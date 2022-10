Rory Burns perd son contrat central avec l’Angleterre ; Jofra Archer conserve l’accord central malgré de graves blessures | Nouvelles du cricket

Rory Burns (à gauche) perd un contrat central tandis que Jofra Archer conserve son

Jofra Archer a conservé son contrat central avec l’Angleterre, bien qu’il n’ait pas joué pour l’Angleterre depuis mars 2021 en raison de graves blessures au coude et au dos, tandis que les batteurs Rory Burns ne se sont pas vu proposer un nouveau contrat central.

Ailleurs, parmi les renouvellements confirmés de mardi, le frappeur du Yorkshire Dawid Malan et le frappeur du Surrey Jason Roy ont vu leurs contrats centraux réduits à des accords supplémentaires.

Rory Burns ne s’est pas vu proposer de contrat central en Angleterre d’aucune sorte pour cette saison

Le gardien de guichet du Surrey Ben Foakes et le frappeur du Lancashire Liam Livingstone ont reçu des contrats centraux pour la première fois, tandis que Harry Brook, Matthew Potts et Reece Topley ont reçu des mandats supplémentaires pour la première fois.

Chris Jordan, Tom Curran et Dom Bess – qui étaient tous sur des contrats supplémentaires la saison dernière – ne se sont pas vu proposer de nouveaux contrats.

Liam Livingstone est passé à un contrat central annuel en Angleterre

L’ancien skipper Eoin Morgan n’est pas inclus après sa retraite en juin.

Au total, 30 contrats annuels ont été annoncés : 18 contrats centraux en Angleterre, six contrats d’incrémentation en Angleterre et six contrats de développement de bowling en Angleterre.

“Le système, qui couvre à la fois les joueurs de balle rouge et de balle blanche, prend en compte la probabilité que des joueurs jouent dans des équipes anglaises dans tous les formats au cours des 12 prochains mois, tout en reconnaissant également les performances de l’année précédente”, indique le communiqué de la BCE.

Dawid Malan a vu son contrat réduit à des clauses supplémentaires

Contrats centraux annuels en Angleterre

Moeen Ali (Warwickshire), James Anderson (Lancashire), Jofra Archer (Sussex), Jonny Bairstow (Yorkshire), Stuart Broad (Nottinghamshire), Jos Buttler (Lancashire), Zak Crawley (Kent), Sam Curran (Surrey), Ben Foakes (Surrey), Jack Leach (Somerset), Liam Livingstone (Lancashire), Ollie Pope (Surrey), Adil Rashid (Yorkshire), Ollie Robinson (Sussex), Joe Root (Yorkshire), Ben Stokes (Durham), Chris Woakes (Warwickshire ), Mark Wood (Durham).

Jofra Archer s’est vu proposer un autre contrat central en Angleterre, bien qu’il n’ait pas joué depuis mars 2021

Contrats d’augmentation de l’Angleterre

Harry Brook (Yorkshire), Dawid Malan (Yorkshire), Matthew Potts (Durham), Jason Roy (Surrey), Reece Topley (Surrey), David Willey (Northamptonshire à partir du 1er novembre).

Contrats de développement de l’Angleterre Pace Bowling

Brydon Carse (Durham), Matthew Fisher (Yorkshire), Saqib Mahmood (Lancashire), Craig Overton (Somerset), Jamie Overton (Surrey), Olly Stone (Nottinghamshire à partir du 1er novembre).

Le directeur général du cricket masculin d’Angleterre, Rob Key, a déclaré: “Je pense que nous avons récompensé les joueurs qui ont eu un impact significatif au cours des 12 derniers mois et ceux que nous prévoyons de faire partie des plans de l’Angleterre au cours de la prochaine période.

“Le jeu international continue d’évoluer, et nous devons garder à l’esprit que nous devons montrer la voie en matière de performances des joueurs dans tout le sport. L’objectif est de développer des joueurs de classe mondiale dans les trois formats alors que nous nous efforçons de devenir la meilleure équipe du monde.

“Je tiens à féliciter tous les joueurs qui se sont vu proposer des accords pour l’année à venir. Ils joueront tous un rôle central dans les efforts de l’Angleterre au cours des 12 prochains mois.”