Rory McIlroy devient l’animal parfait de la Ryder Cup et transforme la colère en énergie | Jonathan Liew

R.Ory McIlroy s’est couché samedi soir dans un état d’enfer. Il avait perdu son match à quatre balles cet après-midi-là, mais ce n’était pas le véritable problème. Les Américains avaient célébré l’événement en agitant avec exubérance leur casquette en signe de solidarité avec Patrick Cantlay, mais là n’était pas non plus le problème. Ce qui l’avait vraiment enragé, c’était les pitreries du cadet de Cantlay, Joe LaCava, se retrouvant face à McIlroy et attisant la foule juste au moment où il était sur le point d’aligner un putt salvateur. McIlroy a quitté ce 18e green plus en colère qu’il ne l’avait jamais été sur un terrain de golf et il était toujours dans une rage aveugle lorsqu’il est retourné à son véhicule avec chauffeur un peu plus tard.

Depuis un endroit sombre et impénétrable, il avait eu l’idée de faire irruption dans le vestiaire américain et de leur dire exactement ce qu’il pensait d’eux. Repérant le caddy de Justin Thomas dans le parc, il a déclenché une tirade, s’avançant sur lui avant d’être entraîné en arrière par Shane Lowry. Les images ont été diffusées sur les réseaux sociaux en quelques minutes. Ainsi, lorsque McIlroy s’est levé dimanche matin, il a décidé – comme vous le faites – de passer quelques instants avec la sagesse choisie du philosophe romain Marc Aurèle. « J’avais besoin de me calmer », a-t-il déclaré plus tard. « Parce que j’aurais pu laisser cela m’entraîner sur le mauvais chemin, mais je ne l’ai pas fait. »

Rory McIlroy retient ses larmes après que l’Europe ait battu les États-Unis pour remporter la Ryder Cup En savoir plus

Dans le dernier livre de son célèbre Méditations, Aurèle écrit : « D’abord, ne faites rien de manière inconsidérée, ni sans but. Deuxièmement, faites en sorte que vos actes ne renvoient qu’à une fin sociale. Hélas, Aurelius oublie de mentionner quoi que ce soit sur le déclenchement d’une pagaille dans un parking. Peut-être que cette partie a été supprimée de la première ébauche. En effet, le raisonnement de McIlroy soulève une question intrigante : si proposer Bones Mackay est la bonne voie, alors quelle aurait été exactement la mauvaise ?

Quelques trous après son match en simple contre Sam Burns, nous nous sommes rapprochés un peu plus de la réponse. Les fans européens lui ont offert une sérénade avec leur interprétation désormais familière de Zombi par les Cranberries : « Il est dans ta tête, dans ta tête, Rory, Rory, Rory-ry-ry… » Pendant ce temps, le numéro 2 mondial s’était enfermé dans sa propre tête. Alors même que les blocs rouges commençaient à s’accumuler sur les tableaux d’affichage, il gardait le regard fixé droit devant lui, sur le ballon et sur la cible qu’il comptait attaquer directement.

Il y a une simplicité dévastatrice dans le golf de McIlroy dans sa forme la plus agressive. C’est comme s’il pouvait à peine voir le vert : tout le reste au-delà de ce drapeau flottant pourrait tout aussi bien n’avoir aucune importance. Déjà 1 avant le 3ème, il a lancé son approche haut et droit, atterrissant à seulement 8 pieds de la coupe et caressant le putt glissant du birdie en bas de la colline avec toute l’assurance d’un homme attrapant un raisin dans sa bouche. Au 7e trou, il avait 3 points d’avance, et un jour où l’Europe pouvait se permettre d’endurer quelques obstacles sur la route, McIlroy était déterminé à ne pas en faire partie.

Guide rapide Comment puis-je m’inscrire aux alertes d’actualité sportive ? Montrer Téléchargez l’application Guardian depuis l’App Store iOS sur iPhone ou le Google Play Store sur Android en recherchant « The Guardian ».

Si vous disposez déjà de l’application Guardian, assurez-vous que vous utilisez la version la plus récente.

Dans l’application Guardian, appuyez sur le bouton Menu en bas à droite, puis accédez à Paramètres (l’icône en forme d’engrenage), puis à Notifications.

Activez les notifications sportives. Est-ce que cela a été utile? Merci pour votre avis.

Une approche parfaite du 17e par trois a scellé l’affaire. Il y eut des étreintes, des soupirs, et même quelques larmes alors qu’il réfléchissait à ce que tout cela signifiait. Car McIlroy nourrit un type de ressentiment différent depuis deux ans. À Whistling Straits en 2021, il est arrivé comme le talisman de l’Europe et est reparti avec sa plus grande déception : un seul point sur quatre et l’indignité d’être sur le banc pour la première fois de sa carrière à la Ryder Cup. C’était une sorte de riposte, mais c’était aussi une sorte de vengeance personnelle, une question non seulement de gloire d’équipe mais d’honneur individuel, une assurance qu’il est toujours le joueur qu’il pense être.

Il est curieux de rappeler que McIlroy était en fait l’un des joueurs les moins performants d’Europe ce vendredi matin sans faute, entraîné par Tommy Fleetwood contre un Cantlay et Xander Schauffele indifférents. À partir de ce moment-là, quelque chose semble s’être déclenché en lui, une détermination non seulement à contribuer mais aussi à diriger. Les putts d’embrayage ont chuté. Les galeries ont salué et dansé sur son rythme. Le résultat : quatre points, la récolte la plus riche de sa carrière, et le meilleur des 24 golfeurs présents à Rome cette semaine. Il s’avère que LaCava a choisi le mauvais gars avec qui commencer un bœuf.

ignorer la promotion de la newsletter passée Inscrivez-vous pour Le récapitulatif Newsletter hebdomadaire gratuite Le meilleur de notre journalisme sportif des sept derniers jours et un aperçu de l’action du week-end « , »newsletterId »: »le-recap », »successDescription »: »Le meilleur de notre journalisme sportif des sept derniers jours et un aperçu de l’action du week-end »} » clientOnly config= »{« renderingTarget »: » Web »} »> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur des organismes de bienfaisance, des publicités en ligne et du contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

Et cela ne devrait peut-être pas nous surprendre que McIlroy ait produit son meilleur golf à l’ombre d’une tempête. Il a toujours été un artiste exceptionnellement émotif, stimulé non seulement par des distinctions personnelles mais aussi par l’idée de jouer pour quelque chose de plus grand que lui. Est-ce une véritable coïncidence si son récent retour en forme est intervenu à la suite du tremblement de terre de LIV Golf et de son opposition virulente à celui-ci ? Peut-être que cette volatilité est en partie la raison pour laquelle il est sur le point de marquer une décennie sans championnat majeur. Mais cela fait aussi de lui l’animal parfait pour la Ryder Cup, le sang dans les veines de l’Europe, un capitaine qui n’a rien à voir avec le nom.

Un peu avant 19 heures, heure italienne, McIlroy et ses collègues en liesse se sont rendus sur l’estrade pour répondre aux questions. Il s’assit au premier rang, posa les pieds sur la table, sirota une bière et plaisanta, ressemblant enfin à un homme en harmonie avec le monde. Vous pouvez conserver votre philosophie romaine et vos mantras positifs. Il s’avère que la seule chose dont McIlroy avait vraiment besoin pour trouver la paix était de gagner.