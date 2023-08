Rory McIlroy défie les blessures pour rester en lice pour la FedExCup au Tour Championship | Actualités golfiques

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Todd Lewis discute de la chronologie de la blessure au dos de Rory Mcllroy alors qu’il semblait visiblement mal à l’aise avec une blessure au bas du dos au Tour Championship

Rory McIlroy a insisté sur le fait qu’il était « aux anges » de rester en lice pour des victoires consécutives de la FedExCup après s’être blessé lors de son premier tour du Tour Championship.

McIlroy, troisième tête de série et cherchant à devenir le premier joueur de l’histoire de la FedExCup à défendre avec succès son titre, ne s’est pas entraîné la veille du tournoi et a frappé ses premières balles depuis le championnat BMW de dimanche en arrivant tôt jeudi matin.

L’ancien numéro 1 mondial a montré un inconfort évident lors de son échauffement avant sa partie au East Lake Golf Club, où il a atteint un niveau par 70 pour rester à trois coups d’une égalité à trois pour la tête.

McIlroy a souffert d’une gêne au dos lors de la première manche du Tour Championship

McIlroy a atteint le virage en 37 avant de remonter au classement avec trois birdies sur une séquence de quatre trous à partir du 13e, le quadruple champion majeur étant toujours en contact avec les co-leaders Viktor Hovland, Collin Morikawa et Keegan Bradley malgré une finale. bogey à trous.

« Je pense que lorsque je joue beaucoup au golf, surtout en fin de saison, je dois toujours gérer mon côté droit », a déclaré McIlroy aux journalistes après la ronde. « Mon côté droit est toujours assez tendu, ma cage thoracique, mes intercostaux, mes dorsaux, jusqu’en bas, jusqu’à la hanche droite.

« Mardi matin, je me sentais un peu tendu, alors je suis allé dans ma salle de sport à la maison et je me suis juste roulé en mousse et je me suis étiré. Je suis allé attraper quelque chose et tout mon côté droit s’est complètement grippé, un spasme.

« J’ai passé deux heures avec le physio à la maison, j’ai pris l’avion ici, je me suis senti un peu mieux, j’ai reçu un traitement, puis mercredi matin, mon côté droit se sentait mieux, puis je suis allé au gymnase juste pour faire quelques mouvements et tout ça.

McIlroy regarde son coup de départ au deuxième trou

« J’étais au bas d’un squat, un squat avec le poids du corps, et tout mon bas du dos avait des spasmes, des grippages. Je ne pouvais pas bouger. Honnêtement, je ne pouvais pas adresser le ballon à cette heure hier. Donc, pour arriver là où je je suis aujourd’hui c’est bien.

« J’ai tenu bon et j’avais juste l’impression que si je pouvais m’en sortir aujourd’hui, c’est mieux qu’hier. J’espère que demain sera meilleur qu’aujourd’hui et j’essaie simplement de continuer à progresser. Le fait que je ne serai qu’à trois reprises. je suis aux anges. »

L’Irlandais du Nord avait un physio qui marchait en dehors des cordes au cas où il aurait besoin d’un soutien supplémentaire, et il a été vu en train de s’étirer pendant son tour, le cadet Harry Diamond appliquant également brièvement un traitement sur son dos.

McIlroy aurait reçu un bonus de 500 000 $ pour avoir atteint la finale de la saison, même s’il avait dû se retirer, bien qu’il reste désormais en lice pour remporter la FedExCup pour la quatrième fois et réclamer le jackpot de 18 millions de dollars.

McIlroy devrait jouer en Europe après le Tour Championship

« J’allais toujours prendre le départ », a ajouté McIlroy. « C’était juste une question de comment je me sentais sur le parcours. C’est devenu progressivement un peu plus serré au fur et à mesure que j’avançais, mais j’espère que ça va se relâcher ici et juste 18 heures de récupération et recommencer demain. »

McIlroy devrait revenir en Europe après les éliminatoires de la FedExCup et disputer des événements consécutifs du DP World Tour, en commençant par l’Horizon Irish Open du 7 au 10 septembre avant le championnat BMW PGA à Wentworth une semaine plus tard. La Ryder Cup se déroulera ensuite en Italie du 29 septembre au 1er octobre.

