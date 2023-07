Rory McIlroy et Tiger Woods avec les équipes LIV ? Les propositions entre PGA Tour et le PIF saoudien révélées | Nouvelles du golf

Le PGA Tour et le Fonds d’investissement public saoudien devaient offrir à Tiger Woods et Rory McIlroy la possibilité de posséder des équipes LIV dans le cadre de leurs propositions-cadres

Les négociateurs d’un accord commercial entre le PGA Tour et le Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie saoudite ont discuté de l’éviction du directeur général de LIV Golf, Greg Norman, et de donner à Tiger Woods et Rory McIlroy leurs propres équipes, selon des documents obtenus par le Congrès.

Celles-ci faisaient partie des nombreuses propositions visant à unifier les factions rivales du golf dont les représentants du PGA Tour et le gouvernement saoudien ont discuté lors de leurs négociations hâtives ce printemps, les pourparlers ayant abouti à un accord-cadre annoncé le mois dernier entre les deux organisations.

L’accord visant à attirer des investissements saoudiens dans le PGA Tour a choqué le monde du golf et a invité le Congrès ainsi que le ministère de la Justice, qui étudie d’éventuelles violations des lois antitrust.

Le sous-comité permanent des enquêtes, présidé par le sénateur Richard Blumenthal, a publié les documents détaillant les négociations avant une audience mardi où le directeur de l’exploitation de la PGA Tour Ron Price et le membre du conseil d’administration Jimmy Dunne ont témoigné.

Jimmy Dunne, membre du conseil d’administration du PGA Tour, à droite, a témoigné aux côtés du chef de l’exploitation du PGA Tour, Ron Price, lors d’une audience du sous-comité sénatorial des enquêtes

Dans son allocution d’ouverture, Blumenthal a déclaré qu’il voulait découvrir les raisons de l’implication d’un « régime brutal et répressif » dans une institution sportive américaine bien-aimée dont les dirigeants, avant leur accord avec les Saoudiens, avaient avancé des arguments moraux contre les joueurs de LIV prenant de l’argent saoudien. .

« Nous sommes ici pour des questions qui vont au cœur de ce que sera l’avenir de ce sport et d’autres sports aux États-Unis, ce qui s’est passé qui a conduit le PGA Tour à changer sa position », a déclaré Blumenthal.

« Était-ce seulement l’espoir de mettre fin à un litige ou était-ce aussi le montant non spécifié de l’investissement saoudien qui en découlerait ? Combien d’argent le PIF a-t-il offert au PGA Tour et quelles autres sources d’argent ont été recherchées comme alternative ? »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’accord entre le PGA Tour, le DP World Tour et le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite a dominé la conversation le mois dernier dans la préparation de l’US Open L’accord entre le PGA Tour, le DP World Tour et le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite a dominé la conversation le mois dernier dans la préparation de l’US Open

Les critiques de l’investissement saoudien dans le golf ont souligné le mauvais bilan du royaume en matière de droits de l’homme, tandis que le PIF s’est lancé dans d’autres sports, notamment le football, la boxe et la F1.

Les documents publiés mardi détaillent également les rôles des personnes du côté saoudien des négociations, notamment Amanda Staveley, une banquière d’investissement britannique qui a aidé à négocier l’accord de Newcastle United et siège maintenant au conseil d’administration de l’équipe, et Roger Devlin, un homme d’affaires britannique.

Devlin a été le premier à approcher Jimmy Dunne, membre du conseil d’administration de la PGA Tour, de la perspective d’un accord entre la tournée et LIV, selon les documents.

Jimmy Dunne a beaucoup figuré lors de la session de mardi avec le Sénat américain

Une note de la firme de Staveley intitulée « Le meilleur des deux mondes » comprend la proposition que Woods et McIlroy prennent possession des équipes LIV et que chacun d’eux joue dans 10 événements LIV par an. Rien n’indique dans les documents que Woods ou McIlroy, qui sont tous deux restés fidèles au PGA Tour dans son différend avec LIV, aient jamais été informés de l’idée.

Woods n’a joué que deux fois cette année et se remet d’une opération à la cheville pour faire face aux complications d’un accident de voiture à Los Angeles au début de 2021 qui, selon lui, limitera considérablement son calendrier de jeu à l’avenir.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Sir Nick Faldo dit qu’il pensait que LIV Golf disparaîtrait et pense qu’il n’y avait pas d’ambiance ou de compétition appropriée dans leurs événements. Sir Nick Faldo dit qu’il pensait que LIV Golf disparaîtrait et pense qu’il n’y avait pas d’ambiance ou de compétition appropriée dans leurs événements.

Parmi les autres propositions incluses dans le mémo figurent un événement par équipe mixte de style LIV avec des qualifications en Arabie saoudite et se terminant à Dubaï; attribuer des points de classement mondial aux événements LIV, y compris rétroactivement ; et le parrainage PIF de deux événements élevés du PGA Tour, dont un en Arabie saoudite.

Aucune de ces propositions n’a été incluse dans l’accord-cadre que Yasir Al-Rumayyan, gouverneur du PIF, et le commissaire du PGA Tour, Jay Monahan, ont signé le 6 juin.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Jon Rahm et Brooks Koepka partagent tous deux leurs sentiments après l’annonce la semaine dernière de la fusion PGA Tour-LIV-DP World Tour Jon Rahm et Brooks Koepka partagent tous deux leurs sentiments après l’annonce la semaine dernière de la fusion PGA Tour-LIV-DP World Tour

L’accord appelait les parties à abandonner toutes les poursuites et à combiner les intérêts commerciaux du PGA Tour, du LIV et du DP World Tour dans une nouvelle société à but lucratif tout en maintenant le statut à but non lucratif du PGA Tour.

La proposition de remplacer Norman en tant que PDG de LIV a été incluse dans un accord parallèle qui a été négocié avant l’annonce, mais le comité n’a pas pu déterminer si l’accord parallèle a été exécuté.

DP World Tour Golf en direct Vivre de

Les courriels obtenus par le comité ont montré que Dunne et un autre membre du conseil d’administration du PGA Tour, Ed Herlihy, avaient discuté avec Monahan de la perspective que Dunne et Herlihy remplacent Norman.

Norman reste dans le rôle de PDG, bien qu’il ait été largement mis de côté en tant que visage public de LIV depuis l’annonce de l’accord. Il a été invité à témoigner lors de l’audience de mardi avec Al-Rumayyan, bien que les deux aient refusé.

Monahan n’a pas non plus témoigné parce qu’il se remet d’une situation médicale non précisée qui l’a empêché de travailler, le directeur général ayant déclaré qu’il reprendrait le travail lundi.