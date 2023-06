Rory McIlroy à la poursuite de l’Omnium canadien avec Justin Rose et Tommy Fleetwood en lice | Nouvelles du golf

Rory McIlroy est à deux coups de la tête avant la ronde finale de l’Omnium canadien RBC

Rory McIlroy a jeté son dévolu sur un troisième titre historique consécutif à l’Omnium canadien RBC après s’être déplacé à deux coups de la tête avant la ronde finale à Toronto.

Le n ° 3 mondial, qui a remporté les deux dernières éditions de l’événement en 2019 et 2022, a tiré six birdies dans un brillant 66 sans bogey au Oakdale Golf & Country Club samedi pour rester en contact avec le leader de 54 trous CT Pan.

McIlroy a temporairement pris la tête en solo lorsqu’il a suivi un 33 sur les neuf premiers en tirant trois birdies consécutifs à partir du 11e, bien qu’un par de trois putts au dernier le laisse dans une égalité à six pour la deuxième place sur 12 sous.

Rory McIlroy a cardé des rondes de 71, 67 et 66 au cours des trois premiers jours

« C’est super de me mettre dedans avec un tir demain », a déclaré McIlroy. « Je n’ai jamais gagné un tournoi trois fois de suite. J’avais l’impression que l’année dernière, la victoire n’était pas seulement pour moi, c’était pour quelques autres choses. Mais celui-ci, cette année, si j’étais capable de franchir la ligne, sera uniquement pour moi. »

Pan a réussi un birdie à ses deux derniers trous pour clôturer un troisième tour de 66 et se hisser au sommet d’un classement encombré à 14 sous, tandis que McIlroy est rejoint à deux coups par Tommy Fleetwood, Justin Rose, Mark Hubbard, Andrew Novak et Harry Higgs.

Justin Rose vise une deuxième victoire de l’année, après le succès AT&T Pebble Beach Pro-Am de février

Rose s’est lancé dans la course en réussissant six de ses sept derniers trous pour marquer un six moins de 66 ans, alors que Fleetwood se remettait d’un départ lent pour faire un tour du chapeau de birdies à partir du septième et en ajouter cinq autres sur son dos neuf pour enregistrer un troisième. -tour 64.

« J’avais l’impression que le classement était très, très concentré, donc il était important de rester en quelque sorte pendant ces deux premiers jours », a déclaré Fleetwood. « Une belle ronde se déroule aujourd’hui et vous n’avez qu’à sortir et profiter de ces jours quand ils viennent. »

Tour de golf PGA en direct Vivre de

L’Anglais Aaron Rai a réussi un birdie le dernier par cinq pour passer à 11 sous et à égalité au huitième rang aux côtés du Canadien Nick Taylor, qui s’est lancé plus tôt dans la journée avec un tour de la journée 62, tandis que Corey Conners complète le top- 10 et est quatre de retour sur dix sous.

Tyrrell Hatton a chuté de six sur le rythme après avoir seulement fait une normale de niveau 72 lors d’une journée à faible score, tandis que le champion de l’US Open Matt Fitzpatrick est dans le top 20 et huit derrière après un trois-moins de 69.

Qui remportera l’Omnium canadien RBC ? Regardez la première couverture du tour final dimanche à partir de 17 heures sur Sky Sports Golf, avant une couverture complète à partir de 18 heures.