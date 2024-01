Rory McIlroy dit que le PGA Tour est dévalorisé sans les joueurs de LIV Golf. Il ne veut pas qu’ils soient punis

PEBBLE BEACH, Californie (AP) – Rory McIlroy souhaite que le golf soit rétabli le plus rapidement possible, affirmant mardi que même gagner l’un des événements phares du PGA Tour semblerait dévalorisé car il n’y avait pas tous les meilleurs joueurs du monde. .

McIlroy a également déclaré qu’il serait opposé à toute forme de punition pour les joueurs qui ont quitté le circuit pour les richesses saoudiennes de LIV Golf et souhaitent revenir.

“Je pense qu’il est difficile de punir les gens”, a déclaré McIlroy lors du Pro-Am AT&T Pebble Beach. «Je ne pense pas qu’il devrait y avoir de punition. Évidemment, j’ai changé d’avis là-dessus parce que je vois où en est le golf et je vois qu’avoir un PGA Tour diminué et un LIV Tour diminué ou quoi que ce soit d’autre est mauvais pour les deux parties.

« Ce serait bien mieux d’être ensemble et d’avancer ensemble pour le bien du jeu. C’est mon opinion. Donc pour moi, plus vite nous pourrons tous nous remettre ensemble et commencer à jouer et commencer à avoir les terrains les plus solides possibles, je pense que c’est formidable pour le golf.

Pebble Beach dispose d’une bourse de 20 millions de dollars comme événement phare, de même pour le jeu individuel du LIV Golf qui entame sa troisième année vendredi au Mexique.

LIV a annoncé que Tyrrell Hatton est le dernier membre du PGA Tour à rejoindre, après avoir décroché le champion des Masters Jon Rahm il y a près de deux mois. McIlroy a participé à la Ryder Cup avec les deux.

Pebble Beach compte 45 des 50 meilleurs événements mondiaux – les cinq autres appartiennent à LIV Golf, qui n’obtient pas de points au classement mondial – et est l’un des huit événements phares dotés de bourses de 20 millions de dollars.

McIlroy, qui n’a joué qu’une seule fois au tournoi de Pebble Beach, a été demandé si une victoire semblerait dévalorisée sans des joueurs comme Rahm et l’ancien vainqueur de Pebble Beach, Dustin Johnson, sur le terrain.

“Oui, j’aimerais gagner ici et remporter un trophée sur le green 18 et savoir que j’ai battu tous les meilleurs joueurs du monde”, a-t-il déclaré. “Donc voilà.”

McIlroy avait déclaré qu’il était convaincu que Rahm ne partirait pas pour LIV lorsque les rumeurs ont fait surface pour la première fois. Il a également déclaré qu’il avait parlé à Hatton au cours du mois dernier après que l’Anglais ait commencé à recevoir des offres.

Il a déclaré qu’il avait récemment parlé à Hatton dimanche et a déclaré qu’il “complètement compris” ce que pensait Hatton.

«Je lui en ai beaucoup parlé au cours du mois dernier. C’est arrivé au point où ils ont négocié et sont arrivés à un endroit avec lequel il était à l’aise et il doit faire ce qu’il estime être bon pour lui », a déclaré McIlroy. “Je ne vais donc pas empêcher quiconque de gagner de l’argent et si ce qu’il considère comme de l’argent qui change sa vie.”

Le Daily Telegraph a rapporté que Hatton avait reçu des frais de signature de 50 millions de livres (63 millions de dollars), tandis que les rapports sur Rahm se situaient entre 300 et 500 millions de dollars.

“J’ai réalisé que je ne suis pas là pour changer d’avis”, a déclaré McIlroy. « Je suis ici simplement pour essayer – surtout lorsque j’étais au conseil d’administration – de leur donner une image complète de la situation actuelle et, espérons-le, de la direction que prendront les choses. Ils peuvent faire de ces informations ce qu’ils veulent.

McIlroy faisait partie des six joueurs du conseil d’administration du PGA Tour impliqués dans les négociations avec le fonds national de richesse d’Arabie Saoudite et un groupe de capital-investissement composé principalement de propriétaires américains de sports professionnels. Il a démissionné du conseil d’administration en novembre et Jordan Spieth a été sélectionné pour terminer la dernière année de son mandat.

“Je n’avais tout simplement pas l’impression de pouvoir influencer les choses comme je le voulais et j’avais l’impression de me cogner la tête contre le mur et qu’il était temps pour moi de m’arrêter et de me concentrer sur mes propres affaires”, a-t-il déclaré. dit.

Mais il reste au courant et a indiqué que le PGA Tour était sur le point d’approuver un accord avec Strategic Sports Group, le consortium de capital-investissement. Il a déclaré que le vote avait déjà été retardé à deux reprises cette semaine.

“J’ai l’impression que cette chose aurait pu être terminée il y a des mois”, a déclaré McIlroy. “Je pense que, pour notre bien à tous, plus tôt nous en sortirons et aurons une voie à suivre, mieux ce sera.”

