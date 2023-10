Rory McIlroy et Shane Lowry chantent « Les États-Unis sont terrifiés » à l’entraîneur de l’équipe européenne lors des célébrations endiablées de la Ryder Cup

Rory McIlroy et Shane Lowry ont chanté « Les États-Unis sont terrifiés » alors que l’Europe célébrait sauvagement la reconquête de la Ryder Cup.

Les Européens ont remporté une victoire de 16½-11½ alors que McIlroy bannissait les démons de 2021 et terminait en tant que meilleur marqueur de points de l’événement.

1 McIlroy et Lowry ont apprécié le moment plus que quiconque Crédit : Getty

Lowry a joué un rôle crucial à la fois en tant que joueur et pom-pom girl, marquant un point et demi en trois matches, tout en menant le soutien assourdissant du public local à Rome.

La victoire a été particulièrement agréable pour les deux amis proches après avoir été furieux samedi contre le cadet américain Joe LaCava.

Lowry a confronté LaCava pour avoir gêné McIlroy avant un putt décisif.

Le joueur du cadet, Patrick Cantlay, venait de réussir un putt qui allait finalement remporter le match à quatre balles et LaCava a levé son chapeau à la foule en réponse aux abus visant le golfeur américain.

Plus tard, une vidéo est apparue de Lowry en train de regrouper un McIlroy furieux dans une voiture après que la dispute se soit intensifiée dans le parking Marco Simone.

McIlroy a déclaré que l’incident avait ajouté de l’huile sur le feu pour sa victoire 3&1 en simple contre Sam Burns, tandis que Lowry a marqué un demi-point crucial contre Jordan Spieth.

Après les scènes peu recommandables de samedi, les deux hommes n’avaient pas l’intention de célébrer tranquillement leur victoire sur les Américains.

Après avoir mangé du champagne et de la bière sur le green du 18e, une vidéo a fait surface de McIlroy et Lowry à l’avant du cortège européen sur l’entraîneur de l’équipe.

Ils interprètent leur propre interprétation de « Freed From Desire » – devenu célèbre pour l’Irlande du Nord et le chant de Wigan sur le footballeur Will Grigg – tandis que McIlroy présente le célèbre trophée.

Les supporters de Rome ont scandé « L’Europe est en feu, les États-Unis sont terrifiés » alors que les hôtes dominaient le match vendredi et samedi.

Parlant de l’incident avec LaCava après sa ronde de dimanche, McIlroy a admis que cela l’avait inspiré vers la victoire.

« J’étais chaud en sortant de ça hier », a déclaré le Nord-Irlandais. » Quitter le 18 a probablement été la plus colère que j’ai jamais connue dans ma carrière.

« Je l’ai dit aux Américains, je pensais que ce qui se passait était honteux et je l’ai dit clairement.

« J’avais l’impression de l’avoir utilisé à mon avantage et d’en ressortir avec un niveau de concentration et de détermination différent et, d’une certaine manière, cela a donné un peu de feu dans le ventre à toute l’équipe. »

Il a ajouté : « Le score [in 2021] – 19-9, ça fait mal. C’est vraiment le cas. Je n’avais pas l’impression d’avoir donné le meilleur de moi-même et je n’avais pas l’impression d’avoir fait ma part pour l’équipe.

« Il ne s’agissait pas de vengeance. Il s’agissait de rédemption et de montrer ce que nous pouvions faire. »