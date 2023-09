Quadruple champion majeur et ancien numéro un mondial, Rory McIlroy estime être à l’avant-garde du « train en marche » qu’est Ludvig Aberg, alors que l’étoile montante se prépare à faire ses débuts en Ryder Cup, plus tard ce mois-ci.

Aberg a été salué comme un « talent générationnel » par le capitaine européen Luke Donald après avoir donné au Suédois de 23 ans l’une de ses six wild card pour le prochain match contre les États-Unis.

EN SAVOIR PLUS: Malgré un bogey tardif, Neha Tripathi termine avec une avance d’un coup dans la 12e étape du WPGT – News18

L’ancien numéro un mondial amateur n’est devenu professionnel qu’en juin, mais a remporté la dernière épreuve de qualification en Suisse et effectuera la transition la plus rapide des rangs amateurs à la Ryder Cup dans l’histoire de la compétition.

McIlroy, quadruple vainqueur majeur, sur le terrain pour le championnat BMW PGA de cette semaine à Wentworth, a déclaré qu’il avait joué aux côtés d’Aberg lors des entraînements sur le site de la Ryder Cup, près de Rome, cette semaine.

Le numéro deux mondial McIlroy a fait équipe avec Tommy Fleetwood, perdant face à Aberg et Viktor Hovland.

« J’ai eu l’opportunité de jouer avec Ludvig pour la première fois lundi, ce qui me plaisait », a-t-il déclaré. « Je lui ai dit que j’attendais ça avec impatience depuis un moment. »

Lorsqu’on lui a demandé si Aberg avait répondu à ses attentes, Mcllroy a ajouté : « Il les a probablement dépassées. Tout le monde dit à quel point il est un excellent pilote de balle de golf, ce qu’il est.

« La frappe du ballon est incroyable. Mais j’ai été vraiment impressionné par son jeu de coin et par la façon dont il peut en quelque sorte contrôler sa trajectoire avec des clubs plus courts. J’étais dans le train avant et je suis certainement à l’avant-garde maintenant. »

McIlroy s’est associé à Shane Lowry et Ian Poulter à deux reprises lors de la dernière Ryder Cup à Whistling Straits en 2021, mais a perdu les trois matches.

Il a battu Xander Schauffele lors du premier simple lors de la dernière journée, mais l’Europe s’est écrasée sur une humiliante défaite 19-9.

Le joueur de 34 ans, qui a été exclu d’une séance pour la première fois depuis ses débuts en 2010, a évoqué la douleur de la défaite.

EN SAVOIR PLUS: Diksha Dagar termine à la 21e place du Big Green Egg Open ; Mettre fin à sa série de classements dans le Top 10 – News18

« Nous ne sommes pas habitués à jouer pour d’autres personnes dans ce jeu, et vous y allez et vous jouez pour vos coéquipiers, vous voulez bien faire pour eux », a-t-il déclaré.

« J’avais l’impression de ne pas avoir fait ça et j’avais l’impression de ne pas avoir donné une bonne image de moi-même et cela m’a piqué et le score m’a piqué. »

La Ryder Cup se déroule au Marco Simone Golf and Country Club du 29 septembre au 1er octobre.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – IANS)