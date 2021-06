Rory Burns savoure une centaine d’Angleterre «spéciale» devant sa famille chez Lord’s lors de son rappel du côté des tests | Nouvelles de cricket

0:48



Les moments marquants du siècle de Rory Burns lors du test d’ouverture entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande

Rory Burns a eu une immense satisfaction de couronner son rappel en Angleterre avec un siècle de combat devant sa femme et sa petite fille l’avant-dernier jour du premier Test contre la Nouvelle-Zélande à Lord’s.

Burns, qui a été abandonné à mi-chemin de la tournée en Inde l’hiver dernier après une série de faibles scores, a fait preuve d’une détermination admirable après que l’éclatement de trois guichets de Tim Southee ait fait basculer l’élan en faveur des touristes le quatrième matin.

La position du jour au lendemain de l’Angleterre de 111-2 est devenue 140-6 et tandis que Burns a battu à un rythme glacial pendant une grande partie de la journée, il a ancré les manches de manière impressionnante avec 132 dans les 275 de l’Angleterre en réponse aux 378 de la Nouvelle-Zélande.

Burns a été le dernier joueur à sortir après avoir éliminé Southee, qui a terminé avec six pour 43 en 25,1 overs exemplaires, avant que les Black Caps n’augmentent leur avantage à 165 après avoir clôturé sur 62-2 lors de leur deuxième récupération.

Burns a traversé un hiver mouvementé – alors qu’il célébrait la naissance de son premier enfant en janvier, il a perdu sa place du côté anglais et a eu une dispute inconvenante sur Twitter avec la gagnante de la Coupe du monde féminine 2017 Alex Hartley – mais il était ravi de commencer son été avec une troisième tonne d’essai devant sa jeune famille.

« Ma femme et Cora étaient ici, donc c’était assez spécial d’en avoir cent devant eux – pas qu’elle s’en souvienne, mais je m’en souviendrai, donc c’est une bonne chose », a déclaré Burns.

« Se faire abandonner n’est pas une bonne chose et pouvoir ensuite saisir la prochaine opportunité qui vous est offerte l’est. C’est toujours agréable de contribuer.

« Contribuer, d’un point de vue personnel, à l’équipe est idéalement ce que vous voulez faire. Nous avions besoin de ces descentes, donc c’était bien de le faire. »

Burns, qui a obtenu une moyenne de 61,55 cette saison dans le championnat du comté d’assurance LV = Insurance, a reçu un abandon majeur sur 77 lorsque BJ Watling a raté une simple chance de dessouvenir après que le batteur ait avancé sur la piste vers Mitchell Santner.

Burns a profité de quelques occasions pour atteindre son troisième Test 100

Il a eu un autre sursis sur 88 lorsque Southee a renversé une prise de routine au glissement après que Wagner ait trouvé un peu de rebond supplémentaire pour surprendre Burns, qui a révélé à la fin du jeu qu’il se sentait rarement à l’aise dans le pli.

« C’était juste une question de rythme, j’ai trouvé qu’il était assez difficile d’entrer dans un rythme et c’est probablement à cause de la façon dont ils ont joué aux quilles – ils ont essayé de me sécher beaucoup et de jouer aux autres gars dans l’ordre », a déclaré Burns.

« J’essaie de rester assez cohérent en tant qu’individu. Je suis revenu à Surrey et j’ai travaillé dur. C’était bien d’obtenir des scores et une certaine forme là-bas. C’est essentiellement essayer de rester cohérent et de faire mon truc. »

Une défaite lors de la troisième journée a semblé entraver les chances des deux équipes de remporter le premier test de cette série de deux matches, mais l’Angleterre est confrontée à la probabilité de devoir battre pour un match nul dimanche.

« Je pense que la Nouvelle-Zélande est probablement légèrement en avance dans le match », a ajouté Burns. « La troisième manche est toujours difficile pour eux d’essayer de prendre le rythme, d’essayer de pousser un résultat positif, en manquant évidemment un peu de temps.

« Mais cela dit, ils sont juste en train de le devancer à la minute. »

Tim Southee a excellé pour la Nouvelle-Zélande lors de la quatrième journée à Lord’s, remportant six guichets

Alors que Southee pense que la Nouvelle-Zélande aurait apprécié d’être dans la position dans laquelle elle se trouve au début de la quatrième journée, il a reconnu que la riposte de l’Angleterre, dirigée par Burns, a rendu la course des Kiwis un peu plus difficile.

« Si nous étions arrivés au début de la journée et avions dit que nous allions partir avec la position dans laquelle nous sommes maintenant, nous aurions été plutôt heureux », a déclaré Southee. « Mais l’équipe d’Angleterre ne fait pas que basculer.

« C’est toujours génial de se présenter au cinquième jour d’un match test avec les trois résultats encore possibles. Qui sait ce qui peut arriver, mais c’est génial d’être dans une position où nous pouvons continuer avec les trois résultats encore possibles. »

