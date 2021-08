Rory McIlroy espère que l’Irish Open pourra rejoindre le Scottish Open et être co-sanctionné par le PGA Tour à l’avenir | Actualités golfiques

Rory McIlroy est un ancien vainqueur de l’Irish Open, remportant une victoire à trois coups lors du concours de 2016

Rory McIlroy espère que l’Irish Open pourrait suivre le chemin de l’Open écossais et faire partie des programmes de l’European Tour et du PGA Tour à l’avenir.

Le Genesis Scottish Open a été annoncé mardi comme l’un des trois événements co-sanctionnés entre les deux tournées en 2022 dans le cadre de l’alliance stratégique entre les organisations, rejoignant le championnat Barracuda et le championnat Barbasol pour compter à la fois pour les classements Race to Dubai et FedExCup. .

L’accord prévoit également que la bourse de l’Irish Open augmente considérablement pour atteindre 6 millions de dollars à partir de 2022, près de 2,5 millions de dollars proposés pour le même événement le mois dernier, McIlroy étant ouvert à l’idée que son Open à domicile rejoigne la liste des événements co-sanctionnés en les années à venir.

Rory McIlroy se dirige vers l’événement du Championnat du monde de golf de cette semaine en tant que numéro 12 mondial

« Je pense que c’est l’un des avantages du partenariat stratégique entre le PGA Tour et le European Tour », a déclaré McIlroy avant le WGC-FedEx St. Jude Invitational. « Évidemment, le Scottish Open étant un événement FedExCup l’année prochaine, c’est énorme.

« L’Irish Open obtient une petite explosion d’argent dans le fonds des prix et monte à six millions, donc tout va dans la bonne direction. Je pense que c’est merveilleux pour toutes les personnes impliquées. J’ai toujours dit que nous étions tous dans cette affaire ensemble et nous devons tirer dans la même direction et c’est le début, ce qui est formidable.

Rory McIlroy a fait le long voyage du Japon à Memphis après avoir raté de peu une médaille olympique

« J’ai siégé dans tout ça, le PAC [Player Advisory Council] discussions de réunion. Il y a eu deux appels du conseil il y a quelques semaines pour le faire passer par la ligne. J’ai été au courant de ces conversations et c’est formidable que toutes les parties impliquées aient pu se mettre d’accord sur le genre de petits détails et le faire.

« J’espère que l’Irish Open, vous savez, je pense que c’est le début de quelque chose d’un peu, je ne sais pas quel est le mot, plus gros ou plus substantiel, mais j’espère qu’un jour vous pourriez peut-être voir l’Irish Open devenir similaire à ce que l’Open écossais a pour l’année prochaine.

McIlroy a déjà indiqué qu’il prévoyait de revenir aux Jeux olympiques de Paris en 2024, après avoir changé son opinion sur les Jeux en participant à l’équipe d’Irlande, tandis que Dustin Johnson – qui n’a pas participé aux Jeux olympiques de Rio en 2016 et à l’événement de cette année à Tokyo – n’exclut pas de concourir pour Team USA à l’avenir.

« De toute évidence, je soutiens les Jeux olympiques et je suis vraiment heureux que le golf y participe », a déclaré Johnson. « Ne regrette pas vraiment de ne pas y être allé, mais oui, c’est évidemment quelque chose que j’apprécierais et je suis fier de représenter mon pays et de le faire.

Dustin Johnson jouera aux côtés de Bryson DeChambeau et Cameron Smith au cours des deux premiers jours à Memphis

« Juste cette année et évidemment c’était de retour je pense en 2020 quand je me suis retiré pour ne pas avoir joué, mais oui, ce n’était tout simplement pas quelque chose que je pensais allait être bénéfique pour moi à ce moment-là. Mais, vous savez, Je ne dis pas qu’à l’avenir, je ne jouerais pas aux Jeux olympiques.

« Je pense qu’avec tout ce qui se passait, c’était juste quelque chose qui ne me passionnait pas trop. Mais, vous savez, j’en ai évidemment regardé un peu et je suis toujours fier et je veux représenter mon pays dans événements comme celui-là, mais rien que cette année n’était quelque chose que je pensais être bénéfique pour moi. »

