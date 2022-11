Rory McIlroy appelle Greg Norman à quitter le rôle de LIV Golf pour aider à mettre fin à «l’impasse» au sein du golf | Nouvelles du golf

Rory McIlroy s’est adressé aux médias avant le DP World Tour Championship

Rory McIlroy a appelé Greg Norman à quitter son rôle chez LIV Golf pour obtenir un “adulte dans la salle” pour aider à mettre fin à “l’impasse” dans le différend entre les tournées de golf.

Le PGA Tour est actuellement impliqué dans une affaire antitrust contre LIV Golf et une audience a lieu en février impliquant le circuit soutenu par l’Arabie saoudite et le DP World Tour, tandis que McIlroy pense qu’il faudra peut-être que Norman quitte le circuit séparatiste pour obtenir une résolution dans le sport. .

“Rien ne se passera si ces deux choses [lawsuits] sont toujours en cours », a déclaré McIlroy avant le DP World Tour Championship. « Vous êtes limité dans ce que vous pouvez faire. Ensuite, je pense que de tout ce qui se passe avec ces deux choses, il y a quelques choses que j’aimerais voir du côté LIV qui doivent se produire.

McIlroy s’est régulièrement prononcé pour défendre les circuits traditionnels du golf

“Je pense que Greg doit partir. Je pense qu’il a juste besoin de quitter la scène à gauche. Il a fait sa marque mais je pense que c’est le bon moment pour dire en quelque sorte, regardez, vous avez ce truc sur le sol mais personne n’est va parler à moins qu’il n’y ait un adulte dans la pièce qui puisse réellement essayer de réparer les clôtures.

“Si ces deux choses se produisent, alors les choses peuvent se produire. Mais pour le moment, c’est une impasse car il ne peut y avoir d’autre moyen. Espérons que quelque chose puisse arriver, qui sait.

“Que ce soit entre les mains d’un tribunal ou d’un juge ou que quelque chose d’autre se produise en cours de route, personne ne le sait vraiment. Mais pour le moment, il semble que ce soit un peu dans l’impasse.”

“Tiger ne devrait être reconnaissant à personne”

Norman a déclaré dans une interview plus tôt que “chaque joueur du PGA Tour devrait remercier LIV” en raison de l’augmentation des prix en argent et du programme Player Impact. [PIP]signalant McIlroy et Tiger Woods, bien que McIlroy ait rejeté les suggestions selon lesquelles des gens comme lui et Woods devraient être reconnaissants de la tournée rivale.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Scottie Scheffler a déclaré avant la Coupe des présidents de septembre qu’il pensait qu’il y avait plus de talent sur le PGA Tour qu’avec LIV Golf Scottie Scheffler a déclaré avant la Coupe des présidents de septembre qu’il pensait qu’il y avait plus de talent sur le PGA Tour qu’avec LIV Golf

McIlroy a expliqué: “Suis-je reconnaissant que cela offre plus d’opportunités aux meilleurs joueurs de gagner plus? Oui. Mais finalement, cela me rendra-t-il plus heureux à la fin de ma carrière? Non.

“Je suis très reconnaissant envers tout le monde dans le golf, et je l’ai dit un million de fois : Tiger est la raison pour laquelle nous jouons autant que nous jouons pour.

“Tiger est la raison pour laquelle la stature de notre jeu est là où elle est. La génération de Tiger et la génération qui suit Tiger ont toutes bénéficié de lui, de ses réalisations et de ce qu’il a fait pour le jeu de golf.

“Je ne pense pas que Tiger devrait être reconnaissant envers qui que ce soit pour quoi que ce soit. Je pense que tout le monde dans le jeu devrait être reconnaissant.”

Quel avenir pour LIV Golf ?

LIV Golf a annoncé lundi que l’Australie accueillera un événement en avril prochain dans le cadre d’un calendrier élargi pour 2023, McIlroy s’attendant à plus de conversations sur le golf l’année prochaine, par opposition aux mouvements et aux différends des joueurs.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Phil Mickelson affirme qu’il est «remarquable» à quel point LIV Golf s’est amélioré au cours des six derniers mois et suggère que c’est maintenant une force dans le jeu qui ne disparaîtra pas Phil Mickelson affirme qu’il est «remarquable» à quel point LIV Golf s’est amélioré au cours des six derniers mois et suggère que c’est maintenant une force dans le jeu qui ne disparaîtra pas

“Je ne pense pas que nous aurons une autre année comme celle-ci, car tout le bruit a porté sur qui quitte le navire, qui va où, qui reste, qui part”, a ajouté McIlroy.

“Très peu de l’histoire a en fait porté sur le golf. Donc je pense que l’année prochaine, si nous pouvons faire en sorte que l’histoire parle du golf et de la compétition qui se déroule et de ce qui se passe sur le parcours, c’est une bonne chose. “

