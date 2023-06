Rory McIlroy et une autre longue marche vers nulle part

LOS ANGELES – Rory McIlroy est arrivé au 18e tee box du Los Angeles Country Club pour un autre d’entre eux. Un coup de tête. Wyndham Clark derrière lui sur le green du 17, essayant de faire atterrir un avion par vent de travers. McIlroy avait besoin d’un birdie. Forcer une éliminatoire. Allez chasser le championnat majeur avec lequel les dieux ont apparemment comploté pour jouer à distance. Le faire pendre, mais ne jamais le lâcher. Celui que nous attendions tous depuis 2014. Celui qui, jusqu’à ce qu’il le découvre, définira sa carrière de joueur.

C’est le monde de McIlroy. Il existe dans ce vide interplanétaire ; entre les plus grands joueurs de l’histoire et les joueurs les moins performants de l’histoire. Peut-on vraiment être les deux ? Qui sait, mais McIlroy a passé une grande partie de sa vie d’adulte à tester la théorie. Peut-être que ce jour serait différent, cependant, et que la marche finale irait quelque part.

Il était 18h26 heure locale. McIlroy, debout au-dessus de son coup de départ, regarda à gauche vers l’ouest, directement dans un soleil couchant. Il a reculé, a déchargé un autre disque massif, frappant un autre fairway. Son 39e coup sûr sur le fairway de la semaine. Il mènera le peloton en coups gagnés sur le tee et en coups gagnés du tee au green. Il se classera quatrième à la différence. Personne d’autre ne peut le faire. Du moins pas aussi souvent qu’il le peut sur ces scènes. C’est ce qui rend McIlroy si fascinant, si frustrant. Trois cent vingt et un mètres au milieu du fairway au 72e trou d’un majeur ? Aucun problème.

McIlroy partit vers son lecteur. Il s’arrêta, sortit une barre énergétique de son sac. Ensuite, lui et le caddie Harry Diamond, peut-être l’ami le plus proche de McIlroy, ont continué à bouger. McIlroy est connu pour sa marche rebondissante. Il écarte en quelque sorte ses bras et se déplace au demi-trot, comme une sorte de cheval de concours irlandais. Cette promenade était un peu plus délibérée. Il est arrivé au coup de départ de Scottie Scheffler et a passé 20 mètres. Puis il attendit son tour. Il était 18h33

McIlroy se tenait au-dessus de son ballon. L’air? Zéro humidité, mais forte tension. McIlroy a adressé sa balle, puis a reculé. Toute la semaine, l’ambiance au LACC équivalait à une garden-party chic dans les collines d’Hollywood. Mais maintenant, il y avait un buzz. Ça ressemblait presque à un véritable US Open.

À partir de 181 mètres, McIlroy a envoyé un fer haut dans les airs. Il se pencha sur sa gauche, savait que c’était éteint. La balle est tombée sur le côté gauche du vert, à environ 40 pieds de la quille. En attendant un rugissement, McIlroy a plutôt entendu le soupir de quelques milliers d’enfants qui n’ont pas obtenu ce qu’ils voulaient pour Noël. Cette foule était là pour Rory McIlroy, pas pour Wyndham Clark, sans offenser Wyndham Clark.

Il a fallu 145 pas à McIlroy pour passer de son divot dans le 18e fairway à sa balle sur le 18e green. Ce qu’on donnerait pour savoir ce qu’il pensait. S’agissait-il de rouler dans ce 40 pieds? Quelle pourrait être la pause, de quelle vitesse pourrait-il avoir besoin ? Ou était-ce qu’il n’avait pas fait 40 pieds de putts – au total – dans tout son tour? Ou était-ce les coups de feu qui se sont enfuis? Ou était-ce qu’il en gaspillait un autre ?

Dimanche a commencé avec McIlroy, assis un coup derrière les co-leaders Clark et Rickie Fowler, tapant d’abord un birdie sur le par-5. Jeu sur. Au centre des médias, les écrivains dépoussiéraient toutes ces histoires écrites à St. Andrews l’été dernier, lorsque McIlroy, dépeint comme un vaisseau pour l’âme du jeu, devait remporter le 150e Open Championship. Mais il ne l’a pas fait. Il a joué tout un tour final sans faire un putt qui comptait. L’historique a été enregistré dans le dossier des brouillons.

Après le birdie d’ouverture de dimanche, celui-ci semblait être différent. Mais ensuite, McIlroy a raté un birdie de 16 pieds sur le n ° 3. Puis un birdie de 24 pieds sur le 4. Tout a commencé à sembler trop familier.

Lorsque McIlroy a observé un birdie de 6 pieds sur le n ° 9, Clark, après avoir déménagé en solo en premier, était de retour sur le n ° 8 à la recherche de sa balle dans un enchevêtrement de fétuque verte. Toute la semaine, Clark, un inconnu de 29 ans pour la plupart, a opéré avec une placidité facile. Il a déclaré vendredi qu’il voulait aborder cet US Open avec un certain fanfaron, s’autoriser à « être arrogant ». Peu importe qu’il n’ait jamais terminé mieux que T75 en six participations à des championnats majeurs. Tout semblait s’effondrer au n ° 8. À peine capable de voir le ballon, Clark a frappé son coin, mais n’a pas pu le bouger. Affligé, il saisit le milieu de sa cale à deux mains et fit signe comme s’il voulait claquer le sol. Au lieu de cela, Clark a réessayé, a sorti le ballon et s’est précipité pour sauver un bogey à deux putts.

La porte était ouverte pour un swing à deux coups. Peut-être que McIlroy pourrait ébranler davantage la confiance de Clark. Mais non. McIlroy a raté le birdie. Puis, sur le n°10, il en a raté un autre de peu. De retour sur 9, Clark a roulé dans un arrêt par embrayage, répondant avec une pompe de poing.

C’est comme ça que tout s’est passé. McIlroy a réussi cinq oiselets sur les neuf premiers du LACC jeudi et six oiselets sur les neuf premiers vendredi. Le weekend? Deux birdies samedi. Une le dimanche.

McIlroy est arrivé à sa balle sur le 18e green à 18h37. Il l’a regardée, l’a encerclée. Les golfeurs de classe mondiale portent souvent un certain look lorsqu’ils savent qu’ils vont faire un putt. McIlroy n’avait décidément pas ce look. Son visage était tordu, comme s’il ne pouvait pas croire que cela se reproduisait, comme s’il voulait remonter le temps ; changer un coup ici, un coup là. Écrivez une histoire différente.

Peut-être le lecteur sur 14. Qu’est-ce que c’était? Lorsque McIlroy en avait le plus besoin, son chauffeur, de tous les clubs, l’a laissé tomber. Il avait besoin de frapper une coupe sur le par-5 de 612 verges, et à la place, il a envoyé par avion un match nul sur le côté gauche, dans un rugueux profond. Forcé de se coucher, McIlroy a avancé le ballon pour mettre en place un tir de coin crucial. Il avait besoin de 124 verges. Il l’a frappé 117. Court. Balle encastrée dans la face du bunker. Une recherche pour le localiser, une décision, un drop gratuit, un chip, un bogey à deux putts et une avance de trois coups pour Clark.



Rory McIlroy inspecte sa balle dans un 14e bunker du côté vert. (Richard Heathcote / Getty Images)

Ces moments, ils semblent venir à chaque tour final de tous les grands McIlroy se disputent. Tout le monde est rattrapé par le moment, puis secoué par le rêve. Il y en a eu beaucoup au cours des 8 dernières années, 10 mois et 8 jours. La sécheresse majeure de McIlroy s’est accompagnée de malheurs en série, la plupart auto-infligés.

Le putt de McIlroy au 18 a raté le côté court droit. Au total, du quatrième trou samedi jusqu’au dernier trou dimanche, McIlroy n’a pas fait de putt de plus de 7 pieds.

« Je ne pense pas que je frappais de mauvais putts, je les frappais juste avec une vitesse légèrement incorrecte », a-t-il déclaré plus tard. « Certains manquaient, d’autres un peu longs. »

McIlroy a quitté le 18e green et a serré la main du PDG de l’USGA, Mike Whan. Il passa devant Scheffler, qui étreignait sa femme le long de la ligne de corde, et se dirigea vers la tête d’un groupe de corps en mouvement vers la tente de notation. Derrière lui, Clark a pulvérisé son drive directement sur le 18, mais a quand même trouvé le fairway. McIlroy a disparu derrière une porte, signant sa carte pour un pair 70 pour la journée. Il a terminé 9 sous pour le tournoi.

Alors que Clark coziait un putt de 50 pieds jusqu’au trou du 18, assurant un deux putts et une finition de 10 sous, McIlroy a émergé de la tente de score. Il se tenait debout, la main droite sur la hanche, la tête baissée. Il a monté 12 marches, rencontrant Cara Banks de Golf Channel au sommet d’une tour d’interview. Elle forma un poing et le pressa contre le biceps droit de McIlroy. L’ol, bien essayé. La caméra est passée en direct.

« Quelques choses que je regretterai aujourd’hui », a déclaré McIlroy à Banks à un moment donné. « Mais j’ai tenu bon, jusqu’à la fin. »

McIlroy se dirigea vers la tente d’interview des médias. Scheffler était sur le podium, s’adressant aux journalistes. En attendant, McIlroy a partagé un moment de calme avec son manager, Sean O’Flaherty. Ce dernier hocha la tête avec compassion.

En montant sur le podium, McIlroy a poussé une longue expiration entre les lèvres fermées. Puis il a répondu aux questions auxquelles il a déjà répondu. À propos de manquer. À propos de ce qui n’allait pas. À propos de ce que tout cela ressent. Il est resté là pendant environ cinq minutes environ. O’Flaherty a fait signe à un responsable de l’USGA, levant son index et articulant : « Encore un ». La dernière question était de Kevin Van Valkenburg de No Laying Up, demandant si c’est épuisant de devoir répondre à ces questions. McIlroy se força à sourire.

« Ça l’est, » dit-il. « mais en même temps, quand je gagnerai enfin ce prochain majeur, ça va être vraiment, vraiment sympa. Je passerais 100 dimanches comme celui-ci pour mettre la main sur un autre championnat majeur.

McIlroy est sorti de la tente à gauche, s’arrêtant pour trois questions de Greg Allen de Sky Sports. « J’ai assez bien exécuté mon plan de match », a déclaré McIlroy.

O’Flaherty appuya sa main sur le dos de McIlroy, le faisant avancer. Rickie Fowler est passé devant. Les deux hommes de 34 ans ont commencé la journée en tant que scénario principal, avant de céder la place à Clark. Tout le monde a tâtonné avec des iPhones pour obtenir une photo des deux alors qu’ils s’étreignaient.

McIlroy est entré dans le club-house, faisant un signe de tête à trois policiers dans le couloir orné du LACC. Il plongea dans le vestiaire.

Il était 19h05

Le premier moment privé de McIlroy. L’homme a longtemps opéré avec l’équilibre le plus étrange, réussissant à être à la fois tourné vers l’avant et effacé. Ce qu’il s’est dit dans cette pièce n’est probablement pas ce qu’il a dit à haute voix à tout le monde.

Quelques minutes seulement passèrent. Ensuite, McIlroy a émergé sur la terrasse extérieure de la zone d’accueil des joueurs. Un t-shirt. Pas de chapeau. Son visage avait l’air un peu enflé.

McIlroy a repéré sa femme, Erica Stoll, et a mis ses bras autour d’elle. Il serra fort. Les spectateurs qui se tenaient autour ne savaient pas quoi faire, alors ils ont applaudi. Rory et Erica se frayèrent un chemin à travers la petite foule. McIlroy a hoché la tête à tout le monde, les remerciant.

Au loin, près du 18e vert, Clark a traversé le rigamarole de remporter le 123e US Open. Un million d’images. Une ribambelle d’interviews. Le plus beau jour de sa vie.

McIlroy, n’ayant nulle part où aller, a marché avec sa femme dans un parking de joueurs presque vide. Diamond et O’Flaherty ont aidé à charger son sac de golf et son équipement dans un SUV Lexus, et tout le monde a partagé un autre câlin. Puis McIlroy a grimpé sur le siège conducteur et Erica sur le siège passager. Il s’est retiré de l’endroit et est parti, allant quelque part.

Il était 19h16

(Photo du haut : Richard Heathcote / Getty Images)