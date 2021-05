Rory McIlroy est ravi d’être en lice devant les fans alors qu’il se délecte de l’atmosphère de Quail Hollow | Actualités du golf

1:36



Rory McIlroy réfléchit sur une excellente journée de putting, une grave erreur et ce que c’est que d’être de nouveau en lice avec les fans au Wells Fargo Championship.

Rory McIlroy a admis qu’il aimait être en lice au milieu du «bourdonnement» des spectateurs bordant les fairways à Quail Hollow.

McIlroy a connu l’une de ses meilleures journées sur les greens alors qu’un trois-moins de 68 le maintenait à deux coups de la tête avant la ronde finale du championnat Wells Fargo.

Le double champion a réussi quatre birdies sur les neuf premiers seuls le troisième jour pour prendre la tête, bien qu’il espère réussir un triplé de victoires, il a pris un coup quand il a mis son disque en difficulté au 12e jour et a couru vers le haut. un double bogey six.

McIlroy est deux fois champion à Quail Hollow

McIlroy a bien fait de brouiller un par avec un putt confiant de huit pieds sur le green suivant, passant un énorme test de résolution sur lequel il a construit le long de la ligne droite, reprenant un tir en arrière avec un net aller-retour au long 15e parring en toute sécurité pour rester à sept sous.

« C’était animé, cette atmosphère », a déclaré McIlroy, qui jouait le week-end pour la première fois depuis l’Arnold Palmer Invitational en mars. « Il y avait certainement un buzz, surtout je l’ai eu là-bas sur les neuf premiers. C’était tellement cool de jouer à nouveau dans une atmosphère comme celle-là.

« Je l’ai manqué. Je ne pensais pas que ça me manquerait autant que moi, mais je l’ai vraiment fait. Donc, pour être en lice, pour que les fans reviennent, j’ai vraiment apprécié ça aujourd’hui et je suis excité pour demain.

«Ça va être cool. J’ai dit que je ne pensais pas que ça me manquerait autant que lorsque nous sommes revenus. J’ai senti que j’aimais vraiment le calme, mais j’ai réalisé qu’il était difficile pour moi de faire ressortir le meilleur. en moi-même sans le genre d’atmosphère que nous avions aujourd’hui. «

McIlroy a également révélé qu’il devait se retenir après avoir atteint la forme sur l’un de ses morceaux préférés, forme qui a été une légère surprise car il reste dans une période de transition avec son swing sous l’œil vigilant de Pete Cowen et entraîneur de longue date. Michael Bannon.

« Je suis ravi d’être dans la position dans laquelle je suis, mais je ne m’attendais pas vraiment à être dans cette position cette semaine », a-t-il ajouté. «J’avais l’impression de travailler encore sur mon jeu et je pensais que les progrès de cette semaine étaient ici aujourd’hui, ce que je suis.

McIlroy est heureux d’être en conflit avec les fans de retour

«Ensuite, j’ai bien joué à nouveau aujourd’hui, donc je dois juste sortir et essayer de bien jouer à nouveau demain et voir où cela me laisse.

« Je suis nerveux, mais j’aime nerveux, cependant, parce que cela signifie que ça compte. Cela signifie que ça compte vraiment. Il s’agit d’essayer de ne pas être trop excité et de prendre de l’avance.

Parfois, quand je prends un départ comme aujourd’hui, surtout ici, il m’est difficile de ne pas me dépasser parce que j’ai déjà fait des choses plutôt cool ici. J’essayais juste de me retenir un peu.

« C’est un terrain de golf sur lequel je suis à l’aise, et entrer dans une ronde finale demain avec une chance de gagner, je sens que j’ai besoin de tout ce que je peux pour essayer de franchir la ligne. Pour que je sois en lice pour le premier le temps dans un moment et pour que ce soit ici est probablement bénéfique. «