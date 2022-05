Rory McIlroy : « Effort monumental » de Tiger Woods pour faire couper ; les nerfs ne sont pas un facteur au second tour 71 | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Rory McIlroy revient sur sa performance au deuxième tour après avoir repoussé cinq tirs du leader Will Zalatoris au championnat PGA

Rory McIlroy a nié que les nerfs l’ont emporté alors qu’il cardait un 71 au deuxième tour pour tomber à quatre sous, à cinq coups de la tête à mi-parcours du championnat PGA à Southern Hills.

McIlroy a tenu la tête du club à cinq sous la nuit, mais au moment où il a pris le départ, cela avait été pris par Justin Thomas (-6), Will Zalatoris (-9) s’étirant ensuite après avoir cardé un 65 sans bogey.

McIlroy, quant à lui, a perdu du terrain en lançant un tir au deuxième et trois coups roulés pour bogey au septième.

Le double champion de la PGA a quelque peu récupéré sur le neuf de retour, enregistrant un premier birdie de la journée en réussissant un putt de 10 pieds au 12e, avec une série de pars dans la dernière ligne droite le laissant à quatre sous aux côtés d’Abraham Ancer et Davis. Riley.

“Je n’ai pas pris le meilleur des départs”, a déclaré McIlroy aux journalistes. “Ce bogey sur deux, et puis, à partir de là, je ne me suis pas donné suffisamment d’occasions réalistes pour les birdies.

“Après cela, j’ai joué solidement en entrant; jouer les 11 derniers trous un sous était respectable, ne pas faire un autre bogey.

“Je me suis donné quelques chances de plus sur le neuf de retour et je n’ai tout simplement pas pu en tirer parti. Mais ces hauts et bas les 16, 17 et 18, je pense, étaient vraiment importants. Cela me garde juste un un peu plus près de la tête et je n’ai pas vraiment l’impression d’avoir une telle montagne à gravir que si j’en avais peut-être laissé tomber un ou deux sur ces trois derniers trous.

“Il y a un long chemin à parcourir, il reste beaucoup de golf. Nous allons voir un parcours de golf complètement différent les deux prochains jours à cause de la direction du vent. Il va se jouer complètement différemment et cela le rend très intéressant.”

Rory McIlroy a réussi un birdie et aucun bogey sur le neuf de retour pour réparer sa manche

Lorsqu’on lui a demandé si les nerfs avaient joué un rôle dans son tour décevant par rapport à jeudi, McIlroy a répondu: “Non, je ne pense pas. Je me sentais plutôt détendu là-bas.

“Je ne dirais pas que c’était nerveux. Vous n’allez pas sortir et tirer 65 tous les jours.

“Peut-être que c’était parce que je n’étais pas aussi engagé ou agressif qu’hier.”

Rory McIlroy a salué un “effort monumental” de Tiger Woods pour faire la coupe au championnat PGA

McIlroy a joué aux côtés de Jordan Spieth (+1) et de son héros Tiger Woods (+3) au cours des deux premiers jours à Tulsa, avec Woods particulièrement impressionnant vendredi en cardant un tour à un sous pour s’assurer qu’il a fait la coupe – un exploit remarquable dans seulement son deuxième tournoi depuis qu’il a failli perdre une jambe après avoir été impliqué dans un accident de voiture en février dernier.

“Tout simplement incroyable”, a déclaré McIlroy à propos des efforts de Woods. “Faire la coupe à Augusta et faire la coupe ici ; je plaisantais avec Joey LaCava [Woods’ caddie] hier et en disant qu’il aurait pu revenir et jouer deux des parcours les plus plats du Tour, mais non, il vient sur deux des marches les plus difficiles que nous ayons.

“Juste incroyablement résistant et mentalement fort. Pour obtenir une place au premier rang – il le ressent, à chaque swing – pour voir ce qu’il a fait sur ce neuf arrière.

“C’est le pro ultime. En le regardant hier, si cela avait été moi, j’aurais envisagé de me retirer et de rentrer chez moi, mais Tiger est différent et il a prouvé qu’il est différent.

“C’était un effort monumental.”

