant de voir que le travail porte ses fruits, mais ce n’est que le début.

« Il y a tellement plus que je veux accomplir et tellement plus que je veux faire dans le jeu. Mais c’est une belle validation que je suis sur la bonne voie. »

McIlroy a tiré un 68e tour final pour remporter une victoire d’un coup

McIlroy a également attribué sa force mentale à son travail avec le psychologue du sport Bob Rotella, tout en félicitant vivement Diamond pour son précieux soutien et ses conseils pendant le tournoi, en particulier lors d’une longue discussion après un mauvais entraînement au 72e trou qui a évité la crique. , mais niché dans un pauvre mensonge à l’intérieur de la ligne de danger.

Diamond a persuadé McIlroy de prendre un penalty et d’aller au green après un mensonge plus amical plutôt que de faire face à l’incertitude de tenter de remettre sa balle en jeu, et la stratégie a porté ses fruits alors que McIlroy a percé son troisième à 45 pieds et calmement deux putts pour l’épouvantail dont il avait besoin pour la victoire.

« Harry a été génial aujourd’hui, en particulier cette décision sur le dernier », a déclaré McIlroy. «J’étais prêt à entrer là-dedans et à essayer de jouer ça avec un coin lob et il a dit ‘Prenons du recul, réfléchissons à ça. D’où est le meilleur endroit d’où tu frappes ton troisième?’

Tour de golf de la PGA Vivre de

« Alors il m’a calmé et m’a ralenti un peu, et finalement nous avons pris la bonne décision et j’ai laissé tomber au lieu d’essayer de jouer ce tir hors de l’obstacle. J’ai frappé un excellent troisième tir sur le green et j’ai pu faire deux. -putt à partir de là.

«Je pense que c’est notre sixième victoire ensemble et que c’est probablement notre meilleure. Bay Hill en 2018 a été formidable parce que je n’avais pas gagné depuis un moment, mais c’est encore mieux juste parce qu’Harry a été là à chaque étape du chemin.

« Les moments difficiles que j’ai dû endurer au cours des derniers mois, il a été avec moi à chaque étape du chemin et c’est agréable de traverser tout cela avec lui et de revenir dans le cercle des vainqueurs. »