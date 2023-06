Rory McIlroy à égalité en tête au tournoi Memorial | « Je me bats et je m’accroche ! » | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Rory McIlroy dit qu’il doit éviter de jouer « trop ​​agressivement » alors qu’il entame le dernier tour du tournoi commémoratif dans un match nul avec Si Woo Kim et David Lipsky

Rory McIlroy a terminé le troisième tour du Memorial Tournament à égalité pour la première place aux côtés de David Lipsky et Kim Si-woo.

McIlroy a tiré un deux sous la normale 70 samedi à Murifield Village.

Alors que l’avance change radicalement dans les phases finales, McIlroy entre dans le tour final à six sous le par avec Lipsky, qui vise une première victoire sur le PGA Tour, et Kim.

Rory McIlroy et Viktor Hovland se sont affrontés le 12 au Memorial Tournament alors qu'ils ont tous deux frappé de brillants birdies l'un après l'autre.

McIlroy, qui a commencé ce tournoi avec un triple bogey cauchemardesque à son premier tour, s’est fermement frayé un chemin dans la course.

« Je me sens plus à l’aise qu’à Oak Hill [at the PGA Championship]. Je ne dirais pas que je suis à 100 %. Mais je me bats et je m’accroche.

« Le parcours joue vraiment dur », a-t-il poursuivi. « Il s’agit simplement d’essayer de se positionner sur le parcours de golf.

« Mais ça va mieux. J’ai fait beaucoup de bon travail la semaine dernière et, je n’arrête pas de le dire, mais j’ai l’impression que je ne me bats pas autant contre le club que je l’ai été. Je suis capable de le relâcher un peu un peu plus et ayez juste un peu plus confiance en lui et évidemment cette semaine avec la difficulté du jeu, vous devez lui faire confiance. »

De sa position au classement, McIlroy pense qu’il a « une grande chance » de victoire lors de la dernière journée.

Rory McIlroy a terminé son premier tour au Memorial Tournament avec un triple bogey cauchemardesque sur son dernier trou

« Je pense que ce parcours est toujours très jouable depuis les fairways. J’ai fait du bon travail cette semaine pour garder le ballon en jeu », a-t-il déclaré.

« Ce que je dois faire demain, c’est simplement m’en tenir à ce plan de match. Ne pas essayer de prendre de l’avance sur moi-même, ne pas devenir trop agressif.

« Si je m’en tiens au plan de match avec lequel j’ai joué ces trois derniers jours, j’aurai une grande chance. »

