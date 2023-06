Rory McIlroy entre en lice au Travelers Championship après le deuxième tour 64; Keegan Bradley et Denny McCarthy en tête | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du deuxième tour de Rory McIlroy alors qu’il a tiré 64 pour monter dans le classement du championnat des voyageurs au TPC River Highlands

Rory McIlroy a pris d’assaut le classement du Travelers Championship après avoir cardé un six-moins de 64 ans au deuxième tour au TPC River Highlands.

Le n ° 3 mondial avait été à huit coups de la tête au début de la journée après avoir inscrit cinq birdies et cinq bogeys aux côtés d’un premier trou en un du PGA Tour lors de son premier tour.

Mais McIlroy a grimpé dans le classement vendredi alors qu’il remportait huit birdies, pour ensuite doubler son avant-dernier trou – la scène de ce trou en un au huitième par trois – et doit se contenter d’un six sous rond.

Cela a mis McIlroy à égalité pour la 10e place sur huit sous avec une foule de joueurs, dont le champion en titre Xander Schauffele et Viktor Hovland.

Mais McIlroy a encore beaucoup de terrain à rattraper s’il veut décrocher un premier titre de champion des voyageurs avec les Américains Keegan Bradley et Denny McCarthy à égalité en tête avec 15 sous la normale et détenant un avantage de deux coups sur le terrain.

Le n ° 1 mondial Scottie Scheffler est à sept sous la normale aux côtés de Shane Lowry, Patrick Cantlay, Aaron Rai et Hideki Matsuyama, entre autres.

Matt Fitzpatrick et Justin Thomas sont un autre tir en arrière sur six sous tandis que le champion de l’US Open Wyndham Clark est assis sur cinq sous la normale après avoir cardé un trois sous 67.

Mais le champion des Masters, Jon Rahm, fait partie des grands noms absents du week-end. L’Espagnol a affiché un 71 au-dessus de la normale pour terminer sur deux sous avec la marque de coupe fixée à quatre sous la normale.

Tommy Fleetwood a également terminé avec deux sous au total, tandis que Collin Morikawa n’a pas pu récupérer suffisamment de son premier tour 74 alors qu’un sept sous 63 vendredi lui laissait encore un coup en dehors de la marque de coupure.

Comment McIlroy a grimpé dans le classement

Rory McIlroy a réussi un deuxième tour 64 au championnat des voyageurs

McIlroy a fait un début de ronde fulgurant avec cinq oiselets avant de faire le virage.

Le premier de ceux-ci viendrait sur son deuxième trou, le 11e par trois, avant de marquer des gains consécutifs sur les 14e et 15e comme il l’avait fait lors de son premier tour.

McIlroy terminerait également ses neuf premiers avec des gains consécutifs et deux autres birdies suivraient aux deuxième et troisième trous par-quatre alors qu’il effectuait le virage.

Lorsqu’il a réussi un birdie à son 15e trou, le sixième par cinq, McIlroy avait une chance d’afficher un 59.

Mais cela se terminerait sur le par-trois huitième. Après avoir vu son coup de départ trouver la coupe jeudi, ce serait des émotions bien différentes vendredi alors que son coup de départ se terminerait dans l’eau.

Le putt bogey de McIlroy a roulé juste après le trou alors qu’il devait se contenter d’un cinq et il s’est également retrouvé en difficulté au dernier avec un entraînement capricieux à droite.

Mais McIlroy a pu récupérer pour sauver la normale et se mettre en lice pour remporter le championnat des voyageurs pour la première fois avant le week-end.

« C’était bien. J’ai mieux joué aujourd’hui qu’hier. Je n’étais pas erratique – j’ai fait beaucoup d’erreurs bâclées hier et c’était un peu mieux aujourd’hui », a déclaré McIlroy après la ronde.

« Après le trou d’un coup sur huit hier, pour faire un double bogey aujourd’hui, c’est un peu comme si j’avais juste fait deux trois.

« Dans l’ensemble, c’était juste mieux et j’ai joué une bonne partie de golf pour revenir dans le tournoi aujourd’hui.

« Je suis arrivé tard mercredi et j’ai joué neuf trous rapides, mais j’avais l’impression qu’hier était un peu comme ma ronde d’entraînement, donc je me sentais un peu plus à l’aise aujourd’hui. »

Bradley et McCarthy en tête après un record de parcours de 36 trous

Denny McCarthy a établi un record de parcours de 36 trous pour se dégager au Travelers Championship

Bradley et McCarthy détiennent une avance de deux coups et se dirigent vers le week-end avec 15 sous la normale, un record de parcours de 36 trous au TPC River Highlands.

La paire a battu la marque de 36 trous de 14 sous établie par Justin Rose en 2010 et égalée l’année dernière par Schauffele dans sa course au titre.

McCarthy a suivi la ronde de 60 de jeudi après-midi avec un 65 vendredi matin. Il s’est remis d’un bogey au deuxième trou par quatre, son premier et unique bogey du tournoi, avec six birdies, cinq sur le neuf de retour.

« C’est bien, mais les tournois de golf ne sont malheureusement pas de 36 trous, donc je sais qu’il reste encore beaucoup de golf », a déclaré McCarthy.

« Je joue du très bon golf, alors j’ai hâte de m’amuser ce week-end et j’ai hâte de relever le défi. »

Bradley a ouvert avec un 62, et vendredi a utilisé une série de cinq birdies consécutifs sur le neuf de retour pour un sept-moins de 63.

Les putts de birdie réussis de Bradley comprenaient un 58 pieds au troisième, un 34 1/2 pieds au 12e et un gauche à droite 15 1/2 pieds au 15e.

Chez Reavie, le vainqueur de 2019, était à deux coups après un 63. Eric Cole avait un 65 pour arriver à 11 sous.

L’Australien Adam Scott – qui, comme McCarthy, était sous surveillance 59 jeudi après-midi avant de signer pour un 62 – a tiré un 68 vendredi et est à égalité au troisième rang à 10 sous.

Rahm fait une sortie anticipée

Cependant, l’attente du numéro 2 mondial Rahm pour une première victoire des Travellers s’étend sur une autre année après avoir mélangé trois bogeys avec deux birdies vendredi.

À partir du 10e par cinq, l’Espagnol a boguey son premier trou et alors qu’il récupérait ce tir avec un birdie au 13e par cinq suivant, un autre bogey suivrait au 16e par trois.

Après cinq normales consécutives autour du virage, un autre coup tombé viendrait au quatrième. Rahm ferait un birdie deux trous plus tard, mais il n’a pas été en mesure de trouver d’autres gains sur ses trois derniers trous.

