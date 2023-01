Rory McIlroy accuse Patrick Reed de “ne pas vivre dans la réalité” après un incident au Dubai Desert Classic | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Rory McIlroy minimise les discussions sur une confrontation avec Patrick Reed avant le Hero Dubai Desert Classic de cette semaine, mais ajoute qu’il n’était pas intéressé à lui parler sur le parcours

Rory McIlroy minimise les discussions sur une confrontation avec Patrick Reed avant le Hero Dubai Desert Classic de cette semaine, mais ajoute qu’il n’était pas intéressé à lui parler sur le parcours

Rory McIlroy a accusé Patrick Reed de ne pas “vivre dans la réalité” après que le numéro 1 mondial aurait refusé de parler à l’Américain avant le Hero Dubai Desert Classic.

Reed, qui engage des poursuites judiciaires sur plusieurs fronts différents depuis qu’il a rejoint la série LIV Golf soutenue par l’Arabie saoudite l’été dernier, aurait été ignoré par McIlroy sur la gamme lors de la préparation de l’événement Rolex Series à l’Emirates Golf Club.

Le champion des Masters 2018 fait partie des joueurs impliqués dans une affaire d’arbitrage avec le DP World Tour concernant les sanctions imposées pour avoir joué à l’événement d’ouverture du LIV Golf en Angleterre en juin dernier, avec une audience qui doit commencer le mois prochain.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Nick Doherty et Andrew Coltart attendent avec impatience le Hero Dubai Desert Classic de cette semaine où les attentes sont élevées pour le numéro 1 mondial McIlroy Nick Doherty et Andrew Coltart attendent avec impatience le Hero Dubai Desert Classic de cette semaine où les attentes sont élevées pour le numéro 1 mondial McIlroy

Reed a intenté une action en diffamation contre plusieurs membres et organisations des médias, tandis que l’avocat représentant l’Américain dans cette affaire a également assigné McIlroy et Tiger Woods pour leur rôle dans la réunion réservée aux joueurs qui s’est tenue avant le championnat BMW en août.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était naïf de la part de Reed de s’attendre à un accueil chaleureux compte tenu des circonstances, McIlroy a répondu Sports aériens : “J’ai été cité à comparaître par son avocat la veille de Noël.

DP World Tour Golf en direct Vivre de

“Alors bien sûr, essayer de passer un bon moment avec ma famille et que quelqu’un se présente à votre porte et vous le livre, vous n’allez pas bien le prendre.

“Je vis dans la réalité, je ne sais pas où il habite. Si j’étais à sa place, je ne m’attendrais pas à un bonjour ou à une poignée de main.”

Les assignations à comparaître font partie d’une poursuite civile déposée en juin par Larry Klayman qui prétend que les résidents de la Floride qui ont acheté des billets pour les événements du PGA Tour, ou qui le feraient à l’avenir, ont été endommagés par le PGA Tour qui aurait affaibli les champs en suspendant les joueurs qui ont rejoint LIV.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Après une année 2022 exaltante, il y a beaucoup d’action pour s’exciter sur Sky Sports Golf cette année Après une année 2022 exaltante, il y a beaucoup d’action pour s’exciter sur Sky Sports Golf cette année

Tee incident “quelque chose qui n’est rien”

Reed aurait lancé un tee vers le quadruple champion majeur après avoir été snobé, selon un rapport sur le site espagnol ten-golf.com, bien que McIlroy ait minimisé l’incident.

Interrogé sur ce qui s’était passé lors de sa conférence de presse avant le tournoi, McIlroy a déclaré: “J’étais à côté de mon sac et il est venu vers moi, et j’étais occupé à travailler et à m’entraîner, et je n’avais pas vraiment envie. .. Je n’ai pas ressenti le besoin de le reconnaître.

McIlroy (à droite) avec Keith Pelley, directeur général de DP World Tour, avant le Hero Dubai Desert Classic

“Donc je n’ai pas du tout vu un tee-shirt venir dans ma direction, mais apparemment c’est ce qui s’est passé. Et si les rôles étaient inversés et que je lui avais lancé ce tee-shirt, je m’attendrais à un procès.”

Les discussions entourant la dispute de McIlroy avec Reed ont dominé la conversation avant l’événement du DP World Tour, bien que l’ancien joueur de la Ryder Cup Andrew Coltart se demande pourquoi tant d’attention a été accordée à l’incident.

DP World Tour Golf en direct Vivre de

« C’est ridicule, n’est-ce pas ? Coltart a dit Sports du ciel. “C’est fou que nous nous concentrions sur quelque chose comme ça alors que nous avons un merveilleux tournoi ici avec le n°1 mondial.

“Patrick [Reed] semble lancer des poursuites à presque n’importe qui et tout le monde dans le monde du golf. Cela n’a pas suscité beaucoup de joie.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Nick Dougherty et Andrew Coltart de Sky Sports discutent de la question des joueurs LIV participant au DP World Tour au championnat HSBC d’Abu Dhabi la semaine dernière Nick Dougherty et Andrew Coltart de Sky Sports discutent de la question des joueurs LIV participant au DP World Tour au championnat HSBC d’Abu Dhabi la semaine dernière

“Il s’est passé énormément de choses hier [Tuesday]. C’est la première fois que McIlroy revient ici et il est parfaitement légitime qu’il ne l’ait vraiment pas remarqué [Reed] et il ne faisait que vaquer à ses occupations.

“Je n’arrive pas à croire vraiment que nous parlons de quelque chose qui n’est absolument rien.”

Regardez le Hero Dubai Desert Classic tout au long de la semaine en direct sur Sky Sports. La couverture en direct commence avec les groupes en vedette jeudi à 3 h 30 sur Sky Sports Golf, avant une couverture complète à partir de 7 h.