Rory McIlroy accepte le travail nécessaire sur son jeu avant l’Open après avoir déçu l’Irish Open | Actualités golfiques

4:23



Paul McGinley et Robert Lee reviennent sur le meilleur de l’action du dernier tour du Dubai Duty Free Irish Open au Mount Juliet Estate

Paul McGinley et Robert Lee reviennent sur le meilleur de l’action du dernier tour du Dubai Duty Free Irish Open au Mount Juliet Estate

Rory McIlroy a admis qu’il devait travailler « assez dur » sur son jeu avant l’Open après une démonstration décevante au Dubai Duty Free Irish Open.

Le n ° 10 mondial – le joueur le mieux classé sur le terrain à Mount Juliet – n’a pas réussi à s’appuyer sur son deuxième tour 67 alors qu’il a glissé dans le classement avec des tours de 73 et 74 au cours du week-end.

McIlroy a terminé la semaine à égalité-59e et à 17 coups derrière le vainqueur du tournoi Lucas Herbert, l’Irlandais du Nord se dirigeant maintenant vers l’Open écossais pour essayer de retrouver une forme avant le dernier tournoi masculin de l’année la semaine suivante.

« Je ne me sens certainement pas aussi bien par rapport à où j’étais après l’US Open », a déclaré McIlroy. « Mais j’ai encore une semaine pour me préparer et je veux évidemment bien jouer la semaine prochaine aussi et avoir une chance de gagner.

« Il n’y a rien de mieux que de se préparer pour un championnat majeur en entrant en lice la semaine précédente. Mais je dois travailler assez dur sur mon jeu les prochains jours avant de me lancer dans le Scottish Open.

Rory McIlroy cherchera à remporter un premier titre majeur depuis 2014 plus tard ce mois-ci

« Je n’ai pas du tout bien conduit le ballon. Je n’ai pas touché un fairway avec mon pilote. Le reste du jeu se sent en fait bien, mais quand vous ne mettez pas le ballon dans le fairway, c’est difficile de marquer.

« J’ai besoin de frapper la balle en jeu et je pense que c’est très contraire à ma façon de jouer. Je devrais peut-être simplement la renvoyer un peu et frapper plus de fers sur les tees et mettre la balle en jeu, parce que c’est ce qui va m’aider au moins éviter les gros chiffres.

L’Open Live Vivre de

« À certains égards, c’est bien d’aller à deux cours de liaison les deux prochaines semaines parce qu’il n’y a pas autant d’accent sur le fait de frapper un pilote qu’un cours comme ici, alors j’ai hâte d’y être. J’ai l’impression d’avoir un très bon fer à deux que je peux frapper beaucoup au cours des deux prochaines semaines et au moins mettre la balle en jeu, car j’ai l’impression que lorsque je mets la balle en jeu, je peux réellement jouer à partir de là. «

Le champion en titre de l’Open Shane Lowry se rendra au Royal St George’s après une 23e place à égalité, l’Irlandais étant heureux de terminer la semaine en force avec un tour final de 66.

Shane Lowry a remporté une victoire de six coups à l’Open en 2019 au Royal Portrush

« C’est probablement pourquoi j’ai été si frustré au cours des premiers jours parce que j’ai l’impression d’avoir ce tour en moi », a déclaré Lowry. « C’était un six-moins facile aujourd’hui. Rien de vraiment spécial. C’était un de ces jours où cela aurait probablement pu être mieux.

« Je suis content d’avoir pris un peu de confiance en moi pour avoir pris ma semaine de congé avant le Royal St. George’s. Je suis excité et j’ai hâte de jouer au golf en Irlande ici la semaine prochaine et j’ai hâte de me rendre à St. George’s lundi.

« La semaine, ça va être sympa, évidemment je suis là pour défendre. Je suis là pour jouer du bon golf et je suis là pour finir le plus haut possible, et vous savez, évidemment tout ce qui va avec défendre un Open va être là, et ça va être nouveau pour moi donc je vais devoir apprendre rapidement.

« Je vais bien, je pense. Je suis habitué à avoir ce genre d’étiquette sur la tête et ça va. Je vais juste y aller et être moi-même et jouer à mon propre jeu et j’espère que c’est assez bon pour avoir une chance de le week-end. »